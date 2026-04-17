Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Желтая для украинца. Реал и ПСЖ по пенальти определили финалиста ЮЛУ
Юношеская лига УЕФА
Реал Мадрид U19
17.04.2026 19:45 – FT 1 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
ПСЖ U19
17 апреля 2026, 22:03 | Обновлено 17 апреля 2026, 22:08
Желтая для украинца. Реал и ПСЖ по пенальти определили финалиста ЮЛУ

Вратарь Реала Илья Волошин получил горчичник, находясь на скамейке запасных

ФК Реал Мадрид. Илья Волошин

Мадридский Реал U-19 пробился в финал Юношеской лиги УЕФА, обыграв ПСЖ U-19 в драматичном полуфинале.

17 апреля в 19:45 в швейцарской Лозанне на стадионе Стад де ла Тюльер испанская команда победила французов в серии пенальти (1:1, пен. 5:4).

ПСЖ открыл счет в первом тайме, на 29-й минуте отличился Элайджа Ли.

Во втором тайме Реал активизировался и сравнял счет. На 83-й минуте Либерто Наваскес сделал счет 1:1 и перевел игру в серию пенальти.

В послематчевой серии точнее оказались мадридцы (пен. 5:4).

Украинский вратарь Илья Волошин весь матч оставался в резерве Реала и в конце игры получил желтую карточку, находясь на скамейке запасных.

В финале ЮЛУ 20 апреля в Лозанне Реал сыграет против Брюгге, который в полуфинале обыграл Бенфику (3:1).

Юношеская лига УЕФА 2025/26

1/2 финала, 17 апреля 2026. Лозанна (Швейцария)

Реал Мадрид U-19 (Испания) – ПСЖ U-19 (Франция) – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Либерто Наваскес, 83 – Элайджа Ли, 29

Николай Степанов
