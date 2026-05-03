  Эвертон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
03 мая 2026, 23:15 | Обновлено 03 мая 2026, 23:26
Эвертон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 4 мая в 22:00 по Киеву

В понедельник, 4 мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Текущий сезон для ливерпульской команды складывается вполне неплохо. За 34 тура Премьер-лиги ирискам удалось набрать 47 баллов, благодаря которым они пока находятся на 11-м месте общего зачета. Однако расстояние от топ-6 небольшое – всего 4 очка, поэтому шансы увидеть клуб в еврокубках в следующем сезоне остаются достаточно высокими.

В Кубке Англии коллектив не удивил, вылетев на стадии 1/32 финала после поражения в серии пенальти против «Сандерленда».

«Городяне» уже традиционно демонстрируют чрезвычайно уверенные результаты. После 33-х матчей чемпионата Англии на балансе коллектива уже 70 очков, что пока позволяют ему находиться на 2-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Арсенала» составляет уже 6 очков, однако «Манчестер Сити» имеет 2 игры в запасе. В Кубке Англии коллектив дошел уже до финала, где будет играть против «Челси», а в Карабао Кап одержал победу, обыграв «Арсенал» со счетом 2:0.

В Лиге чемпионов англичане завершили выступления на стадии 1/8 финала – там клуб с общим счетом 5:1 уступил мадридскому «Реалу».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами тотальное преимущество имеет «Манчестер Сити». На балансе команды 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • В последних 5-х играх «Эвертон» одержал только 1 победу.
  • В каждом из 4-х предыдущих матчей «Эвертона» было забито больше 2.5 гола.
  • «Манчестер Сити» победил в каждом из 6 предыдущих матчей.

Прогноз Sport.ua: победа «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

