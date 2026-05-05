Калинина спокойно вышла в основную сетку супертурнира WTA 1000 в Риме
В финале квалификации Ангелина в двух сетах одолела Кэти Волынец
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 93) прошла в основную сетку грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В финале отбора украинка в двух сетах переиграла представительницу США Кэти Волынец (WTA 104) за 1 час и 30 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт. Квалификация
Ангелина Калинина (Украина) – Кэти Волынец (США) [21] – 6:2, 6:3
Это было первое очное противостояние соперниц.
Ангелина стартовала в квалификации с победы над Камилой Осорио. Оппонентку в первом круге основной сетки Калинина получит позже.
Калинина в четвертый раз выступает на кортах Рима. Ее лучшим результатом является выход в финал в 2023 году – тогда украинка не сумела завершить поединок против Елены Рыбакиной.
Еще одна украинская теннисистка – Дарья Снигур – не сумела преодолеть квалификацию, проиграв в финале отбора Ноэми Базилетти.
