Матч-триллер и Доку. Эвертон с Миколенко не удержал перевес над Ман Сити

4 мая в 22:00 прошел матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.

Эвертон и Манчестер Сити играли на стадионе Хилл Дикинсон в Ливерпуле.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко отыграл весь матч за ирисок.

Гости вышли вперед на 44-й минуте. Ударом издалека в девятку Жереми Доку забил гол ирискам в раздевалку (1:0).

Эвертон шокировал Ман Сити тремя голами во втором тайме. После грубой ошибки Марка Гехи хозяева курьезно сравняли счет. Тьерно Барри воспользовался подарком на 68-й минуте (1:1).

Затем отличился Джейк О'Брайен, а Тьерно Барри оформил дубль (3:1). Эрлинг Холанд отыграл один мяч для Ман Сити за 5 минут до конца (2:3).

В этом драматичном матче Жереми Доку спас гостей на 90+7 минуте (3:3).

Горожане ухудшили свои шансы на чемпионство в АПЛ, отставание от Арсенала составляет 5 очков.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (76 очков), Ман Сити (71), Ман Юнайтед (64), Ливерпуль, Астон Вилла (по 58).

АПЛ. 35-й тур, 4 мая 2026

Эвертон – Манчестер Сити – 3:3

Голы: Барри, 68, 81, О'Брайен, 73 – Доку, 43, 90+7, Холанд, 83

Эвертон: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски (кап), Кин, Миколенко, Ирогбунам (Армстронг, 90+6), Гарнер, Рель (Паттерсон, 90+2), Дьюсбери-Холл (Алькарас, 90+2), Ндиайе, Бету (Барри, 64)

Ман Сити: Доннарумма, Нунес, Хусанов, Гехи, О'Райли, Нико (Ковачич, 75), Бернарду Силва (кап) (Мармуш, 87), Семеньо (Фоден, 74), Шерки, Доку, Холанд

Предупреждения: Кин, 45, Бету, 48, Тарковски, 53, О'Брайен, 86 – Доннарумма, 74

