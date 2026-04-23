Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Снигур без шансов проиграла Свентек в 1/32 финала WTA 1000 в Мадриде
23 апреля 2026, 16:06 | Обновлено 23 апреля 2026, 16:13
Снигур без шансов проиграла Свентек в 1/32 финала WTA 1000 в Мадриде

Дарья сумела взять три гейма у Иги во втором раунде тысячника в столице Испании

23 апреля 2026, 16:06 | Обновлено 23 апреля 2026, 16:13
1389
21 Comments
Снигур без шансов проиграла Свентек в 1/32 финала WTA 1000 в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 98) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Во втором раунде украинка в двух сетах проиграла четвертой ракетке мира Иге Свентек (Польша) за 1 час и 1 минуту.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала

Ига Свентек (Польша) [4] – Дарья Снигур (Украина) [Q] – 6:1, 6:2

Во второй партии Дарья повела 2:0 с брейком, но отдала шесть геймов подряд.

Это было первое очное противостояние соперниц.

Снигур стартовала в Мадриде с квалификации, где прошла Наухани Виторию Леме Да Силву и Ханне Вандевинкель. В первом раунде основной сетки украинка справилась с Дарьей Касаткиной.

Снигур впервые в карьере сыграла в основе турнира категории WTA 1000 и впервые на грунтовых соревнованиях на уровне Тура.

Ига, которая в 2024 году выиграла трофей на кортах Мадрида, далее поборется либо с Алишей Паркс, либо с Энн Ли.

Турнір в плюс, однозначно. Це на початку року не було особливих очікувань від Даші, а те що в же в сотні,  перемога над Касаткою, можливість загріти з топом - дорогого варті. Якщо іншим, я б сказав, турнір в мінус, то Даші - точно в актив.
Крутий досвід!
Без бубликів - вже не погано
Рано Дашці Іга попалась. Вона зараз, зазвичай, ближче до 3-4 матчу видихається. 
Ну 3 гейми взяла, хоч без бубликів
Сподіваюсь, хоч Калініна переможе, бо сьогодні ще й сестри, напевно, одна за одною вилетять з пар, та і у Марти в парах сумнівні перспективи, враховуючи, що грає не з Русе, як завжди, а з Таусон
Дар'я вийшла не грати в теніс, а "погратися". З таким настроєм можна і не виходити на корт, тим паче проти Іги
Така жахлива  гра ,що навіть на хайлайти не назбирається .
Сьогодні б Світоліна знесла  б цю Свьонтек в пух і прах , але попала на якусь скажену.
Дар'ї 24 і Свьонтек 24 і хто грає в теніс, а хто просто заробляє? €31 тис Дашуня заробила і для чого напинатися? Пуста  як і Ястремська .
