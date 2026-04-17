Бенфика U-19 – Брюгге U-19 – 1:3. Полуфинал ЮЛУ. Видео голов и обзор матча

17 апреля в 15:00 в швейцарской Лозанне определен первый финалист Юношеской лиги УЕФА.

Бельгийский Брюгге U-19 в полуфинале переиграл португальскую Бенфику U-19 со счетом 3:1

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Брюгге доминировал на поле и забил три мяча. Бенфика удалось забить лишь гол престижа в конце игры

В другом полуфинале в 19:45 сыграют: Реал Мадрид U-19 и французский ПСЖ U-19.

Юношеская лига УЕФА 2025/26

1/2 финала, 17 апреля 2026. Лозанна (Швейцария)

15:00. Бенфика U-19 (Португалия) – Брюгге U-19 (Бельгия) – 1:3

Голы: Ваут Верлынден, 90+2 (автогол) – Лоран Гомаре, 37, Андре Гарсія, 57, Яніс Мусуаї, 66

Видео голов и обзор матча