В Лозанне определен первый финалист Юношеской лиги УЕФА 2025/26
Бельгийский Брюгге U-19 переиграл португальскую Бенфику U-19 со счетом 3:1
17 апреля в 15:00 в швейцарской Лозанне состоялся полуфинал Юношеской лиги УЕФА.
В 1/2 финала бельгийский Брюгге U-19 переиграл португальскую Бенфику U-19 со счетом 3:1
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Брюгге доминировал на поле и забил три мяча. Бенфика удалось забить лишь гол престижа в конце игры
В другом полуфинале в 19:45 сыграют: Реал Мадрид U-19 и французский ПСЖ U-19. За мадридский Реал U-19 выступает украинский голкипер Илья Волошин.
Финал пройдет там же, в швейцарской Лозанне, 20 апреля.
Юношеская лига УЕФА 2025/26
1/2 финала, 17 апреля 2026. Лозанна (Швейцария)
15:00. Бенфика U-19 (Португалия) – Брюгге U-19 (Бельгия) – 1:3
Голы: Ваут Верлынден, 90+2 (автогол) – Лоран Гомаре, 37, Андре Гарсія, 57, Яніс Мусуаї, 66
