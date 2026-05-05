Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионская гонка АПЛ. Турнирная таблица: Ман Сити отстает на 5 очков
Англия
05 мая 2026, 11:30 | Обновлено 05 мая 2026, 12:17
480
1

Чемпионская гонка АПЛ. Турнирная таблица: Ман Сити отстает на 5 очков

Лондонский Арсенал станет чемпионом, если выиграет все матчи

05 мая 2026, 11:30 | Обновлено 05 мая 2026, 12:17
480
1 Comments
Чемпионская гонка АПЛ. Турнирная таблица: Ман Сити отстает на 5 очков
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (справа)

Вечером 4 мая состоялись заключительные матчи 35-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси потерпел шестое поражение подряд в АПЛ, уступив дома команде Ноттингем Форест (1:3).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Манчестер Сити спас игру против Эвертона (3:3) благодаря голу Жереми Доку на 90+7 минуте.

Весь матч за ирисок провел украинский защитник Виталий Миколенко.

Англию в следующем турнир ЛЧ будут представлять 5 клубов.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (76 очков), Ман Сити (71), Ман Юнайтед (64), Ливерпуль, Астон Вилла (по 58).

Арсенал и Ман Сити ведут чемпионскую гонку. За три тура до конца горожане отстают от канониров на 5 очков, но имеют игру в запасе. Лондонский клуб станет чемпионом, если выиграет все три оставшихся матча.

Матчи Арсенала: Вест Хэм (на выезде, 10 мая), Бернли (дома, 18 мая), Кристал Пэлас (на выезде, 24 мая).

Матчи Ман Сити: Брентфорд (дома, 9 мая), Кристал Пэлас (дома, 13 мая), Борнмут (на выезде, 19 мая), Астон Вилла (дома, 24 мая).

АПЛ. 35-й тур

  • 01.05. 22:00. Лидс – Бернли – 3:1
  • 02.05. 17:00. Брентфорд – Вест Хэм – 3:0
  • 02.05. 17:00. Вулверхэмптон – Сандерленд – 1:1
  • 02.05. 17:00. Ньюкасл – Брайтон – 3:1
  • 02.05. 19:30. Арсенал – Фулхэм – 3:0
  • 03.05. 16:00. Борнмут – Кристал Пэлас – 3:0
  • 03.05. 17:30. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 3:2
  • 03.05. 21:00. Астон Вилла – Тоттенхэм – 1:2
  • 04.05. 17:00. Челси – Ноттингем Форест – 1:3
  • 04.05. 22:00. Эвертон – Манчестер Сити – 3:3

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 35 23 7 5 67 - 26 10.05.26 18:30 Вест Хэм - Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон 76
2 Манчестер Сити 34 21 8 5 69 - 32 09.05.26 19:30 Манчестер Сити - Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити 71
3 Манчестер Юнайтед 35 18 10 7 63 - 48 09.05.26 17:00 Сандерленд - Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед 64
4 Ливерпуль 35 17 7 11 59 - 47 09.05.26 14:30 Ливерпуль - Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль 58
5 Астон Вилла 35 17 7 11 48 - 44 10.05.26 16:00 Бёрнли - Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм 58
6 Борнмут 35 12 16 7 55 - 52 09.05.26 17:00 Фулхэм - Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед 52
7 Брентфорд 35 14 9 12 52 - 46 09.05.26 19:30 Манчестер Сити - Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд 51
8 Брайтон 35 13 11 11 49 - 42 09.05.26 17:00 Брайтон - Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль 50
9 Челси 35 13 9 13 54 - 48 09.05.26 14:30 Ливерпуль - Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити21.03.26 Эвертон 3:0 Челси 48
10 Эвертон 35 13 9 13 44 - 44 10.05.26 16:00 Кристал Пэлас - Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Эвертон 3:0 Челси 48
11 Фулхэм 35 14 6 15 44 - 49 09.05.26 17:00 Фулхэм - Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли 48
12 Сандерленд 35 12 11 12 37 - 46 09.05.26 17:00 Сандерленд - Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд 47
13 Ньюкасл 35 13 6 16 49 - 51 10.05.26 16:00 Ноттингем Форест - Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд 45
14 Лидс 35 10 13 12 47 - 52 11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд 43
15 Кристал Пэлас 34 11 10 13 36 - 42 10.05.26 16:00 Кристал Пэлас - Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс 43
16 Ноттингем Форест 35 11 9 15 44 - 46 10.05.26 16:00 Ноттингем Форест - Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест 42
17 Тоттенхэм 35 9 10 16 45 - 54 11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест 37
18 Вест Хэм 35 9 9 17 42 - 61 10.05.26 18:30 Вест Хэм - Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм 36
19 Бёрнли 35 4 8 23 35 - 71 10.05.26 16:00 Бёрнли - Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли 20
20 Вулверхэмптон 35 3 9 23 25 - 63 09.05.26 17:00 Брайтон - Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон 18
Полная таблица

Инфографика

По теме:
Кипер Арсенала – лидер по количеству сухих матчей в Английской Премьер-лиге
Ноттингем Форест не проигрывает в 10 матчах подряд. Когда такое было?
Дьяволы следят. Ман Юнайтед нашел усиление на следующий сезон
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистические расклады Сандерленд Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Лидс Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Арсенал Лондон Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Борнмут Виталий Миколенко выбор редакции Челси Вест Хэм Эрлинг Холанд Егор Ярмолюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Футбол | 04 мая 2026, 20:33 3
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина

Украинец покинет «Бенфику» этим летом

Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Футбол | 05 мая 2026, 08:15 35
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне

Бывший президент киевлян доверяет Костюку

Реал определил замену Куртуа на долгие годы
Футбол | 05.05.2026, 09:55
Реал определил замену Куртуа на долгие годы
Реал определил замену Куртуа на долгие годы
Источник: звездный игрок сборной Украины устал от футбола
Футбол | 04.05.2026, 14:45
Источник: звездный игрок сборной Украины устал от футбола
Источник: звездный игрок сборной Украины устал от футбола
Максим ВОРОНОВ: «У Марлоса и Фернандиньо искренняя любовь к Украине»
Футбол | 05.05.2026, 08:00
Максим ВОРОНОВ: «У Марлоса и Фернандиньо искренняя любовь к Украине»
Максим ВОРОНОВ: «У Марлоса и Фернандиньо искренняя любовь к Украине»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Чемпіонська гонка УПЛ.
Турнірна таблиця:
динамо відстає на 16 очок
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Формула-1 изменила время старта Гран-при Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Формула-1 изменила время старта Гран-при Майами
03.05.2026, 11:20
Авто/мото
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
03.05.2026, 23:33
Бокс
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
03.05.2026, 11:28 4
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 17
Футбол
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
Боевая первая сессия. В Шеффилде стартовал финальный поединок ЧМ по снукеру
Боевая первая сессия. В Шеффилде стартовал финальный поединок ЧМ по снукеру
03.05.2026, 19:57
Снукер
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
03.05.2026, 21:20 5
Футбол
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
03.05.2026, 19:58 259
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем