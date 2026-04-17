Желтая для украинца. Реал и ПСЖ по пенальти определили финалиста ЮЛУ
Вратарь Реала Илья Волошин получил горчичник, находясь на скамейке запасных
Мадридский Реал U-19 пробился в финал Юношеской лиги УЕФА, обыграв ПСЖ U-19 в драматичном полуфинале.
17 апреля в 19:45 в швейцарской Лозанне на стадионе Стад де ла Тюльер испанская команда победила французов в серии пенальти (1:1, пен. 5:4).
ПСЖ открыл счет в первом тайме, на 29-й минуте отличился Элайджа Ли.
Во втором тайме Реал активизировался и сравнял счет. На 83-й минуте Либерто Наваскес сделал счет 1:1 и перевел игру в серию пенальти.
В послематчевой серии точнее оказались мадридцы (пен. 5:4).
Украинский вратарь Илья Волошин весь матч оставался в резерве Реала и в конце игры получил желтую карточку, находясь на скамейке запасных.
В финале ЮЛУ 20 апреля в Лозанне Реал сыграет против Брюгге, который в полуфинале обыграл Бенфику (3:1).
Юношеская лига УЕФА 2025/26
1/2 финала, 17 апреля 2026. Лозанна (Швейцария)
Реал Мадрид U-19 (Испания) – ПСЖ U-19 (Франция) – 1:1 (пен. 5:4)
Голы: Либерто Наваскес, 83 – Элайджа Ли, 29
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
