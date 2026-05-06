Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Атлетико – 1:0 (2:1). 20 лет спустя. Видео гола и обзор матча
Лига Чемпионов
Проходит дальше Арсенал
05.05.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 0
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 мая 2026, 00:35 |
630
0

Арсенал – Атлетико – 1:0 (2:1). 20 лет спустя. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка ЛЧ

06 мая 2026, 00:35 |
630
0
Арсенал – Атлетико – 1:0 (2:1). 20 лет спустя. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

5 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Арсенал» (Англия) и «Атлетико» (Испания).

Поединок прошел на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Счет по сумме встреч – 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победа подарила «канонирам» путевку в финал Лиги чемпионов, который станет для них первым с 2006 года.

Лига чемпионов 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 5 мая
Арсенал – Атлетико – 1:0 (первая игра – 1:1)
Гол: Сака, 45

Видеообзор матча

ГОЛ, 1:0! Букайо Сака, 45 мин.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал), асcист Леандро Троссар.
По теме:
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Второй для Арсенала. Сколько раз клубы АПЛ играли в финале ЛЧ?
Первый финалист определен. Арсенал в Лондоне обыграл Атлетико
Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Атлетико видео голов и обзор Букайо Сака
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидеры сборной Украины выбрали нового главного тренера, – источник
Футбол | 05 мая 2026, 21:48 1
Лидеры сборной Украины выбрали нового главного тренера, – источник
Лидеры сборной Украины выбрали нового главного тренера, – источник

Большинство поддержало кандидатуру Мальдеры

Ястремская не реализовала пять матчболов подряд и покинула тысячник в Риме
Теннис | 05 мая 2026, 19:35 43
Ястремская не реализовала пять матчболов подряд и покинула тысячник в Риме
Ястремская не реализовала пять матчболов подряд и покинула тысячник в Риме

Даяна драматично уступила Анастасии Захаровой в матче 1/64 финала

Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Футбол | 05.05.2026, 08:11
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Бокс | 05.05.2026, 08:56
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Футбол | 05.05.2026, 19:29
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 16
Футбол
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
04.05.2026, 12:05 10
Теннис
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
04.05.2026, 06:47 4
Снукер
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 18
Футбол
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 09:23 11
Снукер
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Он лучше, чем Андрей Шевченко»
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Он лучше, чем Андрей Шевченко»
04.05.2026, 09:05 9
Футбол
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 41
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем