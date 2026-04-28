Сетка плей-офф ЛЧ. Битва грандов: ПСЖ и Бавария выдали сумасшедший матч
В полуфинале Лиги чемпионов команды порадовали зрителей 9 забитыми мячами
Вечером 28 апреля прошел первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Французский ПСЖ и немецкая Бавария выдали феноменальную игру.
Команды порадовали зрителей 9 забитыми мячами, и ПСЖ одержал победу в матче-триллере (5:4).
Украинский защитник Илья Забарный остался в резерве ПСЖ. Ответная игра пройдет 6 мая.
На среду, 29 апреля, запланирован матч: Атлетико (Испания) – Арсенал (Англия)
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1/2 финала. Первые матчи
🔹 28 апреля. 22:00. ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 5:4
Голи: Кварацхелия, 24, 56, Жоау Невеш, 33, Дембеле, 45+5 (пен), 58 – Кейн, 17 (пен), Олисе, 41, Упамекано, 65, Диас, 68
🔹 29 апреля. 22:00. Атлетико (Испания) – Арсенал (Англия)
Сетка плей-офф
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
А взагалі - божевільний матч! Ось за таке видовище ми і любимо цю гру!!!