  4. Первый финалист определен. Арсенал в Лондоне обыграл Атлетико
Лига Чемпионов
Проходит дальше Арсенал
05.05.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 0
Атлетико Мадрид
Лига чемпионов
05 мая 2026, 23:54 | Обновлено 06 мая 2026, 00:15
Первый финалист определен. Арсенал в Лондоне обыграл Атлетико

В Лондоне состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Арсенал» и «Атлетико».

В первом тайме хозяева поля владели тотальным территориальным преимуществом, пытаясь вскрыть насыщенную оборону мадридской команды. «Матрасники» старались проводить редкие контрвыпады. Остроты у ворот было крайне мало.

«Канонирам» было крайне непросто пройти организованные защитные редуты соперников, но перед перерывом они таки воспользовались своим шансом. Облак среагировал на удар Троссара из угла штрафной, а Сака добил мяч в ворота.

Гости активно начали вторую половину игры и едва не сравняли счет. Симеоне обыграл неудачно сыгравшего на выходе голкипера, но Габриэл не дал сопернику нанести удар в пустые ворота. Уже в середине второго тайма тренерский штаб «Атлетико» использовал все пять замен, пытаясь изменить ход событий.

«Канониры» достаточно уверенно оборонялись и выбегали в острые контратаки. Одна из них чудом не завершилась голом: Дьекереш метров с пяти не попал в цель.

В итоге «Арсенал» удержал минимальное преимущество и второй раз в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч.

«Арсенал» – «Атлетико» – 1:0. Первый матч – 1:1.

Гол: Сака (45)

Предупреждения: Кепа (90+5, на скамейке запасных) – Пубиль (81), Коке (90+5)

«Арсенал»: Райя, Калафьори (Инкапье, 58), Габриэль, Салиба, Уайт, Льюис-Скелли (Субименди, 74), Райс, Троссар (Мартинелли, 83), Эзе (Эдегор, 58), Сака (Мадуэке, 58), Дьекереш.

«Атлетико»: Облак, Руджери, Ганцко, ле Норман (Серлот, 57), Пубиль, Лукман (Молина, 57), Коке, Льоренте, Симеоне (Кардосо, 57), Альварес (Альмада, 66), Гризманн (Баэна, 66)

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

АРСЕНАЛ – АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Ну вони реально заслужили. Іще б чемпіонат виграли. 
Браво Арсенал!
Фанов Арсенала с Финалом, раз в 20 лет и Арсенал в Финале  
З Перемогою и виходом в Фінал ЛЧ
Задачу-максимум в цiй ЛЧ Арсенал виконав. Тепер головне не об*сратися як Iнтер минулого року)
Три команди в АПЛ за які я ніколи не вболівав це Челсі, Арсенал та Тоттенхем. Але каноніри заслужено перемогли. Нічого не скажеш. 
Это было мощное снотворное, даже сегодня невероятный (хотел сказать Хайбери) поющий Эмирейтс с трудом помогал.
Но ради исторического выхода Арсенала в финал снова спустя 20 лет стоило потерпеть.
Поздравляю канониров, осталось дело за малым, чпокнуть в финале самую мощную команду европейского сезона, что не так уж и невозможно.
В финале буду болеть за Арсенал, как и 20 лет назад.
Матрасники выполнили свою миссию раундом ранее. Арсенал с победой! У канониров есть шанс взять и АПЛ, и ЛЧ!
в очередной раз ответили перед другим соперником за Барселону))
Гамно футбол по сравнению со вторым полуфиналом. Ну что есть то есть..
Каноніри заряджай! Вогонь!..
Ну и где те люди ,что писали,мол Атлетико в чемпе вторым составом играет.
Что сегодня первый состав показал? - ноль
Арсенал с победой!
Не пафосная и не потужная игра☝️
скучний матч пздц. катлетіки так взагалі розчарували страшенно сьогодні, особливо в 2 таймі. просто як калічі зіграли, практично без моментів. там, кстаті, певно пеналь був на футболісті катлетіків, але суддя не дав. тим не менш, матч повна нудота.
вся жаріща буде завтра, а під сьогоднішній футбол хіба спати можна було
матраси пітораси - гоу хом
