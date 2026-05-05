Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина спокойно вышла в основную сетку супертурнира WTA 1000 в Риме
WTA
05 мая 2026, 19:18 | Обновлено 05 мая 2026, 19:25
1377
3

Калинина спокойно вышла в основную сетку супертурнира WTA 1000 в Риме

В финале квалификации Ангелина в двух сетах одолела Кэти Волынец

05 мая 2026, 19:18 | Обновлено 05 мая 2026, 19:25
1377
3 Comments
Калинина спокойно вышла в основную сетку супертурнира WTA 1000 в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 93) прошла в основную сетку грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В финале отбора украинка в двух сетах переиграла представительницу США Кэти Волынец (WTA 104) за 1 час и 30 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. Квалификация

Ангелина Калинина (Украина) – Кэти Волынец (США) [21] – 6:2, 6:3

Это было первое очное противостояние соперниц.

Ангелина стартовала в квалификации с победы над Камилой Осорио. Оппонентку в первом круге основной сетки Калинина получит позже.

Калинина в четвертый раз выступает на кортах Рима. Ее лучшим результатом является выход в финал в 2023 году – тогда украинка не сумела завершить поединок против Елены Рыбакиной.

Еще одна украинская теннисистка – Дарья Снигур – не сумела преодолеть квалификацию, проиграв в финале отбора Ноэми Базилетти.

По теме:
Ястремская не реализовала пять матчболов подряд и покинула тысячник в Риме
Ангелина Калинина – Кэти Волынец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Снигур неожиданно проиграла 427-й ракетке в финале отбора WTA 1000 в Риме
Ангелина Калинина Кэти Волынец WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины
Футбол | 05 мая 2026, 13:57 27
Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины
Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины

Донецкий клуб уже оформил переход Бруниньо, будут приобретены как минимум три футболиста

Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Футбол | 05 мая 2026, 08:11 27
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали

Тренера планируют сначала назначить временно на два матча

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 04.05-10.05
Теннис | 05.05.2026, 19:42
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 04.05-10.05
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 04.05-10.05
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 05.05.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Шахтер после победы над Динамо решил купить дорогого футболиста
Футбол | 05.05.2026, 07:08
Шахтер после победы над Динамо решил купить дорогого футболиста
Шахтер после победы над Динамо решил купить дорогого футболиста
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Х-хе, Ангеліна — просто танк. Катя останнім часом грала доволі непогано.
Ответить
+2
Молодчина!
Ответить
+2
Молодець,добре!
Ответить
+2
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 18
Футбол
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
04.05.2026, 06:12 5
Бокс
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
03.05.2026, 23:46 9
Футбол
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 09:23 12
Снукер
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
04.05.2026, 21:29 43
Футбол
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 15
Футбол
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
04.05.2026, 20:33 4
Футбол
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
03.05.2026, 21:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем