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10 февраля 2024, 18:16 |
2110
3

На заработки по болотам. Кто из легенд футбола сыграл на турнире в москве?

На россии состоялся так званный «кубок легенд»

10 февраля 2024, 18:16 |
2110
3
На заработки по болотам. Кто из легенд футбола сыграл на турнире в москве?
Twitter. «Сборная мира»

На днях на россии состоялся так званный «кубок легенд».

В столице страны-террориста москве приняли участие легендарные футболисты прошлого, которые знатно запятнали себе репутацию.

В «сборную мира» вошли: Антонис Никополидис, Георгиос Карагунис, Педру Мендеш, Фернанду Мейра, Дуглас Майкон, Уильям Галлас, Эммануэль Эбуэ, Здравко Кузманович, Александр Глеб и Хасан Кабзе.

В состав «легенд российских клубов» попали Николас Пареха, Ведран Чорлука, Ивица Олич и Кевин Кураньи.

После начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от участия в турнирах под своей эгидой. Бан продолжает действовать до сих пор.

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российско-украинская война дисквалификация россии Дуглас Майкон Вильям Галлас Эммануэль Эбуэ Здравко Кузманович Александр Глеб Николас Пареха Ведран Чорлука Ивица Олич Кевин Кураньи
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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apepa
У хорватов тоже есть кацапские мудаки. Теперь буду знать.
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+5
Владимир Кучер
Шайка ПІДОРАСІВ.
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+4
adidas777
Оліч, Кураньї та португальці - максимальні уйобки! 
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+2
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