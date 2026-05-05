Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Снигур неожиданно проиграла 427-й ракетке в финале отбора WTA 1000 в Риме
05 мая 2026, 17:02 | Обновлено 05 мая 2026, 17:10
Дарья в трех сетах уступила Ноэми Базилетти в решающем поединке квалификации

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 95) не сумела выйти в основную сетку грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В финале квалификации украинка в трех сетах потерпела поражение от 427-й ракетки мира Ноэми Базилетти (Италия) за 2 часа и 40 минут.

WTA 1000 Рим. Квалификация

Ноэми Базилетти (Италия) – Дарья Снигур (Украина) [1] – 6:3, 6:7 (8:10), 6:4

Это было первое очное противостояние соперниц.

Дарья впервые в карьере выступила на кортах Рима. На старте отбора Снигур прошла Самиру Де Стефано.

Базилетти впервые сыграла в квалификации соревенований на уровне Тура. Ее оппонентка в 1/64 финала основной сетки станет известна позднее.

Програла закономірно бо лузерша .
Снігур наче не з тої ноги встала, сподіваюсь це випадковість, яка притаманна всім тенісисткам
Може, ця італійка антейка, якій наснаги дає рідна земля . Щодо Снігур, нічого дивного. Попри всі заяви, з грунтом вона не дружить. Перше побачення (Мадрид) було ще так сяк, друге не вдалося. Вкотре: почекаємо сезону на траві.
Знаєте що мене бісить це звичайно їхнья тупість і впертість !Якщо у тебе не йде гра у сітки чому ти ідіотка не даєш м'ячу опуститися ?Шарапова виграла безліч гремслемів не вміючи грати у сітки ,так вона давала м'ячу опуститися і забивала ,але ці вівці продовжують гнути свою лінію .Просто сором !
