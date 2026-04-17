Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
Премьер-лига
Динамо Киев
17.04.2026 15:30 – FT 3 : 1
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 17:31 | Обновлено 17 апреля 2026, 18:15
2885
116

Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю

Команда Игоря Костюка в вольвом стиле обыграла «мужиков», пропустив в дебюте игры

УПЛ

И уже в самом начале двадцать четвёртого тура украинской Премьер-лиги мы стали свидетелями противостояния, которое в отсутствие более очевидного конкурента вполне могло претендовать на звание главного события этих выходных в нашем футболе. Хотя киевское «Динамо» и луганская «Заря» и не имели непосредственного конфликта интересов в турнирной таблице, когда встречались между собой на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, который в текущем сезоне заявлен в качестве базового для обоих коллективов.

Однако команда Игоря Костюка в середине недели оказалась в непривычном для себя положении равенства очков с харьковским «Металлистом 1925», что было обусловлено как поражением «бело-синих» в очной встрече прошлого уик-энда, так и победой «желто-синих» в дальнейшем в середине недели над ровенским «Вересом» в доигрывании перенесенного матча еще пятнадцатого тура национального первенства. А значит, «Динамо» хотело наверстать упущенное уже в игре против соперника, у которого нет особых задач в конце сезона.

Впрочем, команде Виктора Скрипника это, наоборот, не мешает играть в несколько раскованный футбол, который «Заря» пыталась продемонстрировать уже на старте этой игры. И даже сумела забить быстрый гол, то ли в моменте с ударом головой Джордана, который сопровождался первым сейвом Нещерета в этой игре, то ли в ситуации с пенальти, который заработал Пономаренко на правом фланге своей половины поля на седьмой минуте, а Будковский реализовал точным ударом под правую штангу. Вот вам и возвращение забивного нападающего в стартовый состав киевлян.

Однако этот момент лишь взбодрил Матвея в спортивном плане, и уже через десять минут он восстановил равновесие на табло благодаря Шапаренко, который перед чужой штрафной зоной получил передачу в пустые ворота после паса Бражка из глубины на острие атаки. После этого момента «Динамо» полностью доминировало на поле вплоть до самого завершения первого тайма и создало немало шансов для себя вообще приблизиться к разгромному счету.

Но с реализацией у команды Костюка и в этот день было не все в порядке, хотя и работу Турбаевского на линии против ударов киевлян разного калибра с различных дистанций также не стоит оставлять без внимания. Защитники «Зари» уже откровенно не успевали за игроками столичного коллектива, но в эпизодах с Шапаренко, Пономаренко и Захарченко мы так и не увидели мяча в сетке, а когда он там оказался благодаря усилиям Буяльского, то офсайд у Матвея в развитии потенциально голевой атаки нивелировал эпизод.

Поскольку во втором тайме ситуация на поле не претерпела кардинальных изменений, оставалось лишь дождаться момента, когда «бело-синим» все-таки удастся пробить оборону соперников и забить мяч, который, с большой вероятностью, похоронил бы интригу относительно определения победителя. Но Турбаевский был категорически против того, чтобы «Заря» пропустила в этот день еще раз, и совершил несколько потрясающих сейвов после ударов Волошина и Бражка в начале второй половины матча.

Но в конце концов «Динамо» всё-таки забило тот самый гол. Благодаря пенальти, назначенному за попадание мяча в руку Попары во время удара Волошина с правого фланга штрафной, которое заметили только на VAR. Бражко с исполнением наказания ударом в правый нижний угол, так же, как и Будковский в первом тайме, спокойно справился, после чего уже через пять минут киевляне голом Редушка с подачи Волошина с правого фланга в падении в центре штрафной сняли окончательно все вопросы в этом матче.

Следующим для киевского «Динамо» станет полуфинал Кубка Украины против черновицкой «Буковины» в Тернополе, после чего команда Костюка посетит криворожский «Кривбасс», а луганская «Заря» примет донецкий «Шахтер» в середине недели, после чего сыграет домашний матч против ровенского «Вереса».

Наши оценки:

«Динамо» (замены): Пихалёнок – 6,0, Кабаев – 6,0, Вивчаренко – 6,0, Ярмоленко – 6,0, Герреро – 5,5

«Заря» (замены): Дришлюк – 6,0, Елавич – 5,5, Янич – б/о, Бах – б/о

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Динамо» – «Заря – 3:1

Голы: Пономаренко, 18, Бражко, 63 (пен.), Редушко, 68 – Будковский, 8 (пен.)

