Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина прошла 83-ю ракетку мира на старте квалификации тысячника в Риме
WTA
04 мая 2026, 17:08 | Обновлено 04 мая 2026, 17:11
1314
4

Калинина прошла 83-ю ракетку мира на старте квалификации тысячника в Риме

Ангелина в двух сетах одолела Камилу Осорио в первом раунде отбора

04 мая 2026, 17:08 | Обновлено 04 мая 2026, 17:11
1314
4 Comments
Калинина прошла 83-ю ракетку мира на старте квалификации тысячника в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 93) успешно стартовала в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах переиграла 83-ю ракетку мира Камилу Осорио (Колумбия) за 1 час и 48 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. Квалификация

Камила Осорио (Колумбия) [4] – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 5:7

В финале отбора Ангелина встретится либо с Дарьей Семенистой (Латвия, WTA 112), либо с Кэти Волынец (США, WTA 104).

По теме:
Ангелина Калинина – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
Дарья Снигур – Самира Де Стефано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина Камила Осорио WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 04–10.05
Теннис | 04 мая 2026, 14:54 0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 04–10.05
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 04–10.05

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Футбол | 04 мая 2026, 08:02 1
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации

Михаил решил не делать никаких заявлений

Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Футбол | 04.05.2026, 07:35
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Бокс | 04.05.2026, 06:12
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Футбол | 04.05.2026, 08:47
Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Молодець. Колумбійка теж не пальцем роблена, але Геля виграла досить впевнено. Трохи важко увійшла в гру, але потім все стало на свої місця.
Ответить
+6
Успіху у фіналі кваліфікації! Добре, що на Ролан Гаррос Ангеліні не доведеться витрачати сили, граючи у кваліфікації. Там у списках кваліфікації з наших дівчат тільки Вероніка, в юніорських поєдинках в Парижі вболіватимемо за Поліну Скляр і Антоніна Сушкову. 
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
04.05.2026, 07:20 1
Бокс
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 4
Бокс
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
03.05.2026, 19:58 253
Футбол
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 140
Теннис
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
03.05.2026, 11:12 21
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 14
Футбол
ФОТО. Муж Костюк и Заневска держали боксеры на награждении. Что это значит?
ФОТО. Муж Костюк и Заневска держали боксеры на награждении. Что это значит?
02.05.2026, 22:46 13
Теннис
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем