WTA 1000 в Риме. Калинина пропустит первый раунд, соперница Стародубцевой
Элина Свитолина также узнала потенциальных оппоненток во втором круге тысячника
Участницы квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия) заполнили основную сетку.
По итогам отбора в основу тысячника пробилась украинка Ангелина Калинина. Калинина пропустит первый раунд, получив место снявшейся с турнира Эммы Радукану. Во втором круге Калинина поборется либо с Соланой Сиеррой, либо с Тамарой Корпач.
Юлия Стародубцева в 1/64 финала встретится с Симоной Вальтерт. Если Юлия пройдет представительницу Швейцарии, то в 1/32 финала сыграет с 32-й сеяной Хейли Баптист.
Потенциальных соперниц по итогам квалификации узнала и первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая посеяна под седьмым номером. Во втором раунде Элина выйдет на корт против победительницы противостояния Ноэми Базилетти – Айла Томлянович.
Помимо Свитолиной, Стародубцевой и Калининой, Украину в столице Италии также представит Александра Олейникова. Олейникова уже выиграла матч 1/64 финала и далее встретится с Кларой Таусон.
Соперницы / потенциальные соперницы украинок в Риме:
Элина Свитолина [7] – BYE
Ноэми Базилетти [Q] – Айла Томлянович [LL]
Юлия Стародубцева – Симона Вальтерт [Q]
Хейли Баптист – BYE
Ангелина Калинина [Q] – BYE
Солана Сиерра – Тамара Корпач [Q]
Александра Олейникова – Петра Марчинко – 6:1, 6:3
Клара Таусон [18] – BYE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта прокомментировала снятие с тысячника в столице Италии из-за травмы бедра
«Аль-Вахда» планирует в мае объявить о сотрудничестве с бывшим тренером «сине-желтых»