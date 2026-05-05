Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро

Лондонский «Арсенал» традиционно принято считать одним из грандов не только английского, но и всего европейского клубного футбола. Что правда, если на внутренней арене «канониры» могут похвастаться 13 чемпионствами, а также 14 победами в Кубке Англии (рекорд турнира), то вот на континентальном уровне достижения «Арсенала» куда более скромные. За все время лондонцы выигрывали только два трофея – Кубок ярмарок в сезоне-1969/70 и Кубок обладателей кубков в сезоне-1993/94.

В Лиге чемпионов, равно как и в ее праотце Кубке европейских чемпионов, «Арсенал» не побеждал никогда. Наивысшим достижением «канониров» остается выход в финал этого турнира, который случился ровно 20 лет назад – в сезоне-2005/06. Тогда команда величественного Арсена Венгера выдала великолепный турнирный путь, не проиграв ни одного матча до финала (8 побед и 4 ничьих), однако в решающей схватке против «Барселоны» все-таки уступила. На мяч Сола Кэмпбелла на 37-й минуте «блаугранас» во втором тайме ответили двумя голами – Самюэля Это’о (76-я минута) и Жулиано Беллетти (81-я минута).

Интересно, но из состава «канониров» на тот финал вовсе немногие остаются работать в профессиональном футболе по состоянию на сейчас. Давайте вкратце вспомним каждого из 18 футболистов, которых Арсен Венгер включил в заявку на финал ЛЧ-2005/06, а также выясним, чем они занялись после завершения игровой карьеры…

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ

Йенс Леманн

Getty Images/Global Images Ukraine

Для немецкого голкипера Йенса Леманна тот финал против «Барселоны» стал личной катастрофой. Страж ворот «канониров» уже на 18-й минуте был удален с поля за фол последней надежды против Это’о, войдя в историю как первый футболист, который увидел перед собой красную карточку в финалах Лиги чемпионов.

Карьеру игрока Леманн завершил в 2011 году в составе «Арсенала». После этого был ассистентом у Арсена Венгера в стане «канониров», а также недолго входил в штаб Мануэля Баума в «Аугсбурге». В сезоне-2020/21 Леманн являлся членом наблюдательного совета «Герты» и, по сути, это все, чем Йенс, которому в настоящий момент 56 лет, может похвастаться за период после завершения активных выступлений.

Эммануэль Эбуэ

Getty Images/Global Images Ukraine

Ивуариец Эммануэль Эбуэ являлся ключевым правым защитником «Арсенала» в том сезоне Лиги чемпионов. В финале против «Барселоны» он провел на поле все 90 минут, но отличиться сумел лишь полученной желтой карточкой. В 2011 году Эбуэ ушел из «Арсенала» в «Галатасарай», а карьеру футболиста завершил в 2016-м.

Впоследствии у Эбуэ были проблемы с финансами, но в профессиональном футболе он так и не остался. Сейчас африканцу 42 года. Его сын – Матис – занимается в академии «Челси», играя в центре поля. Что касается самого Эммануэля, то найти себя в футболе после завершения активных выступлений он так и не смог. Поэтому сейчас про Эбуэ слышно лишь время от времени. Да и то все больше в разрезе скандалов, ведь африканец был одним из тех, кто после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны не побрезговал поехать «за поребрик» для участия в тамошних выставочных турнирах для ветеранов.

Коло Туре

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще один экс-футболист сборной Кот-д’Ивуара Коло Туре также сыграл в финале ЛЧ-2005/06 все 90 минут. В том розыгрыше Лиги чемпионов африканец вообще был ключевой фигурой для «канониров», отыграв все поединки турнира от свистка до свистка, кроме одной игры групповой стадии против швейцарского «Туна», которую он пропустил.

В 2009 году Туре ушел в «Манчестер Сити», а карьеру футболиста завершил в 2017-м в рядах «Селтика». Впоследствии Коло предпочел остаться в большом футболе, начав наставническую карьеру. Поначалу он работал на родине, но в феврале 2019 года вернулся в Англию, где вошел в тренерский штаб Брендана Роджерса в «Лестере». С ноября 2022-го по январь 2023-го возглавлял «Уиган», а летом 2024-го вернулся в систему «Манчестер Сити». Сперва Коло взяли тренером команды U-18, но летом минувшего года Пеп Гвардиола пригласил Туре в свой тренерский штаб в первой команде, где 45-летний африканец и трудится по сей день.

