ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ определился с новым главным тренером

Клуб УПЛ Кудровка объявил о назначении нового главного тренера. Контракт с клубом (срок договора не указан) подписал Александр Протченко, который ранее работал с юношеской командой и был техническим директором.

33-летний специалист уже был главным тренером Кудровки в 2021 и 2022 годах.

На днях клуб попрощался с наставником Василием Барановым.

Кудровка, которая является новичком УПЛ, сейчас занимает 13-е место с 22 очками и находится в зоне переходных матчей.