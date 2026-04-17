Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю

И уже в самом начале двадцать четвёртого тура украинской Премьер-лиги мы стали свидетелями противостояния, которое в отсутствие более очевидного конкурента вполне могло претендовать на звание главного события этих выходных в нашем футболе. Хотя киевское «Динамо» и луганская «Заря» и не имели непосредственного конфликта интересов в турнирной таблице, когда встречались между собой на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, который в текущем сезоне заявлен в качестве базового для обоих коллективов.

Однако команда Игоря Костюка в середине недели оказалась в непривычном для себя положении равенства очков с харьковским «Металлистом 1925», что было обусловлено как поражением «бело-синих» в очной встрече прошлого уик-энда, так и победой «желто-синих» в дальнейшем в середине недели над ровенским «Вересом» в доигрывании перенесенного матча еще пятнадцатого тура национального первенства. А значит, «Динамо» хотело наверстать упущенное уже в игре против соперника, у которого нет особых задач в конце сезона.

Впрочем, команде Виктора Скрипника это, наоборот, не мешает играть в несколько раскованный футбол, который «Заря» пыталась продемонстрировать уже на старте этой игры. И даже сумела забить быстрый гол, то ли в моменте с ударом головой Джордана, который сопровождался первым сейвом Нещерета в этой игре, то ли в ситуации с пенальти, который заработал Пономаренко на правом фланге своей половины поля на седьмой минуте, а Будковский реализовал точным ударом под правую штангу. Вот вам и возвращение забивного нападающего в стартовый состав киевлян.

Однако этот момент лишь взбодрил Матвея в спортивном плане, и уже через десять минут он восстановил равновесие на табло благодаря Шапаренко, который перед чужой штрафной зоной получил передачу в пустые ворота после паса Бражка из глубины на острие атаки. После этого момента «Динамо» полностью доминировало на поле вплоть до самого завершения первого тайма и создало немало шансов для себя вообще приблизиться к разгромному счету.

Но с реализацией у команды Костюка и в этот день было не все в порядке, хотя и работу Турбаевского на линии против ударов киевлян разного калибра с различных дистанций также не стоит оставлять без внимания. Защитники «Зари» уже откровенно не успевали за игроками столичного коллектива, но в эпизодах с Шапаренко, Пономаренко и Захарченко мы так и не увидели мяча в сетке, а когда он там оказался благодаря усилиям Буяльского, то офсайд у Матвея в развитии потенциально голевой атаки нивелировал эпизод.

Поскольку во втором тайме ситуация на поле не претерпела кардинальных изменений, оставалось лишь дождаться момента, когда «бело-синим» все-таки удастся пробить оборону соперников и забить мяч, который, с большой вероятностью, похоронил бы интригу относительно определения победителя. Но Турбаевский был категорически против того, чтобы «Заря» пропустила в этот день еще раз, и совершил несколько потрясающих сейвов после ударов Волошина и Бражка в начале второй половины матча.

Но в конце концов «Динамо» всё-таки забило тот самый гол. Благодаря пенальти, назначенному за попадание мяча в руку Попары во время удара Волошина с правого фланга штрафной, которое заметили только на VAR. Бражко с исполнением наказания ударом в правый нижний угол, так же, как и Будковский в первом тайме, спокойно справился, после чего уже через пять минут киевляне голом Редушка с подачи Волошина с правого фланга в падении в центре штрафной сняли окончательно все вопросы в этом матче.

Следующим для киевского «Динамо» станет полуфинал Кубка Украины против черновицкой «Буковины» в Тернополе, после чего команда Костюка посетит криворожский «Кривбасс», а луганская «Заря» примет донецкий «Шахтер» в середине недели, после чего сыграет домашний матч против ровенского «Вереса».

Наши оценки:

«Динамо» (замены): Пихалёнок – 6,0, Кабаев – 6,0, Вивчаренко – 6,0, Ярмоленко – 6,0, Герреро – 5,5

«Заря» (замены): Дришлюк – 6,0, Елавич – 5,5, Янич – б/о, Бах – б/о

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Динамо» – «Заря – 3:1

Голы: Пономаренко, 18, Бражко, 63 (пен.), Редушко, 68 – Будковский, 8 (пен.)

Предупреждения: Дубинчак, 54, Буяльский, 76 – Кушниренко, 35, Попара, 62

«Динамо»: Нещерет – Дубинчак (Вивчаренко, 74), Михавко, Захарченко, Коробов – Шапаренко (Пихалёнок, 70), Бражко, Буяльский – Редушко (Кабаев, 70), Пономаренко (Герреро, 86), Волошин (Ярмоленко, 74)

«Заря»: Турбаевский – Жуниньо, Эскинья (Янич, 89), Джордан, Пердута – Попара (Елавич, 77), Кушниренко – Слесар (Бах, 89), Андушич, Горбач (Дришлюк, 64) – Будковский

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

Удары (в створ): 26 (10) – 5 (2)

Угловые: 12 – 2

Оффсайды: 1 – 4

Температура: 15°C