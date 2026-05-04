Калинина прошла 83-ю ракетку мира на старте квалификации тысячника в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 93) успешно стартовала в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах переиграла 83-ю ракетку мира Камилу Осорио (Колумбия) за 1 час и 48 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. Квалификация

Камила Осорио (Колумбия) [4] – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 5:7

В финале отбора Ангелина встретится либо с Дарьей Семенистой (Латвия, WTA 112), либо с Кэти Волынец (США, WTA 104).