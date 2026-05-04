Во вторник, 5 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Арсенал» и «Атлетико». Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1, обменявшись реализованными пенальти. В конце первого тайма «Арсенал» открыл счет благодаря результативному удару Дьекереша, а после перерыва Альварес сравнял результат. В нынешнем сезоне эти соперники уже встречались в Лондоне: поединок общего этапа Лиги чемпионов завершился уверенной победой «канониров» со счетом 4:0. В минувший уик-энд «Арсенал» и «Атлетико» провели матчи своих национальных чемпионатов. Команда Микеля Артеты обыграла «Фулхэм» (3:0), а «матрасники» разобрались с «Валенсией» (2:0).

