  Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
15 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 16 апреля 2026, 00:13
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары

В полуфиналах сыграют: ПСЖ – Бавария, Атлетико – Арсенал

Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

​15 апреля состоялись ответные поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день прошли две встречи, и определены все полуфиналисты турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бавария в ярком противостоянии обыграла мадридский Реал Мадрид (4:3), имея в активе победе в первой игре (2:1).

Арсенал сыграл вничью со Спортингом (0:0), удержав перевес, полученный в первой игре (1:0).

В полуфиналах 28/29 апреля и 5/6 мая сыграют:

  • ПСЖ – Бавария, Атлетико – Арсенал

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/4 финала. Ответные матчи. 15 апреля 2026

22:00. Арсенал (Англия) – Спортинг (Португалия) – 0:0 [первый матч – 1:0]

22:00. Бавария (Германия) – Реал Мадрид (Испания) – 4:3 [первый матч – 2:1]

Голы: Павлович, 6, Кейн, 38, Диас, 89, Олисе, 90+4 – Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 42

Пары 1/2 финала

🔹 28 апреля и 6 мая. ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)

🔹 29 апреля и 5 мая. Атлетико (Испания) – Арсенал (Англия)

Сетка плей-офф

Инфографика

Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
50 голов от Кейна, 92 – от трио Кейн/Диас/Олисе
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Ливерпуль Барселона Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Мадрид Усман Дембеле Андрей Лунин Адемола Лукман выбор редакции ПСЖ видео голов и обзор Бавария - Реал Лига чемпионов статистические расклады Ферран Торрес Атлетико - Барселона Илья Забарный Арсенал - Спортинг Ламин Ямаль Ливерпуль - ПСЖ ПСЖ - Бавария Бавария - ПСЖ Арсенал - Атлетико
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Лунін стоїть в одному ряду з Буффоном і Касільясом...
Гіршого воротаря я ще не бачив!
Теперь по такой приоритетности, кого бы хотелось видеть триумфаторами ЛЧ:
1 🇫🇷ПСЖ. С украинцем Забарным!💪🇺🇦 У Лунина уже два ушастого, пора и Забе им обзавестись!😜
2 🇪🇸Атлетико. В Мадрид, хоть и не в Реал. Симеоне давно заслужил, учитывая проигранные финалы.
3 🔴⚪Арсенал. Артета стабильную команду построил, которой немного не хватало до титула в Англии, и было бо красиво наконец покорить и АПЛ, и ЛЧ вдобавок.
4
Оборона Реала це дно.Та і Лунін не відстає також там...
