  4. В Лозанне определен первый финалист Юношеской лиги УЕФА 2025/26
Юношеская лига УЕФА
Бенфика U19
17.04.2026 15:00 – FT 1 : 3
Брюгге U19
17 апреля 2026, 17:43 | Обновлено 17 апреля 2026, 18:58
В Лозанне определен первый финалист Юношеской лиги УЕФА 2025/26

Бельгийский Брюгге U-19 переиграл португальскую Бенфику U-19 со счетом 3:1

Getty Images/Global Images Ukraine

17 апреля в 15:00 в швейцарской Лозанне состоялся полуфинал Юношеской лиги УЕФА.

В 1/2 финала бельгийский Брюгге U-19 переиграл португальскую Бенфику U-19 со счетом 3:1

Брюгге доминировал на поле и забил три мяча. Бенфика удалось забить лишь гол престижа в конце игры

В другом полуфинале в 19:45 сыграют: Реал Мадрид U-19 и французский ПСЖ U-19. За мадридский Реал U-19 выступает украинский голкипер Илья Волошин.

Финал пройдет там же, в швейцарской Лозанне, 20 апреля.

Юношеская лига УЕФА 2025/26

1/2 финала, 17 апреля 2026. Лозанна (Швейцария)

15:00. Бенфика U-19 (Португалия) – Брюгге U-19 (Бельгия) – 1:3

Голы: Ваут Верлынден, 90+2 (автогол) – Лоран Гомаре, 37, Андре Гарсія, 57, Яніс Мусуаї, 66

Николай Степанов
