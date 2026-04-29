Итоги первых игр 1/2 финала ЛЧ. Сетка плей-офф: обмен пенальти в Мадриде

​Вечером 29 апреля прошел матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В первой игре испанский Атлетико и английский Арсенал разошлись миром.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды в Мадриде обменялись забитыми пенальти, и матч завершился вничью (1:1).

Виктор Дьокереш забил для канониров гол в раздевалку, а после перерыва хозяева поля отыгрались благодаря удару с точки от Хулиана Альвареса.

Ответная игра в этом противостоянии пройдет 5 мая, и ее победитель выйдет в финал..

Днем ранее французский ПСЖ и немецкая Бавария выдали феноменальную игру (5:4).

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/2 финала. Первые матчи

🔹 28 апреля. 22:00. ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 5:4

Голы: Кварацхелия, 24, 56, Жоау Невеш, 33, Дембеле, 45+5 (пен), 58 – Кейн, 17 (пен), Олисе, 41, Упамекано, 65, Диас, 68

🔹 29 апреля. 22:00. Атлетико (Испания) – Арсенал (Англия) – 1:1

Голы: Хулиан Альварес, 56 (пен) – Виктор Дьокереш, 44 (пен)

Сетка плей-офф

