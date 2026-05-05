Чемпионская гонка АПЛ. Турнирная таблица: Ман Сити отстает на 5 очков
Лондонский Арсенал станет чемпионом, если выиграет все матчи
Вечером 4 мая состоялись заключительные матчи 35-го тура Английской Премьер-лиги.
Челси потерпел шестое поражение подряд в АПЛ, уступив дома команде Ноттингем Форест (1:3).
Манчестер Сити спас игру против Эвертона (3:3) благодаря голу Жереми Доку на 90+7 минуте.
Весь матч за ирисок провел украинский защитник Виталий Миколенко.
Англию в следующем турнир ЛЧ будут представлять 5 клубов.
Топ-5 АПЛ: Арсенал (76 очков), Ман Сити (71), Ман Юнайтед (64), Ливерпуль, Астон Вилла (по 58).
Арсенал и Ман Сити ведут чемпионскую гонку. За три тура до конца горожане отстают от канониров на 5 очков, но имеют игру в запасе. Лондонский клуб станет чемпионом, если выиграет все три оставшихся матча.
Матчи Арсенала: Вест Хэм (на выезде, 10 мая), Бернли (дома, 18 мая), Кристал Пэлас (на выезде, 24 мая).
Матчи Ман Сити: Брентфорд (дома, 9 мая), Кристал Пэлас (дома, 13 мая), Борнмут (на выезде, 19 мая), Астон Вилла (дома, 24 мая).
АПЛ. 35-й тур
- 01.05. 22:00. Лидс – Бернли – 3:1
- 02.05. 17:00. Брентфорд – Вест Хэм – 3:0
- 02.05. 17:00. Вулверхэмптон – Сандерленд – 1:1
- 02.05. 17:00. Ньюкасл – Брайтон – 3:1
- 02.05. 19:30. Арсенал – Фулхэм – 3:0
- 03.05. 16:00. Борнмут – Кристал Пэлас – 3:0
- 03.05. 17:30. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 3:2
- 03.05. 21:00. Астон Вилла – Тоттенхэм – 1:2
- 04.05. 17:00. Челси – Ноттингем Форест – 1:3
- 04.05. 22:00. Эвертон – Манчестер Сити – 3:3
Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|35
|23
|7
|5
|67 - 26
|10.05.26 18:30 Вест Хэм - Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон
|76
|2
|Манчестер Сити
|34
|21
|8
|5
|69 - 32
|09.05.26 19:30 Манчестер Сити - Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити
|71
|3
|Манчестер Юнайтед
|35
|18
|10
|7
|63 - 48
|09.05.26 17:00 Сандерленд - Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед
|64
|4
|Ливерпуль
|35
|17
|7
|11
|59 - 47
|09.05.26 14:30 Ливерпуль - Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль
|58
|5
|Астон Вилла
|35
|17
|7
|11
|48 - 44
|10.05.26 16:00 Бёрнли - Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм
|58
|6
|Борнмут
|35
|12
|16
|7
|55 - 52
|09.05.26 17:00 Фулхэм - Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед
|52
|7
|Брентфорд
|35
|14
|9
|12
|52 - 46
|09.05.26 19:30 Манчестер Сити - Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд
|51
|8
|Брайтон
|35
|13
|11
|11
|49 - 42
|09.05.26 17:00 Брайтон - Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль
|50
|9
|Челси
|35
|13
|9
|13
|54 - 48
|09.05.26 14:30 Ливерпуль - Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити21.03.26 Эвертон 3:0 Челси
|48
|10
|Эвертон
|35
|13
|9
|13
|44 - 44
|10.05.26 16:00 Кристал Пэлас - Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Эвертон 3:0 Челси
|48
|11
|Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|44 - 49
|09.05.26 17:00 Фулхэм - Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли
|48
|12
|Сандерленд
|35
|12
|11
|12
|37 - 46
|09.05.26 17:00 Сандерленд - Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд
|47
|13
|Ньюкасл
|35
|13
|6
|16
|49 - 51
|10.05.26 16:00 Ноттингем Форест - Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд
|45
|14
|Лидс
|35
|10
|13
|12
|47 - 52
|11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд
|43
|15
|Кристал Пэлас
|34
|11
|10
|13
|36 - 42
|10.05.26 16:00 Кристал Пэлас - Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс
|43
|16
|Ноттингем Форест
|35
|11
|9
|15
|44 - 46
|10.05.26 16:00 Ноттингем Форест - Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест
|42
|17
|Тоттенхэм
|35
|9
|10
|16
|45 - 54
|11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест
|37
|18
|Вест Хэм
|35
|9
|9
|17
|42 - 61
|10.05.26 18:30 Вест Хэм - Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм
|36
|19
|Бёрнли
|35
|4
|8
|23
|35 - 71
|10.05.26 16:00 Бёрнли - Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли
|20
|20
|Вулверхэмптон
|35
|3
|9
|23
|25 - 63
|09.05.26 17:00 Брайтон - Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон
|18
