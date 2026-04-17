Костюк неожиданно поздравил с праздником и оценил матч Динамо

Наставник Динамо Игорь Костюк дал оценку победе над Зарей 3:1 в матче чемпионата Украины, а также довольно неожиданно поздравил с днем пожарного.

– Только что главный тренер Зари Виктор Скрипник сказал, что его команда попала на «голодное» Динамо, которое играло после двух поражений, и поэтому им было тяжело. Как вы эмоционально и психологически настраивали команду и как сами улучшали моральное состояние после неудачных матчей?

– В первую очередь сегодня День пожарного. Хочу поблагодарить этих людей, которые делают свое дело. Это очень важно в наши трудные времена для нашей страны.

По поводу вашего вопроса – конечно, мы стремимся всегда быть «голодными» к победам и головам. И сегодня не нужно было дополнительно настраивать команду. Я считаю, что предыдущие матчи мы провели неплохо, но не забили свои мячи, и так получилось, что проиграли.

Сегодня реализация моментов и жажда игры, настроение – несмотря на то, что мы пропустили первый мяч – было на том уровне, на котором мы хотим, чтобы они были всегда.

– Сегодня в роли главного тренера вы одержали десятую победу на топ-уровне, является ли она для вас особенной?

– Сейчас наша команда находится в процессе становления. Мы ищем новые связи, стремимся к тому, чтобы эмоционально эти связи работали не только между двумя или тремя игроками, но чтобы вся команда была на одном эмоциональном уровне, чтобы мы всем коллективом и защищались, и атаковали, и играли особенно в переходных фазах.

А насчет того, что это десятая победа… Для меня каждая победа важна, равно как и поражение. Потому что по поражениям мы делаем выводы, становимся сильнее, анализируем эти матчи: почему так происходит, почему не так. Конечно, приятно, что это победа десятая. В общем, для меня эти цифры не означают ничего особенного, но приятно, что кто-то считает и анализирует.

– Сегодня не было в заявке Николая Михайленко. Скажите, пожалуйста, что с ним произошло?

– У него микроповреждение. Он пропустит неделю, а затем вернется к тренировкам в общей группе.