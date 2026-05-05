Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Лиге чемпионов будут сыграны вторые полуфинальные матчи. Сетка плей-офф
05 мая 2026
В Лиге чемпионов будут сыграны вторые полуфинальные матчи. Сетка плей-офф

В 1/2 финала сыграют: Арсенал – Атлетико, Бавария – ПСЖ

УЕФА

5 и 6 мая состоятся ответные поединки 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

За два дня пройдут две игры топ-команд. Четыре клуба претендуют на титул ЛЧ, и станут известны финалисты.

Во вторник, 5 мая, сыграют Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания). Первый поединок завершился вничью (1:1).

На среду, 6 мая, запланирован матч: Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция), в первой феерической игре выиграла команда из Парижа (5:4).

В турнире выступает украинский футболист Илья Забарный, защитник ПСЖ.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/2 финала. 5/6 мая 2026

Ответные матчи

🔹 5 мая. 22:00. Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания) – [первый матч – 1:1]

🔹 6 мая. 22:00. Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – [первый матч – 4:5]

Сетка плей-офф

