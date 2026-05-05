Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро
Сумеет ли нынешняя команда лондонцев повторить то, что удалось подопечным Венгера в 2006-м?
Лондонский «Арсенал» традиционно принято считать одним из грандов не только английского, но и всего европейского клубного футбола. Что правда, если на внутренней арене «канониры» могут похвастаться 13 чемпионствами, а также 14 победами в Кубке Англии (рекорд турнира), то вот на континентальном уровне достижения «Арсенала» куда более скромные. За все время лондонцы выигрывали только два трофея – Кубок ярмарок в сезоне-1969/70 и Кубок обладателей кубков в сезоне-1993/94.
В Лиге чемпионов, равно как и в ее праотце Кубке европейских чемпионов, «Арсенал» не побеждал никогда. Наивысшим достижением «канониров» остается выход в финал этого турнира, который случился ровно 20 лет назад – в сезоне-2005/06. Тогда команда величественного Арсена Венгера выдала великолепный турнирный путь, не проиграв ни одного матча до финала (8 побед и 4 ничьих), однако в решающей схватке против «Барселоны» все-таки уступила. На мяч Сола Кэмпбелла на 37-й минуте «блаугранас» во втором тайме ответили двумя голами – Самюэля Это’о (76-я минута) и Жулиано Беллетти (81-я минута).
Интересно, но из состава «канониров» на тот финал вовсе немногие остаются работать в профессиональном футболе по состоянию на сейчас. Давайте вкратце вспомним каждого из 18 футболистов, которых Арсен Венгер включил в заявку на финал ЛЧ-2005/06, а также выясним, чем они занялись после завершения игровой карьеры…
СТАРТОВЫЙ СОСТАВ
Йенс Леманн
Для немецкого голкипера Йенса Леманна тот финал против «Барселоны» стал личной катастрофой. Страж ворот «канониров» уже на 18-й минуте был удален с поля за фол последней надежды против Это’о, войдя в историю как первый футболист, который увидел перед собой красную карточку в финалах Лиги чемпионов.
Карьеру игрока Леманн завершил в 2011 году в составе «Арсенала». После этого был ассистентом у Арсена Венгера в стане «канониров», а также недолго входил в штаб Мануэля Баума в «Аугсбурге». В сезоне-2020/21 Леманн являлся членом наблюдательного совета «Герты» и, по сути, это все, чем Йенс, которому в настоящий момент 56 лет, может похвастаться за период после завершения активных выступлений.
Эммануэль Эбуэ
Ивуариец Эммануэль Эбуэ являлся ключевым правым защитником «Арсенала» в том сезоне Лиги чемпионов. В финале против «Барселоны» он провел на поле все 90 минут, но отличиться сумел лишь полученной желтой карточкой. В 2011 году Эбуэ ушел из «Арсенала» в «Галатасарай», а карьеру футболиста завершил в 2016-м.
Впоследствии у Эбуэ были проблемы с финансами, но в профессиональном футболе он так и не остался. Сейчас африканцу 42 года. Его сын – Матис – занимается в академии «Челси», играя в центре поля. Что касается самого Эммануэля, то найти себя в футболе после завершения активных выступлений он так и не смог. Поэтому сейчас про Эбуэ слышно лишь время от времени. Да и то все больше в разрезе скандалов, ведь африканец был одним из тех, кто после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны не побрезговал поехать «за поребрик» для участия в тамошних выставочных турнирах для ветеранов.
Коло Туре
Еще один экс-футболист сборной Кот-д’Ивуара Коло Туре также сыграл в финале ЛЧ-2005/06 все 90 минут. В том розыгрыше Лиги чемпионов африканец вообще был ключевой фигурой для «канониров», отыграв все поединки турнира от свистка до свистка, кроме одной игры групповой стадии против швейцарского «Туна», которую он пропустил.
В 2009 году Туре ушел в «Манчестер Сити», а карьеру футболиста завершил в 2017-м в рядах «Селтика». Впоследствии Коло предпочел остаться в большом футболе, начав наставническую карьеру. Поначалу он работал на родине, но в феврале 2019 года вернулся в Англию, где вошел в тренерский штаб Брендана Роджерса в «Лестере». С ноября 2022-го по январь 2023-го возглавлял «Уиган», а летом 2024-го вернулся в систему «Манчестер Сити». Сперва Коло взяли тренером команды U-18, но летом минувшего года Пеп Гвардиола пригласил Туре в свой тренерский штаб в первой команде, где 45-летний африканец и трудится по сей день.
