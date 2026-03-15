ФОТО. Легенда футбола получит первую работу главным тренером

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Эшли Коул может начать карьеру главного тренера.

По информации итальянских СМИ, 45-летний специалист близок к назначению в клуб «Чезена», который выступает в Серии B. Ранее команда уволила главного тренера Микеле Миньяни.

После завершения игровой карьеры Коул уже работал в тренерских штабах «Челси», «Эвертона» и «Дерби Каунти», а также помогал Ли Карсли в сборной Англии.

В составе национальной команды Англии Коул провел 107 матчей.

Сейчас «Чезена» занимает восьмое место в Серии B и борется за попадание в плей-офф за выход в Серия A.