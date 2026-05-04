Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 95) уверенно вышла в финал квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах разобралась с Самирой Де Стефано (Италия, WTA 257). Встреча завершилась за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Рим. Квалификация. Грунт

Самира Де Стефано (Италия) [WC] – Дарья Снигур (Украина) [18] – 2:6, 3:6

Снигур взяла реванш у Де Стефано за поражение на старте 75-тысячника в Мариборе в марте этого года.

В финале квалификации Дарья поборется с победительницей поединка Эмилиано Аранго (Колумбия, WTA 85) – Ноэми Базилетти (Италия, WTA 427).

Снигур впервые в карьере выступает на кортах Рима. Помимо Дарьи, в отборе к итальянскому столичному тысячнику из украинок также выступит Ангелина Калинина.

Предыдущим турниром Снигур был Мадрид, в котором она преодолела квалификацию, одолела Дарью Касаткину в первом раунде основы и в 1/32 финала уступила Иге Свентек.