Сол Кэмпбелл
Центрбек Сол Кэмпбелл являлся одной из главных звезд того состава «Арсенала», и неудивительно, что именно ему с паса Тьерри Анри посчастливилось открыть счет в финальном поединке Лиги чемпионов против «Барселоны». Летом 2010 года Сол покинул стан «канониров» и на сезон подался в «Ньюкасл», а после этого объявил о завершении карьеры.
На какой-то момент Кэмпбеллу показалось, что он может быть успешным в тренерстве. Сперва он принял предложение стать ассистентом главного тренера сборной Тринидада и Тобаго, а после самостоятельно возглавлял «Маклсфилд Таун» и «Саутенд Юнайтед», но ни там, ни там особо не преуспел. Летом 2020-го Сол забросил тренерское ремесло и сейчас, в свой 51 год, предпочитает оставаться в футболе лишь в качестве эксперта на телевидении, не больше.
Эшли Коул
Левый защитник «Арсенала» тех времен Эшли Коул, которому нынче уже 45, пропустил большую часть того сезона, однако на финал против «Барселоны» вернулся в строй и провел на поле все 90 минут. Стан «канониров» Коул покинул уже летом 2006 года, будучи проданным в «Челси». А карьеру футболиста Эшли принял решение завершить в 2019 году в рядах «Дерби Каунти».
Впоследствии Коул начал работать юношеским тренером в «Челси» и сборной Англии, потом переквалифицировался в ассистенты Фрэнка Лэмпарда, Уэйна Руни, Ли Карсли и ряда других специалистов. Но в марте нынешнего года Эшли Коул решил начать самостоятельную тренерскую карьеру, приняв предложение от итальянской «Чезены», выступающей в тамошней Серии Б.
Сеск Фабрегас
Испанскому хавбеку Сеску Фабрегасу на момент проведения финала ЛЧ-2005/06 против «Барселоны» было лишь 19 лет, но он уже сыграл в каждом из поединков того турнира, а потому абсолютно заслуженно вышел в старте и на финал. На поле Сеск провел 74 минуты, после чего был заменен на Матье Фламини. А вот в «Арсенале» оставался играть до 2011 года, после чего ушел во все ту же «Барселону». Что касается карьеры игрока, то ее Фабрегас завершил не так давно – летом 2023-го в составе «Комо», но из футбола не ушел.
После того, как Сеск повесил бутсы на гвоздь, он возглавил юношескую команду «Комо», но вскоре оказался у руля первой в статусе исполняющего обязанности. С лета же 2024-го Сеск, которому сейчас лишь 39, является полноценным коучем «Комо», который демонстрирует отличные результаты в Серии А под его руководством.
Жилберту Силва
Бразильский опорник Жилберту Силва был одной из важнейших фигур в том «Арсенале». В финале ЛЧ против «Барселоны» он отыграл все 90 минут, а спустя два года покинул стан «канониров». Новым клубом бразильца стал греческий «Панатинаикос», а вот последним клубом в игровой карьере для Силвы оказался бразильский «Атлетико Минейро», из которого он ушел в начале 2014-го.
С мая по декабрь 2016 года Жилберту Силва был техническим директором «Панатинаикоса», но на функционерской стезе не преуспел. Да и с большим футболом бразилец сейчас предпочитает сталкиваться лишь как и Сол Кэмпбелл – в роли эксперта и привлеченного специалиста на ТВ.
Александр Глеб
Белорусский полузащитник Александр Глеб оказался в «Арсенале» как раз накануне сезона-2005/06, и поначалу пользовался доверием у Арсена Венгера. Французский специалист выпустил Глеба в старте на «Барселону», но тот не сумел помочь своей команде переломить ход игры в концовке второго тайма, и на 85-й минуте был заменен на Хосе Антонио Рейеса.
