Первый финалист определен. Арсенал в Лондоне обыграл Атлетико
Лондонская команда вышла в финал Лиги чемпионов
В Лондоне состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Арсенал» и «Атлетико».
В первом тайме хозяева поля владели тотальным территориальным преимуществом, пытаясь вскрыть насыщенную оборону мадридской команды. «Матрасники» старались проводить редкие контрвыпады. Остроты у ворот было крайне мало.
«Канонирам» было крайне непросто пройти организованные защитные редуты соперников, но перед перерывом они таки воспользовались своим шансом. Облак среагировал на удар Троссара из угла штрафной, а Сака добил мяч в ворота.
Гости активно начали вторую половину игры и едва не сравняли счет. Симеоне обыграл неудачно сыгравшего на выходе голкипера, но Габриэл не дал сопернику нанести удар в пустые ворота. Уже в середине второго тайма тренерский штаб «Атлетико» использовал все пять замен, пытаясь изменить ход событий.
«Канониры» достаточно уверенно оборонялись и выбегали в острые контратаки. Одна из них чудом не завершилась голом: Дьекереш метров с пяти не попал в цель.
В итоге «Арсенал» удержал минимальное преимущество и второй раз в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч.
«Арсенал» – «Атлетико» – 1:0. Первый матч – 1:1.
Гол: Сака (45)
Предупреждения: Кепа (90+5, на скамейке запасных) – Пубиль (81), Коке (90+5)
«Арсенал»: Райя, Калафьори (Инкапье, 58), Габриэль, Салиба, Уайт, Льюис-Скелли (Субименди, 74), Райс, Троссар (Мартинелли, 83), Эзе (Эдегор, 58), Сака (Мадуэке, 58), Дьекереш.
«Атлетико»: Облак, Руджери, Ганцко, ле Норман (Серлот, 57), Пубиль, Лукман (Молина, 57), Коке, Льоренте, Симеоне (Кардосо, 57), Альварес (Альмада, 66), Гризманн (Баэна, 66)
Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)
Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Но ради исторического выхода Арсенала в финал снова спустя 20 лет стоило потерпеть.
Поздравляю канониров, осталось дело за малым, чпокнуть в финале самую мощную команду европейского сезона, что не так уж и невозможно.
В финале буду болеть за Арсенал, как и 20 лет назад.
Что сегодня первый состав показал? - ноль
Арсенал с победой!
вся жаріща буде завтра, а під сьогоднішній футбол хіба спати можна було