Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
17 апреля 2026, 15:20 | Обновлено 17 апреля 2026, 15:47
Элина в двух сетах разобралась с Линдой Носковой в матче 1/4 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла Линду Носкову (Чехия, WTA 14) за 1 час и 42 минуты.

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/4 финала

Линда Носкова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) [4] – 6:7 (2:7), 5:7

Во второй партии Элина повела 5:3 и вышла подавать на матч, но позволила Линде отыграться и даже заработать два брейк-поинта в 11-м гейме. Свитолина ушла с двух скрытых сетбола и в 12-м гейме сделала решающий брейк, завершив поединок.

Это было третье очное противостояние соперниц. Свитолина впервые одержала победу. В 2024 году Элина уступила Линде на Australian Open (снялась после трех геймов) и на турнире в городе Монтеррей.

Свитолина в Штутгарте также успела пройти Еву Лис. Ее следующей оппоненткой будет либо Каролина Мухова (Чехия, WTA 12), либо Коко Гауфф (США, WTA 3).

Элина в третий раз в карьере выступает на кортах Штутгарта и во второй раз сыграет на стадии 1/2 финала – в 2021 году в полуфинале украинка уступила Эшли Барти.

Свитолина проведет 52-й полуфинал в карьере на уровне Тура и пятый в 2026 году. В этом сезоне Элина добиралась до решающих поединков на соревнованиях WTA 250 в Окленде и WTA 1000 в Дубае.

Даниил Агарков
Молодець Еліна!Наша топзірка!
З перемогою! Не дуже видовищний, але дуже напружений матч Еліна завершила досить впевнено в кінцівках, так як вміє, так як надо. Браво!!! 
Вот же Эля умеет пощекотать всем нервы... Но умеет и в нужный момент прибавить в игре для результата! 
Молодець Еліна, Лінда була праймова, тим цінніше перемога!
Навіть і не згадаю коли було 70% першої подачі і 11 ейсів. Видно що попрацювала над цим елементом. З перемогою ! 
Переподавати подаваншу - це вам не прикол. Усього лише 2 матчі звичайно, але подача в Еліни на цьому турнірі тьфу-тьфу виглядає вкрай солідно на рівні найкращих в турі. А Штутгарт - це швидкий грунт, тут подача важлива. Тому наснаги й удачі далі по сітці
Здавалось - ось-ось посиплеться. Але ні! - в кінцівці Еля знову, як колись, увімкнула режим "удава" і забрала сет і гру загалом. Оце то стальний характер!
Важка гра, але дотисла на характері, молодець!
Вот это уровень,а не некоторых, которые как получиться,учитесь у легенды как нужно добывать результат доченьки гламурные
Звичайно Еліна молодець ,але як вона боїться сітки і жахливо грає .
Мать нашего тенниса)