Уже в 2008 году Глеб ушел из «Арсенала» в «Барселону», но этот трансфер не стал удачным для каталонцев, а карьера белоруса постепенно пошла вниз. Бутсы на гвоздь этот полузащитник повесил в марте 2020 года в «Ислочи». С тех пор Александр имеет связи с руководством белорусского футбола, но в целом не занимается ничем конкретным ни как функционер, ни как тренер. Кроме того, вместе с Эбуэ два года назад Глеб опорочил свое имя еще и участием во все том же ветеранском турнире в россии, которая продолжает находиться под санкциями в футболе.
Фредди Юнгберг
Шведский вингер Фредди Юнгберг был очень яркой фигурой в составе «Арсенала» в сезоне-2004/05, когда в рамках АПЛ забил 10 мячей и отдал 10 ассистов в 26 матчах. В следующем сезоне Юнгберг играл уже не так результативно, но на финал ЛЧ против «Барселоны» Венгер его выпустил. Увы для фанатов «канониров», но Фредди забить или отличиться ассистом в той игре не сумел, хотя и провел на поле все 90 минут.
Летом 2007 года Юнгберг ушел в «Вест Хэм», а карьеру футболиста окончательно завершил в конце 2014-го в индийском «Мумбаи Сити». Впоследствии работал в академии «Арсенала» и входил в тренерский штаб первой команды, но в 2020-м отошел от этой деятельности и сейчас больше сфокусирован на бизнесе и медийной работе.
Робер Пирес
Левый вингер того «Арсенала» Робер Пирес, которому сегодня уже 52, не сумел проявить свои лучшие качества в том финале из-за раннего удаления Леманна. Именно француз стал «жертвой» вынужденной замены, когда вместо него на поле объявился резервный голкипер Альмуния.
Летом 2006-го Пирес ушел из «Арсенала» в «Вильярреал», а карьеру игрока окончательно завершил в марте 2015-го. Как и Юнгберг – в Индии, но в составе «Гоа». Впоследствии недолго поработал в «Арсенале» тренером по индивидуальной подготовке, а сейчас Пирес является амбассадором «канониров», а также привлекается в качестве эксперта, в основном французскими медиа.
Тьерри Анри
Главная звезда того «Арсенала» центрфорвард Тьерри Анри не сумел отличиться голами в финале против «Барселоны», но ассистировал Кэмпбеллу. Француз провел на поле весь матч и, помимо результативной передачи, отметился тем, что схлопотал «горчичник». Уже летом 2007-го Анри ушел во все ту же «Барселону», после чего поиграл в США и ненадолго возвращался в аренду в «Арсенал». С игровой карьерой Тьерри завершил в «Нью-Йорк Ред Буллз» в конце 2014 года.
После этого вернулся в «Арсенал», где трудоустроился в академии, но потом пошел на повышение. Работал ассистентом в сборной Бельгии, а также главным тренером «Монако», «Монреаля» и юношеской сборной Франции. Однако с лета 2024 года наставническая карьера Анри находится на паузе и не факт, что он еще пожелает к ней вернуться, так как пока он наслаждается тем, что дает ему статус футбольного селебрити.
ВЫХОДИЛИ НА ЗАМЕНУ
Мануэль Альмуния
У испанца Мануэля Альмунии не было ни малейшего шанса появиться в составе на финал, если бы не удаление Йенса Леманна. Однако предотвратить поражение своей команды резервный кипер «Арсенала» не сумел.
В стане «канониров» Альмуния оставался до 2012 года. Потом ушел в «Уотфорд» свободным агентом, а спустя два года объявил о завершении карьеры из-за диагностированных у него проблем с сердцем. Ныне Альмунии 48 лет, и о нем практически ничего не слышно.
Матье Фламини
Французский полузащитник Матье Фламини сыграл по 90 минут в десяти матчах Лиги чемпионов того сезона, но в финале вышел лишь на замену на 74-й минуте. На тот момент счет был еще 1:0 в пользу его команды, но вскоре «Арсенал» пропустил дважды, а Фламини помочь чем-то лондонцам оказался неспособен. В 2016 году Фламини окончательно покинул «Арсенал», а карьеру футболиста завершил в 2019-м в составе «Хетафе».
После завершения карьеры игрока Фламини не остался в футбол, а ушел в бизнес. Вскоре ему удалось стать очень успешным предпринимателем в сфере «зеленой» химии и производства биотоплива. В настоящий момент 42-летний Фламини является сооснователем и руководителем компании с оборотом в десятки миллиардов евро, а его личное состояние оценивается в несколько миллиардов, хотя сам Матье на такие темы со СМИ никогда не разговаривает. Ныне с футболом Фламини связывают лишь перманентные слухи о том, что он может стать инвестором какого-то из топ-клубов, хотя на первом месте у журналистов, конечно же, фигурирует «Арсенал».
