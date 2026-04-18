Динамо справилось с Зарей, полуфиналы ЮЛУ, успех теннисисток

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17 апреля.

1A. Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю в матче УПЛ

Команда Игоря Костюка одержала волевую победу, пропустив в дебюте игры

1B. Не остановила даже тревога. Оболонь и Полтава обменялись пенальти

Напряженную встречу не удалось прервать даже стране-агрессору

2A. В Лозанне определен первый финалист Юношеской лиги УЕФА 2025/26

Бельгийский Брюгге U-19 переиграл португальскую Бенфику U-19 со счетом 3:1

2B. Желтая для украинца. Реал и ПСЖ по пенальти определили финалиста ЮЛУ

Вратарь Реала Илья Волошин получил горчичник, находясь на скамейке запасных

3. Интер одолел Кальяри и близок к Скудетто. Сколько очков осталось до трофея?

Нерадзурри переиграли соперников со счетом 3:0 в матче 33-го тура Серии А

4. Ланс оформил суперкамбек с 0:2 в матче с Тулузой и продолжает погоню за ПСЖ

Кроваво-золотые одержали победу со счетом 3:2 в матче 30-го тура Лиги 1

5. Украина WU-19 уступила Нидерландам и выбыла в Лигу B квалификации ЧЕ

Сине-желтая команда проиграла третий матч и заняла последнее место в группе

6. Испания и Германия ведут борьбу за дополнительную путевку в Лигу чемпионов

Англия уже гарантировала себе пропуск в ЛЧ для 5-й команды АПЛ

7A. Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте

Элина в двух сетах разобралась с Линдой Носковой в матче 1/4 финала

7B. Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане

Вероника продолжает удивлять, юная украинка переиграла Кэти Бултер

7C. Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане

Марта в трех сетах справилась с Энн Ли в поединке 1/4 финала во Франции

8. Проклятие Крусибла и много китайцев. В Шеффилде стартует ЧМ-2026 по снукеру

Знаменитая арена в 50-й раз принимает главный турнир сезона

9. Болид в огне. 5 сильнейших аварий в современной Формуле-1

Меры безопасности позволяют гонщикам избежать серьезных последствий

10. Громких слов не нужно. Шахтер сделал то, что был обязан сделать

Анализ ответного матча 1/4 финала Лиги конференций в Нидерландах