  4. Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Лига чемпионов
15 апреля 2026, 00:15 | Обновлено 15 апреля 2026, 00:46
942
0

Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале

Ливерпуль и Барселона выбыли из турнира на стадии 1/4 финала

15 апреля 2026, 00:15 | Обновлено 15 апреля 2026, 00:46
942
0
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля состоялись ответные поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день прошли две встречи, и определены два полуфиналиста.

Мадридский Атлетико по сумме двух матчей выиграл противостояние с Барселоной, хотя и уступил во второй игре 1:2 (но победил 2:0 в первом матче).

Французский ПСЖ во второй раз переиграл английский Ливерпуль с тем же счетом (2:0). Дубль оформил Усман Дембеле. Украинский защитник Илья Забарный остался в резерве у ПСЖ.

На среду, 15 апреля, запланированы матчи 1/4 финала: Бавария – Реал Мадрид (2:1 в первой игре), Арсенал – Спортинг (1:0 в первой игре).

В полуфиналах 28/29 апреля и 5/6 мая сыграют: ПСЖ – Реал / Бавария, Атлетико – Спортинг / Арсенал.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/4 финала. Ответные матчи. 14–15 апреля 2026

14.04. 22:00. Атлетико (Испания) – Барселона (Испания) – 1:2 [первый матч – 2:0]

Голы: Адемола Лукман, 31 – Ламин Ямаль, 4, Ферран Торрес, 24

14.04. 22:00. Ливерпуль (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:2 [первый матч – 0:2]

Голы: Усман Дембеле, 72, 90+1

Матчи 15 апреля

  • 15.04. 22:00. Арсенал (Англия) – Спортинг (Португалия) [первый матч – 1:0]
  • 15.04. 22:00. Бавария (Германия) – Реал Мадрид (Испания) [первый матч – 2:1]

Сетка плей-офф

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
