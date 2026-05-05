Первый финалист определен. Арсенал в Лондоне обыграл Атлетико

В Лондоне состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Арсенал» и «Атлетико».

В первом тайме хозяева поля владели тотальным территориальным преимуществом, пытаясь вскрыть насыщенную оборону мадридской команды. «Матрасники» старались проводить редкие контрвыпады. Остроты у ворот было крайне мало.

«Канонирам» было крайне непросто пройти организованные защитные редуты соперников, но перед перерывом они таки воспользовались своим шансом. Облак среагировал на удар Троссара из угла штрафной, а Сака добил мяч в ворота.

Гости активно начали вторую половину игры и едва не сравняли счет. Симеоне обыграл неудачно сыгравшего на выходе голкипера, но Габриэл не дал сопернику нанести удар в пустые ворота. Уже в середине второго тайма тренерский штаб «Атлетико» использовал все пять замен, пытаясь изменить ход событий.

«Канониры» достаточно уверенно оборонялись и выбегали в острые контратаки. Одна из них чудом не завершилась голом: Дьекереш метров с пяти не попал в цель.

В итоге «Арсенал» удержал минимальное преимущество и второй раз в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч.

«Арсенал» – «Атлетико» – 1:0. Первый матч – 1:1.

Гол: Сака (45)

Предупреждения: Кепа (90+5, на скамейке запасных) – Пубиль (81), Коке (90+5)

«Арсенал»: Райя, Калафьори (Инкапье, 58), Габриэль, Салиба, Уайт, Льюис-Скелли (Субименди, 74), Райс, Троссар (Мартинелли, 83), Эзе (Эдегор, 58), Сака (Мадуэке, 58), Дьекереш.

«Атлетико»: Облак, Руджери, Ганцко, ле Норман (Серлот, 57), Пубиль, Лукман (Молина, 57), Коке, Льоренте, Симеоне (Кардосо, 57), Альварес (Альмада, 66), Гризманн (Баэна, 66)

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

