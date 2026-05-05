Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея

Вечером 5 мая состоялся ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Лондонский Арсенал переиграл мадридский Атлетико со счетом 1:0 (после ничьей в первой игре 1:1) и стал первым финалистом турнира

Единственный в матче гол для канониров на 44-й минуте провел Букайо Сака, добив мяч в ворота после сэйва голкипера.

На среду, 6 мая, запланирован матч: Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция). В первом ярком поединке выиграла команда из Парижа (5:4). В турнире выступает украинский футболист Илья Забарный, защитник ПСЖ.

Стала вакантной путевка в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27

Пропуск был забронирован для обладателя трофея ЛЧ. Все три команды, оставшиеся в турнире (Арсенал, Бавария и ПСЖ), уже получили пропуск в основу ЛЧ благодаря успешному выступлению в национальных чемпионатах.

На вакантное место претендует донецкий Шахтер (56.250), а конкуренцию составляют греческий Олимпиакос (62.250) и шотландский Рейнджерс (59.250). Горняки близки к титулу в УПЛ, а вот обоим оппонентам будет сложно выиграть национальные чемпионаты.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/2 финала. Ответные матчи. 5/6 мая 2026

05.05. 22:00. Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания) – 1:0 [первый матч – 1:1]

Гол: Букайо Сака, 44

06.05. 22:00. Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) [первый матч – 4:5]

