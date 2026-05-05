  ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ определился с новым главным тренером
05 мая 2026, 18:31 | Обновлено 05 мая 2026, 18:57
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ определился с новым главным тренером

Кудровка назначила Протченко

ФК Кудровка

Клуб УПЛ Кудровка объявил о назначении нового главного тренера. Контракт с клубом (срок договора не указан) подписал Александр Протченко, который ранее работал с юношеской командой и был техническим директором.

33-летний специалист уже был главным тренером Кудровки в 2021 и 2022 годах.

На днях клуб попрощался с наставником Василием Барановым.

Кудровка, которая является новичком УПЛ, сейчас занимает 13-е место с 22 очками и находится в зоне переходных матчей.

