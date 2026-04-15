Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
В полуфиналах сыграют: ПСЖ – Бавария, Атлетико – Арсенал
15 апреля состоялись ответные поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В этот игровой день прошли две встречи, и определены все полуфиналисты турнира.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Бавария в ярком противостоянии обыграла мадридский Реал Мадрид (4:3), имея в активе победе в первой игре (2:1).
Арсенал сыграл вничью со Спортингом (0:0), удержав перевес, полученный в первой игре (1:0).
В полуфиналах 28/29 апреля и 5/6 мая сыграют:
- ПСЖ – Бавария, Атлетико – Арсенал
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1/4 финала. Ответные матчи. 15 апреля 2026
22:00. Арсенал (Англия) – Спортинг (Португалия) – 0:0 [первый матч – 1:0]
22:00. Бавария (Германия) – Реал Мадрид (Испания) – 4:3 [первый матч – 2:1]
Голы: Павлович, 6, Кейн, 38, Диас, 89, Олисе, 90+4 – Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 42
Пары 1/2 финала
🔹 28 апреля и 6 мая. ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)
🔹 29 апреля и 5 мая. Атлетико (Испания) – Арсенал (Англия)
Сетка плей-офф
Инфографика
Гіршого воротаря я ще не бачив!
1 🇫🇷ПСЖ. С украинцем Забарным!💪🇺🇦 У Лунина уже два ушастого, пора и Забе им обзавестись!😜
2 🇪🇸Атлетико. В Мадрид, хоть и не в Реал. Симеоне давно заслужил, учитывая проигранные финалы.
3 🔴⚪Арсенал. Артета стабильную команду построил, которой немного не хватало до титула в Англии, и было бо красиво наконец покорить и АПЛ, и ЛЧ вдобавок.
4