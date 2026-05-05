Снигур неожиданно проиграла 427-й ракетке в финале отбора WTA 1000 в Риме

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 95) не сумела выйти в основную сетку грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В финале квалификации украинка в трех сетах потерпела поражение от 427-й ракетки мира Ноэми Базилетти (Италия) за 2 часа и 40 минут.

WTA 1000 Рим. Квалификация

Ноэми Базилетти (Италия) – Дарья Снигур (Украина) [1] – 6:3, 6:7 (8:10), 6:4

Это было первое очное противостояние соперниц.

Дарья впервые в карьере выступила на кортах Рима. На старте отбора Снигур прошла Самиру Де Стефано.

Базилетти впервые сыграла в квалификации соревенований на уровне Тура. Ее оппонентка в 1/64 финала основной сетки станет известна позднее.