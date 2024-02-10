На заработки по болотам. Кто из легенд футбола сыграл на турнире в москве?
На россии состоялся так званный «кубок легенд»
На днях на россии состоялся так званный «кубок легенд».
В столице страны-террориста москве приняли участие легендарные футболисты прошлого, которые знатно запятнали себе репутацию.
В «сборную мира» вошли: Антонис Никополидис, Георгиос Карагунис, Педру Мендеш, Фернанду Мейра, Дуглас Майкон, Уильям Галлас, Эммануэль Эбуэ, Здравко Кузманович, Александр Глеб и Хасан Кабзе.
В состав «легенд российских клубов» попали Николас Пареха, Ведран Чорлука, Ивица Олич и Кевин Кураньи.
После начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от участия в турнирах под своей эгидой. Бан продолжает действовать до сих пор.
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