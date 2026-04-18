18 апреля 2026, 11:47 | Обновлено 18 апреля 2026, 11:51
Динамо справилось с Зарей, полуфиналы ЮЛУ, успех теннисисток

Главные новости за 17 апреля на Sport.ua

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17 апреля.

1A. Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю в матче УПЛ
Команда Игоря Костюка одержала волевую победу, пропустив в дебюте игры

1B. Не остановила даже тревога. Оболонь и Полтава обменялись пенальти
Напряженную встречу не удалось прервать даже стране-агрессору

2A. В Лозанне определен первый финалист Юношеской лиги УЕФА 2025/26
Бельгийский Брюгге U-19 переиграл португальскую Бенфику U-19 со счетом 3:1

2B. Желтая для украинца. Реал и ПСЖ по пенальти определили финалиста ЮЛУ
Вратарь Реала Илья Волошин получил горчичник, находясь на скамейке запасных

3. Интер одолел Кальяри и близок к Скудетто. Сколько очков осталось до трофея?
Нерадзурри переиграли соперников со счетом 3:0 в матче 33-го тура Серии А

4. Ланс оформил суперкамбек с 0:2 в матче с Тулузой и продолжает погоню за ПСЖ
Кроваво-золотые одержали победу со счетом 3:2 в матче 30-го тура Лиги 1

5. Украина WU-19 уступила Нидерландам и выбыла в Лигу B квалификации ЧЕ
Сине-желтая команда проиграла третий матч и заняла последнее место в группе

6. Испания и Германия ведут борьбу за дополнительную путевку в Лигу чемпионов
Англия уже гарантировала себе пропуск в ЛЧ для 5-й команды АПЛ

7A. Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Элина в двух сетах разобралась с Линдой Носковой в матче 1/4 финала

7B. Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Вероника продолжает удивлять, юная украинка переиграла Кэти Бултер

7C. Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Марта в трех сетах справилась с Энн Ли в поединке 1/4 финала во Франции

8. Проклятие Крусибла и много китайцев. В Шеффилде стартует ЧМ-2026 по снукеру
Знаменитая арена в 50-й раз принимает главный турнир сезона

9. Болид в огне. 5 сильнейших аварий в современной Формуле-1
Меры безопасности позволяют гонщикам избежать серьезных последствий

10. Громких слов не нужно. Шахтер сделал то, что был обязан сделать
Анализ ответного матча 1/4 финала Лиги конференций в Нидерландах

По теме:
Ничья Шахтера в Нидерландах, каскад жеребьевок для сборных, успех Подрез
Яркое шоу Баварии и Реала, доигрывание и хет-трик Итодо, успех Свитолиной
Дубль Дембеле за ПСЖ, Атлетико сдержал Барселону, пресс-конференция Усика
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Теннис | 17 апреля 2026, 18:05 57
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане

Вероника продолжает удивлять! На этот раз юная украинка переиграла Кэти Бултер

Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Футбол | 18 апреля 2026, 07:34 31
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью

Георгий может перейти в «Сельту»

Реал выгонит двух футболистов после поражения от Баварии
Футбол | 18.04.2026, 03:32
Реал выгонит двух футболистов после поражения от Баварии
Реал выгонит двух футболистов после поражения от Баварии
Владислав ДУБИНЧАК: «Рад вернуться. Главный тренер сказал мне, что...»
Футбол | 18.04.2026, 08:52
Владислав ДУБИНЧАК: «Рад вернуться. Главный тренер сказал мне, что...»
Владислав ДУБИНЧАК: «Рад вернуться. Главный тренер сказал мне, что...»
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Футбол | 17.04.2026, 10:17
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Популярные новости
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
16.04.2026, 14:27 1
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.04.2026, 23:51
Бокс
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
Мирон Маркевич оценил игру Лунина в матче с Баварией
Мирон Маркевич оценил игру Лунина в матче с Баварией
16.04.2026, 14:44
Футбол
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 23
Футбол
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
17.04.2026, 15:20 15
Теннис
