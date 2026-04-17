Полуфинал ЮЛУ. Стало известно, выйдет ли в основе украинский голкипер Реала

17 апреля в 19:45 в швейцарской Лозанне состоится полуфинал Юношеской лиги УЕФА.

В 1/2 финала сыграют Реал Мадрид U-19 и французский ПСЖ U-19.

Названы стартовые составы команд на полуфинал ЮЛУ.

Украинский голкипер Илья Волошин заявлен в резервном составе Реала U-19.

В другом полуфинале бельгийский Брюгге U-19 переиграл португальскую Бенфику U-19 (3:1)

Финал пройдет там же, в швейцарской Лозанне, 20 апреля.

