Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сетка плей-офф ЛЧ. Битва грандов: ПСЖ и Бавария выдали сумасшедший матч
28 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 29 апреля 2026, 00:11
В полуфинале Лиги чемпионов команды порадовали зрителей 9 забитыми мячами

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 апреля прошел первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Французский ПСЖ и немецкая Бавария выдали феноменальную игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды порадовали зрителей 9 забитыми мячами, и ПСЖ одержал победу в матче-триллере (5:4).

Украинский защитник Илья Забарный остался в резерве ПСЖ. Ответная игра пройдет 6 мая.

На среду, 29 апреля, запланирован матч: Атлетико (Испания) – Арсенал (Англия)

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/2 финала. Первые матчи

🔹 28 апреля. 22:00. ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 5:4

Голи: Кварацхелия, 24, 56, Жоау Невеш, 33, Дембеле, 45+5 (пен), 58 – Кейн, 17 (пен), Олисе, 41, Упамекано, 65, Диас, 68

🔹 29 апреля. 22:00. Атлетико (Испания) – Арсенал (Англия)

Сетка плей-офф

Инфографика

Матч ПСЖ – Бавария стал одним из самых результативных в истории ЛЧ
ФОТО. Париж отскочил? Статистика голевой перестрелки ПСЖ и Баварии
100 голов в сезоне от трио Кейн/Диас/Олисе
Николай Степанов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 28 апреля 2026, 16:01 3
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде

Лейла Фернандес не сумела справиться с Миррой Андреевой и покинула тысячник

В погоне за Роналду. Звездный cаудовский клуб приблизился к Аль-Наср
Футбол | 28 апреля 2026, 23:10 0
В погоне за Роналду. Звездный cаудовский клуб приблизился к Аль-Наср
В погоне за Роналду. Звездный cаудовский клуб приблизился к Аль-Наср

Аль-Хиляль переиграл Дамак и отстает от лидера на 5 очков за 5 туров до конца

«Будет тяжело». Шапаренко назвал главную мечту с Динамо
Футбол | 28.04.2026, 19:29
«Будет тяжело». Шапаренко назвал главную мечту с Динамо
«Будет тяжело». Шапаренко назвал главную мечту с Динамо
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Футбол | 28.04.2026, 08:33
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 28.04.2026, 08:01
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Дорогі друзі!  Ми всі зараз з вами побували на Великій  Інопланетній Виставі  найвищої якості!!!!!   Так давайте ж дружньо поаплодуємо усім акторам цієї неймовірної вистави. І будемо мріяти, щоб ця вистава мала продовження у майбутньому!!!
Супер експерт Сабо скаже, що це не футбол!!! У нього якщо більше ніж 2:1 - значить: " Так грати не можна"....
А взагалі - божевільний матч! Ось за таке видовище ми і любимо цю гру!!!
9 голів, на кожні 10 хв гол. Але є відчуття що Баварія дотисне і пройде.
Серьёзный замес в этой паре
шалений матч, взагалі без воротарів грали) практично все, що летіло в площину воріт, стало голами 
кацап сифон з заячою варґою знову грав в кальсонах...
Все одно хто з цих команд вийде у фінал, але якщо це буде Баварія, то вона програє Арсеналу(якщо звісно Арсенал буде у фіналі), в от ПСЖ - вийграє 
Если бы не Сафонов Бавария забила бы 10 голов,Матвей спас все что мог. Ну запарный  привез как обычно 4 гола и это хорошо ,хоть какая то радость для нас шахтерцев с первой столицы Украины.
игра была ровна, играло два гна
Популярные новости
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
28.04.2026, 07:18 1
Бокс
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
27.04.2026, 21:29 34
Футбол
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
27.04.2026, 09:17 15
Футбол
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
27.04.2026, 21:49
Бокс
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
27.04.2026, 23:59 1
Бокс
У английского гранда готовы снять 60 очков и отправить в Чемпионшип
У английского гранда готовы снять 60 очков и отправить в Чемпионшип
27.04.2026, 01:32 2
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
28.04.2026, 07:46 8
Футбол
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 2
Бокс
