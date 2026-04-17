Реал U-19 – ПСЖ U-19 – 1:1 (пен. 5:4). Драма в полуфинале ЮЛУ. Видео голов

Мадридский Реал U-19 пробился в финал Юношеской лиги УЕФА, обыграв ПСЖ U-19 в драматичном полуфинале.

17 апреля в 19:45 в швейцарской Лозанне на стадионе Стад де ла Тюльер испанская команда победила французов в серии пенальти (1:1, пен. 5:4).

ПСЖ открыл счет в первом тайме, на 29-й минуте отличился Элайджа Ли. Во втором тайме Реал активизировался и сравнял счет. На 83-й минуте Либерто Наваскес сделал счет 1:1 и перевел игру в серию пенальти. В послематчевой серии точнее оказались игроки мадридского клуба (пен. 5:4).

Украинский вратарь Илья Волошин весь матч оставался в резерве Реала и в конце игры получил желтую карточку, находясь на скамейке запасных.

В финале ЮЛУ 20 апреля в Лозанне Реал сыграет против бельгийского Брюгге, который в полуфинале обыграл португальскую Бенфику (3:1).

Юношеская лига УЕФА 2025/26

1/2 финала, 17 апреля 2026. Лозанна (Швейцария)

Реал Мадрид U-19 (Испания) – ПСЖ U-19 (Франция) – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Либерто Наваскес, 83 – Элайджа Ли, 29

Серия пенальти: Сирия (не забил), Жанжель (0:1), Яньес (1:1), Або Ель Най (1:2), Диес Пагонесса (не забил), Ассаб (не забил), Барросо Портерос (2:2), Хафи (не забил), Ортега (3:2), Нсоки (3:3), Наваскес (4:3), Мунгенге (4:4), Мартинес (5:4), Мбемба (не забил)

