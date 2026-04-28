28 апреля 2026, 21:05 | Обновлено 28 апреля 2026, 21:23
331
0

В Лиге чемпионов стартует стадия полуфиналов. Сетка плей-офф

В полуфиналах сыграют: ПСЖ – Бавария, Атлетико – Арсенал

28 апреля 2026, 21:05 | Обновлено 28 апреля 2026, 21:23
331
0
В Лиге чемпионов стартует стадия полуфиналов. Сетка плей-офф
УЕФА

28 и 29 апреля состоятся первые поединки 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

За два дня пройдут две игры топ-команд. Четыре клуба претендуют на титул ЛЧ.

Во вторник, 28 апреля, сыграют ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия).

На среду, 29 апреля, запланирован матч: Атлетико (Испания) – Арсенал (Англия)

В турнире выступает украинские футболист Илья Забарный (ПСЖ), он заявлен в резерве.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/2 финала. 28/29 апреля – 5/6 мая 2026

Первые матчи

🔹 28 апреля. 22:00. ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)

🔹 29 апреля. 22:00. Атлетико (Испания) – Арсенал (Англия)

Сетка плей-офф

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
