Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары

​15 апреля состоялись ответные поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день прошли две встречи, и определены все полуфиналисты турнира.

Бавария в ярком противостоянии обыграла мадридский Реал Мадрид (4:3), имея в активе победе в первой игре (2:1).

Арсенал сыграл вничью со Спортингом (0:0), удержав перевес, полученный в первой игре (1:0).

В полуфиналах 28/29 апреля и 5/6 мая сыграют:

ПСЖ – Бавария, Атлетико – Арсенал

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/4 финала. Ответные матчи. 15 апреля 2026

22:00. Арсенал (Англия) – Спортинг (Португалия) – 0:0 [первый матч – 1:0]

22:00. Бавария (Германия) – Реал Мадрид (Испания) – 4:3 [первый матч – 2:1]

Голы: Павлович, 6, Кейн, 38, Диас, 89, Олисе, 90+4 – Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 42

Пары 1/2 финала

🔹 28 апреля и 6 мая. ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)

🔹 29 апреля и 5 мая. Атлетико (Испания) – Арсенал (Англия)

