  Матч-триллер и Доку. Эвертон с Миколенко не удержал перевес над Ман Сити
04 мая 2026, 23:59 | Обновлено 05 мая 2026, 00:30
Матч-триллер и Доку. Эвертон с Миколенко не удержал перевес над Ман Сити

Горожане, потеряв очки, ухудшили свои шансы на чемпионство в АПЛ

4 мая в 22:00 прошел матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.

Эвертон и Манчестер Сити играли на стадионе Хилл Дикинсон в Ливерпуле.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко отыграл весь матч за ирисок.

Гости вышли вперед на 44-й минуте. Ударом издалека в девятку Жереми Доку забил гол ирискам в раздевалку (1:0).

Эвертон шокировал Ман Сити тремя голами во втором тайме. После грубой ошибки Марка Гехи хозяева курьезно сравняли счет. Тьерно Барри воспользовался подарком на 68-й минуте (1:1).

Затем отличился Джейк О'Брайен, а Тьерно Барри оформил дубль (3:1). Эрлинг Холанд отыграл один мяч для Ман Сити за 5 минут до конца (2:3).

В этом драматичном матче Жереми Доку спас гостей на 90+7 минуте (3:3).

Горожане ухудшили свои шансы на чемпионство в АПЛ, отставание от Арсенала составляет 5 очков.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (76 очков), Ман Сити (71), Ман Юнайтед (64), Ливерпуль, Астон Вилла (по 58).

АПЛ. 35-й тур, 4 мая 2026

Эвертон – Манчестер Сити – 3:3

Голы: Барри, 68, 81, О'Брайен, 73 – Доку, 43, 90+7, Холанд, 83

Эвертон: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски (кап), Кин, Миколенко, Ирогбунам (Армстронг, 90+6), Гарнер, Рель (Паттерсон, 90+2), Дьюсбери-Холл (Алькарас, 90+2), Ндиайе, Бету (Барри, 64)

Ман Сити: Доннарумма, Нунес, Хусанов, Гехи, О'Райли, Нико (Ковачич, 75), Бернарду Силва (кап) (Мармуш, 87), Семеньо (Фоден, 74), Шерки, Доку, Холанд

Предупреждения: Кин, 45, Бету, 48, Тарковски, 53, О'Брайен, 86 – Доннарумма, 74

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити), асcист Марк Гехи.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Матео Ковачич.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерно Барри (Эвертон), асcист Мерлин Рёль.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Джейк О’Брайен (Эвертон), асcист Джеймс Гарнер.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерно Барри (Эвертон).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити), асcист Райан Шерки.
Николай Степанов Sport.ua
Арсенал теперь должен поставить каждому игроку Эвертона ящик пива... и по килограмму ирисок)  
тут просто евертону не повезло. сколько было моментов . разтратил кучю моментов. матч просто бомба 
Як же прикро, Евертон так билися і не змогли втримати перемогу 
Містяни це хто? А суперники тоді хто - селяни?
Везучі ці містяни. Але все одно Евертону подяка від фанів Арсенала.
Ясно було шо Сіті в цьому матчі точно не буде легко. 
Трішки дебільна статистика. Евертон набив в два рази більший іксджі, при цьому всі, крім одного гравця, з низькими оцінками. А в МС, який по статистиці програв, в дев'ятьох аж зашкалюють оцінки, як так може бути?
Які ж клоуни МС, просто треш 
Невже вони думали після першого тайму що 0:1 проти Евертона (який 5 матчів підряд забиває в АПЛ!) їм вистачить для перемоги? Ну і Пеп клоун, не налаштував у перерві команду аби булки не розслабляли, от їм і задвінули поміж тих булок тричі! Аж тоді Сіті почав грати у другому таймі, але було вже пізно. Тепер походу знову прощай чемпіонство. 
П/С: Пеп дурілка, вина за цю важливу втрату очок перш за все на йому
Синок зробив все для перемоги. Не дотримали…
Жаль, не удержали победу, но всё же Ириски сделали осечку сити! Ура!🥳
Арсенал радуется🥳
Як же солодко спостерігати як цю Пепкіну помийку грєбуть без "гр".
Після перемоги над Арсеналом ці самовпевнені клоуни вже начепили собі корони, але недовго пісенька грала... Тепер все залежить від Арсенала.
Хоча, у Пепкіної помийки ще чотири важкі матчі і ці пихаті клоуни полюбому ще втратять очки.
суддя - чортило. майже дві хвилини , до доданих 6 - ти...
Сподіваюсь,що Артета так й залишиться завжди другим у всіх турнірах в яких приймає участь.
Це-від душі👆🔥
