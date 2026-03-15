  4. ФОТО. Легенда футбола получит первую работу главным тренером
15 марта 2026, 02:59 |
ФОТО. Легенда футбола получит первую работу главным тренером

Эшли Коул может отправиться в Серию Б

Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Коул

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Эшли Коул может начать карьеру главного тренера.

По информации итальянских СМИ, 45-летний специалист близок к назначению в клуб «Чезена», который выступает в Серии B. Ранее команда уволила главного тренера Микеле Миньяни.

После завершения игровой карьеры Коул уже работал в тренерских штабах «Челси», «Эвертона» и «Дерби Каунти», а также помогал Ли Карсли в сборной Англии.

В составе национальной команды Англии Коул провел 107 матчей.

Сейчас «Чезена» занимает восьмое место в Серии B и борется за попадание в плей-офф за выход в Серия A.

ФОТО. Самая душераздирающая история в футболе: Пьермарио Морозини
Максим Лапченко Источник: The Sun
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
Футбол | 14 марта 2026, 08:36 27
Бокс | 14 марта 2026, 06:00 11
Футбол | 14.03.2026, 19:05
Футбол | 14.03.2026, 12:29
Футбол | 15.03.2026, 00:17
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
Журналист назвал футболиста Динамо, у которого были проблемы с Шовковским
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
