Чемпионская гонка АПЛ. Турнирная таблица: Ман Сити отстает на 5 очков

Вечером 4 мая состоялись заключительные матчи 35-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси потерпел шестое поражение подряд в АПЛ, уступив дома команде Ноттингем Форест (1:3).

Манчестер Сити спас игру против Эвертона (3:3) благодаря голу Жереми Доку на 90+7 минуте.

Весь матч за ирисок провел украинский защитник Виталий Миколенко.

Англию в следующем турнир ЛЧ будут представлять 5 клубов.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (76 очков), Ман Сити (71), Ман Юнайтед (64), Ливерпуль, Астон Вилла (по 58).

Арсенал и Ман Сити ведут чемпионскую гонку. За три тура до конца горожане отстают от канониров на 5 очков, но имеют игру в запасе. Лондонский клуб станет чемпионом, если выиграет все три оставшихся матча.

Матчи Арсенала: Вест Хэм (на выезде, 10 мая), Бернли (дома, 18 мая), Кристал Пэлас (на выезде, 24 мая).

Матчи Ман Сити: Брентфорд (дома, 9 мая), Кристал Пэлас (дома, 13 мая), Борнмут (на выезде, 19 мая), Астон Вилла (дома, 24 мая).

АПЛ. 35-й тур

01.05. 22:00. Лидс – Бернли – 3:1

– Бернли – 3:1 02.05. 17:00. Брентфорд – Вест Хэм – 3:0

– Вест Хэм – 3:0 02.05. 17:00. Вулверхэмптон – Сандерленд – 1:1

02.05. 17:00. Ньюкасл – Брайтон – 3:1

– Брайтон – 3:1 02.05. 19:30. Арсенал – Фулхэм – 3:0

– Фулхэм – 3:0 03.05. 16:00. Борнмут – Кристал Пэлас – 3:0

– Кристал Пэлас – 3:0 03.05. 17:30. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 3:2

Ливерпуль – 3:2 03.05. 21:00. Астон Вилла – Тоттенхэм – 1:2

– 1:2 04.05. 17:00. Челси – Ноттингем Форест – 1:3

– 1:3 04.05. 22:00. Эвертон – Манчестер Сити – 3:3

Турнирная таблица АПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 35 23 7 5 67 - 26 10.05.26 18:30 Вест Хэм - Арсенал 02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм 25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал 11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон 76 2 Манчестер Сити 34 21 8 5 69 - 32 09.05.26 19:30 Манчестер Сити - Брентфорд 04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити 22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал 12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити 14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити 71 3 Манчестер Юнайтед 35 18 10 7 63 - 48 09.05.26 17:00 Сандерленд - Манчестер Юнайтед 03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль 27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс 20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед 64 4 Ливерпуль 35 17 7 11 59 - 47 09.05.26 14:30 Ливерпуль - Челси 03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль 25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм 21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль 58 5 Астон Вилла 35 17 7 11 48 - 44 10.05.26 16:00 Бёрнли - Астон Вилла 03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм 25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла 22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм 58 6 Борнмут 35 12 16 7 55 - 52 09.05.26 17:00 Фулхэм - Борнмут 03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас 22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед 52 7 Брентфорд 35 14 9 12 52 - 46 09.05.26 19:30 Манчестер Сити - Брентфорд 02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм 27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд 51 8 Брайтон 35 13 11 11 49 - 42 09.05.26 17:00 Брайтон - Вулверхэмптон 02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон 21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль 50 9 Челси 35 13 9 13 54 - 48 09.05.26 14:30 Ливерпуль - Челси 04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест 21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити 21.03.26 Эвертон 3:0 Челси 48 10 Эвертон 35 13 9 13 44 - 44 10.05.26 16:00 Кристал Пэлас - Эвертон 04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити 25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 21.03.26 Эвертон 3:0 Челси 48 11 Фулхэм 35 14 6 15 44 - 49 09.05.26 17:00 Фулхэм - Борнмут 02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм 25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм 21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли 48 12 Сандерленд 35 12 11 12 37 - 46 09.05.26 17:00 Сандерленд - Манчестер Юнайтед 02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд 24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд 47 13 Ньюкасл 35 13 6 16 49 - 51 10.05.26 16:00 Ноттингем Форест - Ньюкасл 02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон 25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл 22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд 45 14 Лидс 35 10 13 12 47 - 52 11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс 01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли 22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс 21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд 43 15 Кристал Пэлас 34 11 10 13 36 - 42 10.05.26 16:00 Кристал Пэлас - Эвертон 03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас 25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм 12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл 15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс 43 16 Ноттингем Форест 35 11 9 15 44 - 46 10.05.26 16:00 Ноттингем Форест - Ньюкасл 04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест 24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла 22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест 42 17 Тоттенхэм 35 9 10 16 45 - 54 11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс 03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм 25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест 37 18 Вест Хэм 35 9 9 17 42 - 61 10.05.26 18:30 Вест Хэм - Арсенал 02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм 25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм 10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм 36 19 Бёрнли 35 4 8 23 35 - 71 10.05.26 16:00 Бёрнли - Астон Вилла 01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли 22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли 20 20 Вулверхэмптон 35 3 9 23 25 - 63 09.05.26 17:00 Брайтон - Вулверхэмптон 02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд 25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон 18 Полная таблица

