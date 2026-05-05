  4. WTA 1000 в Риме. Калинина пропустит первый раунд, соперница Стародубцевой
05 мая 2026, 21:13 | Обновлено 05 мая 2026, 21:24
WTA 1000 в Риме. Калинина пропустит первый раунд, соперница Стародубцевой

Элина Свитолина также узнала потенциальных оппоненток во втором круге тысячника

Instagram. Юлия Стародубцева

Участницы квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия) заполнили основную сетку.

По итогам отбора в основу тысячника пробилась украинка Ангелина Калинина. Калинина пропустит первый раунд, получив место снявшейся с турнира Эммы Радукану. Во втором круге Калинина поборется либо с Соланой Сиеррой, либо с Тамарой Корпач.

Юлия Стародубцева в 1/64 финала встретится с Симоной Вальтерт. Если Юлия пройдет представительницу Швейцарии, то в 1/32 финала сыграет с 32-й сеяной Хейли Баптист.

Потенциальных соперниц по итогам квалификации узнала и первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая посеяна под седьмым номером. Во втором раунде Элина выйдет на корт против победительницы противостояния Ноэми Базилетти – Айла Томлянович.

Помимо Свитолиной, Стародубцевой и Калининой, Украину в столице Италии также представит Александра Олейникова. Олейникова уже выиграла матч 1/64 финала и далее встретится с Кларой Таусон.

Соперницы / потенциальные соперницы украинок в Риме:

Элина Свитолина [7] – BYE
Ноэми Базилетти [Q] – Айла Томлянович [LL]

Юлия Стародубцева – Симона Вальтерт [Q]
Хейли Баптист – BYE

Ангелина Калинина [Q] – BYE
Солана Сиерра – Тамара Корпач [Q]

Александра Олейникова – Петра Марчинко – 6:1, 6:3
Клара Таусон [18] – BYE

Даниил Агарков
Чудовий жереб у всіх