Предупреждения: Дубинчак, 54, Буяльский, 76 – Кушниренко, 35, Попара, 62

«Динамо»: Нещерет – Дубинчак (Вивчаренко, 74), Михавко, Захарченко, Коробов – Шапаренко (Пихалёнок, 70), Бражко, Буяльский – Редушко (Кабаев, 70), Пономаренко (Герреро, 86), Волошин (Ярмоленко, 74)

«Заря»: Турбаевский – Жуниньо, Эскинья (Янич, 89), Джордан, Пердута – Попара (Елавич, 77), Кушниренко – Слесар (Бах, 89), Андушич, Горбач (Дришлюк, 64) – Будковский

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

Удары (в створ): 26 (10) – 5 (2)

Угловые: 12 – 2

Оффсайды: 1 – 4

ДИНАМО – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Заря Луганск Динамо - Заря отчеты
Дмитрий Телицын
Оцените материал
(49)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 117
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Динамо з перемогою,  воротар Зорі лев матчу 
Ответить
+8
Ну надо же, заголовок сменили на нормальный... Динамо с победой - и очень уверенной победой. Я давно считал, что пара центрбеков Михавко/Захарченко самое то. Наконец дождался, пусть ребята в этой паре наигрываются - это будущее Динамо.
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
Самі собі придумали на початку, Пономаренко привіз  а потім асе стало на свої місця, ну і Мотя виправився. З перемогою!
Ответить
+5
Не розумію, чим займається Скрипник в Зорі? Може,йому не платять?
Ответить
+4
Всіх з перемогою!💪🏼🇺🇦
Ответить
+4
Яка істерика у даунбассів недобитих в коментарях ))) отже все робимо вірно.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Слава Динамо! Слава Україні!! Смерть кацапам і лугандонам не митим !!!
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Який був перший заголовок? 
Ответить
+2
Суддя скотиняка, знову те саме. Добре що Динамо зрозуміло  що буде і добило.
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
Заголовки в спорт уа пишут исключительно ненавистники Динамо. Я им искренно сочувствую, ждите сражение ваших любимцев с волками
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
До  Костюка дошло, что в основе должна играть молодежь и результат на лицо. Если бы не пенальти, то у Зори вообще не было моментов.
Ответить
+2
в середине первого тайма я уже собирался выключить, прогнозируя что Заря забьет еще по такой игре. даже не знаю, что с ними потом случилось. Помогло конечно малодушие Зари, забили и сели в откровенный автобус.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Та это ж борьба за мягкую игрушку
Ответить
+1
Порваними пуканами даунецьких любителів гіві- матарили з їх кобздонами , задоволений ))
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Подобається коли покидьки ордловського дому повій, почали тут блєять про несправедливу долю . Придурки - це ваша особиста ініціатива чи бурбаріскіна мєтодічка? Якщо так - то дуже слабка, зашорена, законтачена). Хоча вам яка різниця - обглодані кістки все-рівно за цей скульож ви отримаєте. 
І вже не дивує, що ресурс перетворився на площину для висерів дебілив з дурки, а не поважний сайт де обговорюють, як раніше, суто спортивні моменти.
Ответить
+1
Показать Скрыть 7 ответов
Знову створили собі проблеми вже на початку матчу . Гра центру півзахисту в першому таймі склала двояке враження. Добре зіграли в атаці , але при обороні власних воріт дуже багато проблем . А ще обрізання , втрати м'яча , незіграність. Потрібно підсилювати центр ну і звичайно захист . Молодь добре себе проявила , Матвій забив , Коробов показує досить зрілу гру ( буде працювати - виросте до рівня збірної ) , Захарченко прбавляє , Редушко - мабуть взагалі лев матчу . Добре , що відігралися і переломили хід непростої гри . 
Знову не можу зрозуміти навіщо в команді тренер з стандартів , в останніх іграх було безліч кутових , навісів , але дуже низький ККД на виході .
Ответить
+1
Ох і палає у недобитків даунецьких, знову будуть верещати ". Киевская хунта дамбит бамбасс" )))
Ответить
0
З ЗАГОЛОВКОМ НІЯК, А Динамо перемогло на класі.... гАвтор заголовку ДНО....
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Договорной матч между двумя дружбанами жидами суркисом и геллером. Противно смотреть на такие игры. Это шаг назад в развитии украинского футбола!
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Пенальті у ворота "Динамо" призначений цілком логічно. Пенальті у ворота "Зорі" помилковий. Так само як і у ворота "Динамо" проти житомирського "Полісся" у епізоді з Коробовим. Чи не так, "динамівськІ"? Чого мовчите та не волаєте, що пенальті для вашого "Динамо" призначили помилково? Язики до своїх дуп позапихували? Чи як?
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем