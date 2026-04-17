  4. Костюк неожиданно поздравил с праздником и оценил матч Динамо
17 апреля 2026, 19:59 | Обновлено 17 апреля 2026, 20:23
ФК Динамо Київ. Игорь Костюк

Наставник Динамо Игорь Костюк дал оценку победе над Зарей 3:1 в матче чемпионата Украины, а также довольно неожиданно поздравил с днем пожарного.

– Только что главный тренер Зари Виктор Скрипник сказал, что его команда попала на «голодное» Динамо, которое играло после двух поражений, и поэтому им было тяжело. Как вы эмоционально и психологически настраивали команду и как сами улучшали моральное состояние после неудачных матчей?

– В первую очередь сегодня День пожарного. Хочу поблагодарить этих людей, которые делают свое дело. Это очень важно в наши трудные времена для нашей страны.

По поводу вашего вопроса – конечно, мы стремимся всегда быть «голодными» к победам и головам. И сегодня не нужно было дополнительно настраивать команду. Я считаю, что предыдущие матчи мы провели неплохо, но не забили свои мячи, и так получилось, что проиграли.

Сегодня реализация моментов и жажда игры, настроение – несмотря на то, что мы пропустили первый мяч – было на том уровне, на котором мы хотим, чтобы они были всегда.

– Сегодня в роли главного тренера вы одержали десятую победу на топ-уровне, является ли она для вас особенной?

– Сейчас наша команда находится в процессе становления. Мы ищем новые связи, стремимся к тому, чтобы эмоционально эти связи работали не только между двумя или тремя игроками, но чтобы вся команда была на одном эмоциональном уровне, чтобы мы всем коллективом и защищались, и атаковали, и играли особенно в переходных фазах.

А насчет того, что это десятая победа… Для меня каждая победа важна, равно как и поражение. Потому что по поражениям мы делаем выводы, становимся сильнее, анализируем эти матчи: почему так происходит, почему не так. Конечно, приятно, что это победа десятая. В общем, для меня эти цифры не означают ничего особенного, но приятно, что кто-то считает и анализирует.

– Сегодня не было в заявке Николая Михайленко. Скажите, пожалуйста, что с ним произошло?

– У него микроповреждение. Он пропустит неделю, а затем вернется к тренировкам в общей группе.

Сергей ШИЩЕНКО: «Мы решили играть боевым составом»
Не остановила даже тревога. Оболонь и СК Полтава обменялись пенальти
Динамо – Шахтер. Стало известно, когда состоится топ-матч УПЛ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
Теннис | 16 апреля 2026, 19:31 64
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!

Во втором раунде турнира WTA 250 во Франции Вероника в трех сетах одолела Коччаретто

С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
Футбол | 16 апреля 2026, 21:41 5
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций

Пройдя АЗ Алкмаар, горняки встретятся с Фиорентиной или Кристал Пэлас

После странных тренировок Артета отметился необычной установкой
Футбол | 17.04.2026, 18:28
После странных тренировок Артета отметился необычной установкой
После странных тренировок Артета отметился необычной установкой
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Бокс | 16.04.2026, 23:51
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Теннис | 17.04.2026, 18:05
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Да просто в старт поставил молодежь, вот и выиграли! С Металлистом 1925 выставил старых пердунов и проиграл!
Популярные новости
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
15.04.2026, 22:40 2
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
16.04.2026, 08:22
Бокс
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 11
Футбол
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
16.04.2026, 07:34 15
Футбол
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
17.04.2026, 08:41 11
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 17
Футбол
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
16.04.2026, 08:49 16
Футбол
