  4. Арсенал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
05 мая 2026, 15:12
Ответный поединок начнется 5 мая не ранее 22:00 по Киеву

5 мая на Эмирейтс пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором Арсенал встретится с Атлетико. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда очень уверенно проходила нынешний сезон - весну она начинала в статусе претендента на квадрупл. Но потом проиграли Манчестер Сити сначала в финале Кубка Лиги, а потом - и в АПЛ, утратив лидерство, пусть и при равенстве очков. Между этими неудачами еще и в рамках кубка Англии уступили скромному Саутгемптону, что в этом сезоне болтался в Чемпионшипе.

При этом в Лиге чемпионов тоже результаты ухудшились. Если в основном раунде был новый рекорд, в виде восьми побед в восьми поединках, то в плей-офф начинали со сложной ничьей в Леверкузене, после чего победили Байер дома. А со Спортингом, наоборот, забив все-таки в Лиссабоне, потом на своем поле прагматично ограничились ничьей. Теперь же нужно только побеждать.

Атлетико

Клуб так и не смог выйти на уровень Барселоны и Реала. Более того, сейчас и третье место начинает гранд утрачивать. В 2024-м году его отобрала сенсационная Жирона. А сейчас и сами подопечные Симеоне допускают уж очень много поражений, особенно весной, и Вильярреал смотрится солидно. В итоге явно переключились на другие турниры. Были надежды взять кубок, но, пройдя в 1/2 Барселону, в финале по пенальти после 2:2 уступили Реалу Сосьедад.

В Лиге чемпионов испанцы не особенно блистали - в основном раунде они выиграли только четырежды и набрали тринадцать очков. Да и в плей-офф у каждого из соперников побеждали по разу - но и такого хватило, чтобы выбить и Брюгге, и Тоттенхэм, и даже Барселону. После 2:0 на Камп Ноу уступили дома с нужным счетом 1:2. А вот с англичанами там же, в Мадриде, обменялись голами с небесспорных пенальти.

Статистика личных встреч

Сейчас у клубов в четырех очных поединках по одной победе и теперь уже пара ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом тут подопечных Артеты. Но вряд ли поединок будет ярким - ждем, что тут будет тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua
Арсенал
5 мая 2026 -
22:00
Атлетико Мадрид