Сол Кэмпбелл

Getty Images/Global Images Ukraine

Центрбек Сол Кэмпбелл являлся одной из главных звезд того состава «Арсенала», и неудивительно, что именно ему с паса Тьерри Анри посчастливилось открыть счет в финальном поединке Лиги чемпионов против «Барселоны». Летом 2010 года Сол покинул стан «канониров» и на сезон подался в «Ньюкасл», а после этого объявил о завершении карьеры.

На какой-то момент Кэмпбеллу показалось, что он может быть успешным в тренерстве. Сперва он принял предложение стать ассистентом главного тренера сборной Тринидада и Тобаго, а после самостоятельно возглавлял «Маклсфилд Таун» и «Саутенд Юнайтед», но ни там, ни там особо не преуспел. Летом 2020-го Сол забросил тренерское ремесло и сейчас, в свой 51 год, предпочитает оставаться в футболе лишь в качестве эксперта на телевидении, не больше.

Эшли Коул

Getty Images/Global Images Ukraine

Левый защитник «Арсенала» тех времен Эшли Коул, которому нынче уже 45, пропустил большую часть того сезона, однако на финал против «Барселоны» вернулся в строй и провел на поле все 90 минут. Стан «канониров» Коул покинул уже летом 2006 года, будучи проданным в «Челси». А карьеру футболиста Эшли принял решение завершить в 2019 году в рядах «Дерби Каунти».

Впоследствии Коул начал работать юношеским тренером в «Челси» и сборной Англии, потом переквалифицировался в ассистенты Фрэнка Лэмпарда, Уэйна Руни, Ли Карсли и ряда других специалистов. Но в марте нынешнего года Эшли Коул решил начать самостоятельную тренерскую карьеру, приняв предложение от итальянской «Чезены», выступающей в тамошней Серии Б.

Сеск Фабрегас

Getty Images/Global Images Ukraine

Испанскому хавбеку Сеску Фабрегасу на момент проведения финала ЛЧ-2005/06 против «Барселоны» было лишь 19 лет, но он уже сыграл в каждом из поединков того турнира, а потому абсолютно заслуженно вышел в старте и на финал. На поле Сеск провел 74 минуты, после чего был заменен на Матье Фламини. А вот в «Арсенале» оставался играть до 2011 года, после чего ушел во все ту же «Барселону». Что касается карьеры игрока, то ее Фабрегас завершил не так давно – летом 2023-го в составе «Комо», но из футбола не ушел.

После того, как Сеск повесил бутсы на гвоздь, он возглавил юношескую команду «Комо», но вскоре оказался у руля первой в статусе исполняющего обязанности. С лета же 2024-го Сеск, которому сейчас лишь 39, является полноценным коучем «Комо», который демонстрирует отличные результаты в Серии А под его руководством.

Жилберту Силва

Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский опорник Жилберту Силва был одной из важнейших фигур в том «Арсенале». В финале ЛЧ против «Барселоны» он отыграл все 90 минут, а спустя два года покинул стан «канониров». Новым клубом бразильца стал греческий «Панатинаикос», а вот последним клубом в игровой карьере для Силвы оказался бразильский «Атлетико Минейро», из которого он ушел в начале 2014-го.

С мая по декабрь 2016 года Жилберту Силва был техническим директором «Панатинаикоса», но на функционерской стезе не преуспел. Да и с большим футболом бразилец сейчас предпочитает сталкиваться лишь как и Сол Кэмпбелл – в роли эксперта и привлеченного специалиста на ТВ.

Александр Глеб

Getty Images/Global Images Ukraine

Белорусский полузащитник Александр Глеб оказался в «Арсенале» как раз накануне сезона-2005/06, и поначалу пользовался доверием у Арсена Венгера. Французский специалист выпустил Глеба в старте на «Барселону», но тот не сумел помочь своей команде переломить ход игры в концовке второго тайма, и на 85-й минуте был заменен на Хосе Антонио Рейеса.

Уже в 2008 году Глеб ушел из «Арсенала» в «Барселону», но этот трансфер не стал удачным для каталонцев, а карьера белоруса постепенно пошла вниз. Бутсы на гвоздь этот полузащитник повесил в марте 2020 года в «Ислочи». С тех пор Александр имеет связи с руководством белорусского футбола, но в целом не занимается ничем конкретным ни как функционер, ни как тренер. Кроме того, вместе с Эбуэ два года назад Глеб опорочил свое имя еще и участием во все том же ветеранском турнире в россии, которая продолжает находиться под санкциями в футболе.

