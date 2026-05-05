  4. Эвертон – Ман Сити – 3:3. Драма и спасение на 90+7 мин. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Эвертон
04.05.2026 22:00 – FT 3 : 3
Манчестер Сити
Англия
05 мая 2026, 00:29 | Обновлено 05 мая 2026, 02:09
Эвертон – Ман Сити – 3:3. Драма и спасение на 90+7 мин. Видео голов и обзор

4 мая в 22:00 прошел матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.

Эвертон и Манчестер Сити играли на стадионе Хилл Дикинсон в Ливерпуле.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко отыграл весь поединок за ирисок.

В этом драматичном матче Жереми Доку спас гостей на 90+7 минуте (3:3).

АПЛ. 35-й тур, 4 мая 2026

Эвертон – Манчестер Сити – 3:3

Голы: Барри, 68, 81, О'Брайен, 73 – Доку, 43, 90+7, Холанд, 83

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити), асcист Марк Гехи.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Матео Ковачич.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерно Барри (Эвертон), асcист Мерлин Рёль.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Джейк О’Брайен (Эвертон), асcист Джеймс Гарнер.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерно Барри (Эвертон).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити), асcист Райан Шерки.
