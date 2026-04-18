Динамо справилось с Зарей, полуфиналы ЮЛУ, успех теннисисток
Главные новости за 17 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17 апреля.
1A. Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю в матче УПЛ
Команда Игоря Костюка одержала волевую победу, пропустив в дебюте игры
1B. Не остановила даже тревога. Оболонь и Полтава обменялись пенальти
Напряженную встречу не удалось прервать даже стране-агрессору
2A. В Лозанне определен первый финалист Юношеской лиги УЕФА 2025/26
Бельгийский Брюгге U-19 переиграл португальскую Бенфику U-19 со счетом 3:1
2B. Желтая для украинца. Реал и ПСЖ по пенальти определили финалиста ЮЛУ
Вратарь Реала Илья Волошин получил горчичник, находясь на скамейке запасных
3. Интер одолел Кальяри и близок к Скудетто. Сколько очков осталось до трофея?
Нерадзурри переиграли соперников со счетом 3:0 в матче 33-го тура Серии А
4. Ланс оформил суперкамбек с 0:2 в матче с Тулузой и продолжает погоню за ПСЖ
Кроваво-золотые одержали победу со счетом 3:2 в матче 30-го тура Лиги 1
5. Украина WU-19 уступила Нидерландам и выбыла в Лигу B квалификации ЧЕ
Сине-желтая команда проиграла третий матч и заняла последнее место в группе
6. Испания и Германия ведут борьбу за дополнительную путевку в Лигу чемпионов
Англия уже гарантировала себе пропуск в ЛЧ для 5-й команды АПЛ
7A. Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Элина в двух сетах разобралась с Линдой Носковой в матче 1/4 финала
7B. Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Вероника продолжает удивлять, юная украинка переиграла Кэти Бултер
7C. Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Марта в трех сетах справилась с Энн Ли в поединке 1/4 финала во Франции
8. Проклятие Крусибла и много китайцев. В Шеффилде стартует ЧМ-2026 по снукеру
Знаменитая арена в 50-й раз принимает главный турнир сезона
9. Болид в огне. 5 сильнейших аварий в современной Формуле-1
Меры безопасности позволяют гонщикам избежать серьезных последствий
10. Громких слов не нужно. Шахтер сделал то, что был обязан сделать
Анализ ответного матча 1/4 финала Лиги конференций в Нидерландах
