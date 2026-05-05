В Лиге чемпионов будут сыграны вторые полуфинальные матчи. Сетка плей-офф
В 1/2 финала сыграют: Арсенал – Атлетико, Бавария – ПСЖ
5 и 6 мая состоятся ответные поединки 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
За два дня пройдут две игры топ-команд. Четыре клуба претендуют на титул ЛЧ, и станут известны финалисты.
Во вторник, 5 мая, сыграют Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания). Первый поединок завершился вничью (1:1).
На среду, 6 мая, запланирован матч: Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция), в первой феерической игре выиграла команда из Парижа (5:4).
В турнире выступает украинский футболист Илья Забарный, защитник ПСЖ.
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1/2 финала. 5/6 мая 2026
Ответные матчи
🔹 5 мая. 22:00. Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания) – [первый матч – 1:1]
🔹 6 мая. 22:00. Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – [первый матч – 4:5]
Сетка плей-офф
Инфографика
