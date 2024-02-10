На днях на россии состоялся так званный «кубок легенд».

В столице страны-террориста москве приняли участие легендарные футболисты прошлого, которые знатно запятнали себе репутацию.

В «сборную мира» вошли: Антонис Никополидис, Георгиос Карагунис, Педру Мендеш, Фернанду Мейра, Дуглас Майкон, Уильям Галлас, Эммануэль Эбуэ, Здравко Кузманович, Александр Глеб и Хасан Кабзе.

В состав «легенд российских клубов» попали Николас Пареха, Ведран Чорлука, Ивица Олич и Кевин Кураньи.

После начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от участия в турнирах под своей эгидой. Бан продолжает действовать до сих пор.