Матч-триллер и Доку. Эвертон с Миколенко не удержал перевес над Ман Сити
Горожане, потеряв очки, ухудшили свои шансы на чемпионство в АПЛ
4 мая в 22:00 прошел матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.
Эвертон и Манчестер Сити играли на стадионе Хилл Дикинсон в Ливерпуле.
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко отыграл весь матч за ирисок.
Гости вышли вперед на 44-й минуте. Ударом издалека в девятку Жереми Доку забил гол ирискам в раздевалку (1:0).
Эвертон шокировал Ман Сити тремя голами во втором тайме. После грубой ошибки Марка Гехи хозяева курьезно сравняли счет. Тьерно Барри воспользовался подарком на 68-й минуте (1:1).
Затем отличился Джейк О'Брайен, а Тьерно Барри оформил дубль (3:1). Эрлинг Холанд отыграл один мяч для Ман Сити за 5 минут до конца (2:3).
В этом драматичном матче Жереми Доку спас гостей на 90+7 минуте (3:3).
Горожане ухудшили свои шансы на чемпионство в АПЛ, отставание от Арсенала составляет 5 очков.
Топ-5 АПЛ: Арсенал (76 очков), Ман Сити (71), Ман Юнайтед (64), Ливерпуль, Астон Вилла (по 58).
АПЛ. 35-й тур, 4 мая 2026
Эвертон – Манчестер Сити – 3:3
Голы: Барри, 68, 81, О'Брайен, 73 – Доку, 43, 90+7, Холанд, 83
Эвертон: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски (кап), Кин, Миколенко, Ирогбунам (Армстронг, 90+6), Гарнер, Рель (Паттерсон, 90+2), Дьюсбери-Холл (Алькарас, 90+2), Ндиайе, Бету (Барри, 64)
Ман Сити: Доннарумма, Нунес, Хусанов, Гехи, О'Райли, Нико (Ковачич, 75), Бернарду Силва (кап) (Мармуш, 87), Семеньо (Фоден, 74), Шерки, Доку, Холанд
Предупреждения: Кин, 45, Бету, 48, Тарковски, 53, О'Брайен, 86 – Доннарумма, 74
Невже вони думали після першого тайму що 0:1 проти Евертона (який 5 матчів підряд забиває в АПЛ!) їм вистачить для перемоги? Ну і Пеп клоун, не налаштував у перерві команду аби булки не розслабляли, от їм і задвінули поміж тих булок тричі! Аж тоді Сіті почав грати у другому таймі, але було вже пізно. Тепер походу знову прощай чемпіонство.
П/С: Пеп дурілка, вина за цю важливу втрату очок перш за все на йому
Арсенал радуется🥳
Після перемоги над Арсеналом ці самовпевнені клоуни вже начепили собі корони, але недовго пісенька грала... Тепер все залежить від Арсенала.
Хоча, у Пепкіної помийки ще чотири важкі матчі і ці пихаті клоуни полюбому ще втратять очки.
Це-від душі👆🔥