Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла Линду Носкову (Чехия, WTA 14) за 1 час и 42 минуты.

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/4 финала

Линда Носкова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) [4] – 6:7 (2:7), 5:7

Во второй партии Элина повела 5:3 и вышла подавать на матч, но позволила Линде отыграться и даже заработать два брейк-поинта в 11-м гейме. Свитолина ушла с двух скрытых сетбола и в 12-м гейме сделала решающий брейк, завершив поединок.

Это было третье очное противостояние соперниц. Свитолина впервые одержала победу. В 2024 году Элина уступила Линде на Australian Open (снялась после трех геймов) и на турнире в городе Монтеррей.

Свитолина в Штутгарте также успела пройти Еву Лис. Ее следующей оппоненткой будет либо Каролина Мухова (Чехия, WTA 12), либо Коко Гауфф (США, WTA 3).

Элина в третий раз в карьере выступает на кортах Штутгарта и во второй раз сыграет на стадии 1/2 финала – в 2021 году в полуфинале украинка уступила Эшли Барти.

Свитолина проведет 52-й полуфинал в карьере на уровне Тура и пятый в 2026 году. В этом сезоне Элина добиралась до решающих поединков на соревнованиях WTA 250 в Окленде и WTA 1000 в Дубае.

Видеообзор матча

Фото с матча

Инфографика