Фредди Юнгберг

Getty Images/Global Images Ukraine

Шведский вингер Фредди Юнгберг был очень яркой фигурой в составе «Арсенала» в сезоне-2004/05, когда в рамках АПЛ забил 10 мячей и отдал 10 ассистов в 26 матчах. В следующем сезоне Юнгберг играл уже не так результативно, но на финал ЛЧ против «Барселоны» Венгер его выпустил. Увы для фанатов «канониров», но Фредди забить или отличиться ассистом в той игре не сумел, хотя и провел на поле все 90 минут.

Летом 2007 года Юнгберг ушел в «Вест Хэм», а карьеру футболиста окончательно завершил в конце 2014-го в индийском «Мумбаи Сити». Впоследствии работал в академии «Арсенала» и входил в тренерский штаб первой команды, но в 2020-м отошел от этой деятельности и сейчас больше сфокусирован на бизнесе и медийной работе.

Робер Пирес

Getty Images/Global Images Ukraine

Левый вингер того «Арсенала» Робер Пирес, которому сегодня уже 52, не сумел проявить свои лучшие качества в том финале из-за раннего удаления Леманна. Именно француз стал «жертвой» вынужденной замены, когда вместо него на поле объявился резервный голкипер Альмуния.

Летом 2006-го Пирес ушел из «Арсенала» в «Вильярреал», а карьеру игрока окончательно завершил в марте 2015-го. Как и Юнгберг – в Индии, но в составе «Гоа». Впоследствии недолго поработал в «Арсенале» тренером по индивидуальной подготовке, а сейчас Пирес является амбассадором «канониров», а также привлекается в качестве эксперта, в основном французскими медиа.

Тьерри Анри

Getty Images/Global Images Ukraine

Главная звезда того «Арсенала» центрфорвард Тьерри Анри не сумел отличиться голами в финале против «Барселоны», но ассистировал Кэмпбеллу. Француз провел на поле весь матч и, помимо результативной передачи, отметился тем, что схлопотал «горчичник». Уже летом 2007-го Анри ушел во все ту же «Барселону», после чего поиграл в США и ненадолго возвращался в аренду в «Арсенал». С игровой карьерой Тьерри завершил в «Нью-Йорк Ред Буллз» в конце 2014 года.

После этого вернулся в «Арсенал», где трудоустроился в академии, но потом пошел на повышение. Работал ассистентом в сборной Бельгии, а также главным тренером «Монако», «Монреаля» и юношеской сборной Франции. Однако с лета 2024 года наставническая карьера Анри находится на паузе и не факт, что он еще пожелает к ней вернуться, так как пока он наслаждается тем, что дает ему статус футбольного селебрити.

ВЫХОДИЛИ НА ЗАМЕНУ

Мануэль Альмуния

Getty Images/Global Images Ukraine

У испанца Мануэля Альмунии не было ни малейшего шанса появиться в составе на финал, если бы не удаление Йенса Леманна. Однако предотвратить поражение своей команды резервный кипер «Арсенала» не сумел.

В стане «канониров» Альмуния оставался до 2012 года. Потом ушел в «Уотфорд» свободным агентом, а спустя два года объявил о завершении карьеры из-за диагностированных у него проблем с сердцем. Ныне Альмунии 48 лет, и о нем практически ничего не слышно.

Матье Фламини

Getty Images/Global Images Ukraine

Французский полузащитник Матье Фламини сыграл по 90 минут в десяти матчах Лиги чемпионов того сезона, но в финале вышел лишь на замену на 74-й минуте. На тот момент счет был еще 1:0 в пользу его команды, но вскоре «Арсенал» пропустил дважды, а Фламини помочь чем-то лондонцам оказался неспособен. В 2016 году Фламини окончательно покинул «Арсенал», а карьеру футболиста завершил в 2019-м в составе «Хетафе».

После завершения карьеры игрока Фламини не остался в футбол, а ушел в бизнес. Вскоре ему удалось стать очень успешным предпринимателем в сфере «зеленой» химии и производства биотоплива. В настоящий момент 42-летний Фламини является сооснователем и руководителем компании с оборотом в десятки миллиардов евро, а его личное состояние оценивается в несколько миллиардов, хотя сам Матье на такие темы со СМИ никогда не разговаривает. Ныне с футболом Фламини связывают лишь перманентные слухи о том, что он может стать инвестором какого-то из топ-клубов, хотя на первом месте у журналистов, конечно же, фигурирует «Арсенал».

