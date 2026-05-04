WTA04 мая 2026, 17:08 | Обновлено 04 мая 2026, 17:11
1314
4
Калинина прошла 83-ю ракетку мира на старте квалификации тысячника в Риме
Ангелина в двух сетах одолела Камилу Осорио в первом раунде отбора
04 мая 2026, 17:08 | Обновлено 04 мая 2026, 17:11
1314
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 93) успешно стартовала в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.
В первом раунде отбора украинка в двух сетах переиграла 83-ю ракетку мира Камилу Осорио (Колумбия) за 1 час и 48 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт. Квалификация
Камила Осорио (Колумбия) [4] – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 5:7
В финале отбора Ангелина встретится либо с Дарьей Семенистой (Латвия, WTA 112), либо с Кэти Волынец (США, WTA 104).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 04 мая 2026, 14:54 0
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Футбол | 04 мая 2026, 08:02 1
Михаил решил не делать никаких заявлений
Футбол | 04.05.2026, 07:35
Бокс | 04.05.2026, 06:12
Футбол | 04.05.2026, 08:47
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Молодець. Колумбійка теж не пальцем роблена, але Геля виграла досить впевнено. Трохи важко увійшла в гру, але потім все стало на свої місця.
Успіху у фіналі кваліфікації! Добре, що на Ролан Гаррос Ангеліні не доведеться витрачати сили, граючи у кваліфікації. Там у списках кваліфікації з наших дівчат тільки Вероніка, в юніорських поєдинках в Парижі вболіватимемо за Поліну Скляр і Антоніна Сушкову.
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
04.05.2026, 07:20 1
03.05.2026, 07:22 4
03.05.2026, 19:58 253
02.05.2026, 19:31 140
03.05.2026, 11:12 21
04.05.2026, 08:12 14
02.05.2026, 22:46 13
04.05.2026, 11:30 20