Хосе Антонио Рейес
Рейес появился на замену на 85-й минуте, когда «Арсеналу» уже нужно было спасать матч, но банально не успел изменить что-либо к лучшему для «канониров». Летом 2006-го лондонцы отправили вингера в аренду в «Реал», а через год – продали в «Атлетико».
Карьеру футболиста, равно как и жизнь Рейеса, прервало ДТП, которое произошло 1 июня 2019 года в Испании. Хосе Антонио находился за рулем автомобиля Mercedes Brabus S550, у которого, как впоследствии установило следствие, по ходу движения на очень высокой скорости лопнуло колесо. Машина вылетела с дороги и загорелась, в результате чего 35-летний Рейес и его два двоюродных брата погибли…
НА ПОЛЕ ТАК И НЕ ВЫШЛИ, НО БЫЛИ В ЗАЯВКЕ
Филипп Сендерос
В решающем матче Арсен Венгер так и не дал шанса сыграть Филиппу Сендеросу, хотя швейцарец сыграл в 7 матчах той Лиги чемпионов-2005/06, проведя на поле суммарно 630 минут.
В 2010-м Сендерос окончательно покинул «Арсенал», а в конце 2019-го в составе швейцарского «Кьяссо» завершил карьеру игрока. Впоследствии почти три года Филипп отработал спортивным директором «Серветта», но сейчас, в свой 41, связан с футболом лишь опосредованно – тем, что иногда дает комментарии для СМИ.
Гаэль Клиши
Левый фулбек Гаэль Клиши также оказался невостребованной опцией потенциального усиления состава в финале ЛЧ-2005/06. Из «Арсенала» он ушел через пять лет – в «Манчестер Сити», – а завершил карьеру летом 2023-го в рядах швейцарского «Серветта».
В настоящий момент Клиши 40 лет, и он является одним из немногих из того состава «Арсенала», кто остается в большом футболе. В декабре минувшего года Гаэль стал тренером французского «Кана» – клуба, который принадлежит семье форварда «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.
Деннис Бергкамп
В 2006-м легендарному нидерландскому форварду Деннису Бергкампу было уже 37. Поэтому неудивительно, почему Арсен Венгер так и не бросил его на «Барселону» со стартовых минут, а из-за удаления Леманна вариантов с заменами у французского тренера осталось уже не так и много (напомним, тогда в поединках разрешалось по три замены).
После сезона-2005/06 Бергкамп завершил карьеру игрока. Впоследствии он работал коучем юниорских команд «Аякса», а также ассистентом в первой команде этого клуба. Но в целом наставничество не показалось Бергкампу интересной работой, и с лета 2019-го он ушел из этой сферы. Ныне 56-летний Деннис ведет довольно закрытый образ жизни на родине, хотя периодически появляется в новостной ленте СМИ, давая свои комментарии по тому или иному событию.
Робин ван Перси
На тот момент нидерландскому форварду Робину ван Перси было 22 года, и он еще не пользовался статусом ключевого игрока первой команды, проигрывая конкуренцию Тьерри Анри. На поле против «Барселоны» ван Перси так и не появился. Возможно, из-за все той же вынужденной замены с Альмунией и удаления Леманна…
В «Арсенале» ван Перси играл с 2004 по 2012 год, после чего ушел в «Манчестер Юнайтед». Карьеру игрока форвард завершил в 2019-м в рядах «Фейеноорда», а вскоре стал в этом клубе тренером нападающих. Позднее получил работу наставника молодежных команд, а летом 2024 года его пригласили возглавить «Херенвен» в качестве главного тренера. Менее чем за сезон Робин показал себя настолько хорошо, что боссы «Фейеноорда» в феврале минувшего года позвали его возглавить первую команду роттердамского клуба. В настоящий момент 42-летний ван Перси продолжает являться коучем «Фейеноорда», который не сумел навязать серьезную конкуренцию ПСВ за чемпионство в текущем розыгрыше национального чемпионата, но зато фактически гарантировал себе Лигу чемпионов на следующий сезон.