Хосе Антонио Рейес

Getty Images/Global Images Ukraine

Рейес появился на замену на 85-й минуте, когда «Арсеналу» уже нужно было спасать матч, но банально не успел изменить что-либо к лучшему для «канониров». Летом 2006-го лондонцы отправили вингера в аренду в «Реал», а через год – продали в «Атлетико».

Карьеру футболиста, равно как и жизнь Рейеса, прервало ДТП, которое произошло 1 июня 2019 года в Испании. Хосе Антонио находился за рулем автомобиля Mercedes Brabus S550, у которого, как впоследствии установило следствие, по ходу движения на очень высокой скорости лопнуло колесо. Машина вылетела с дороги и загорелась, в результате чего 35-летний Рейес и его два двоюродных брата погибли…

НА ПОЛЕ ТАК И НЕ ВЫШЛИ, НО БЫЛИ В ЗАЯВКЕ

Филипп Сендерос

Getty Images/Global Images Ukraine

В решающем матче Арсен Венгер так и не дал шанса сыграть Филиппу Сендеросу, хотя швейцарец сыграл в 7 матчах той Лиги чемпионов-2005/06, проведя на поле суммарно 630 минут.

В 2010-м Сендерос окончательно покинул «Арсенал», а в конце 2019-го в составе швейцарского «Кьяссо» завершил карьеру игрока. Впоследствии почти три года Филипп отработал спортивным директором «Серветта», но сейчас, в свой 41, связан с футболом лишь опосредованно – тем, что иногда дает комментарии для СМИ.

Гаэль Клиши

Getty Images/Global Images Ukraine

Левый фулбек Гаэль Клиши также оказался невостребованной опцией потенциального усиления состава в финале ЛЧ-2005/06. Из «Арсенала» он ушел через пять лет – в «Манчестер Сити», – а завершил карьеру летом 2023-го в рядах швейцарского «Серветта».

В настоящий момент Клиши 40 лет, и он является одним из немногих из того состава «Арсенала», кто остается в большом футболе. В декабре минувшего года Гаэль стал тренером французского «Кана» – клуба, который принадлежит семье форварда «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Деннис Бергкамп

Getty Images/Global Images Ukraine

В 2006-м легендарному нидерландскому форварду Деннису Бергкампу было уже 37. Поэтому неудивительно, почему Арсен Венгер так и не бросил его на «Барселону» со стартовых минут, а из-за удаления Леманна вариантов с заменами у французского тренера осталось уже не так и много (напомним, тогда в поединках разрешалось по три замены).

После сезона-2005/06 Бергкамп завершил карьеру игрока. Впоследствии он работал коучем юниорских команд «Аякса», а также ассистентом в первой команде этого клуба. Но в целом наставничество не показалось Бергкампу интересной работой, и с лета 2019-го он ушел из этой сферы. Ныне 56-летний Деннис ведет довольно закрытый образ жизни на родине, хотя периодически появляется в новостной ленте СМИ, давая свои комментарии по тому или иному событию.

Робин ван Перси

Getty Images/Global Images Ukraine

На тот момент нидерландскому форварду Робину ван Перси было 22 года, и он еще не пользовался статусом ключевого игрока первой команды, проигрывая конкуренцию Тьерри Анри. На поле против «Барселоны» ван Перси так и не появился. Возможно, из-за все той же вынужденной замены с Альмунией и удаления Леманна…

В «Арсенале» ван Перси играл с 2004 по 2012 год, после чего ушел в «Манчестер Юнайтед». Карьеру игрока форвард завершил в 2019-м в рядах «Фейеноорда», а вскоре стал в этом клубе тренером нападающих. Позднее получил работу наставника молодежных команд, а летом 2024 года его пригласили возглавить «Херенвен» в качестве главного тренера. Менее чем за сезон Робин показал себя настолько хорошо, что боссы «Фейеноорда» в феврале минувшего года позвали его возглавить первую команду роттердамского клуба. В настоящий момент 42-летний ван Перси продолжает являться коучем «Фейеноорда», который не сумел навязать серьезную конкуренцию ПСВ за чемпионство в текущем розыгрыше национального чемпионата, но зато фактически гарантировал себе Лигу чемпионов на следующий сезон.