Снигур без шансов проиграла Свентек в 1/32 финала WTA 1000 в Мадриде

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 98) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Во втором раунде украинка в двух сетах проиграла четвертой ракетке мира Иге Свентек (Польша) за 1 час и 1 минуту.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала

Ига Свентек (Польша) [4] – Дарья Снигур (Украина) [Q] – 6:1, 6:2

Во второй партии Дарья повела 2:0 с брейком, но отдала шесть геймов подряд.

Это было первое очное противостояние соперниц.

Снигур стартовала в Мадриде с квалификации, где прошла Наухани Виторию Леме Да Силву и Ханне Вандевинкель. В первом раунде основной сетки украинка справилась с Дарьей Касаткиной.

Снигур впервые в карьере сыграла в основе турнира категории WTA 1000 и впервые на грунтовых соревнованиях на уровне Тура.

Ига, которая в 2024 году выиграла трофей на кортах Мадрида, далее поборется либо с Алишей Паркс, либо с Энн Ли.