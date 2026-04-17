Динамо Киев

В пятницу, 17 апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» встретится с «Зарей». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени В. Лобановского, игра начнется в 15:30.

Нас ждет один захватывающих поединков тура в УПЛ, ведь «Динамо», столкнувшись с небольшой турбулентностью, которая привела к двум поражениям, захочет порадовать собственных болельщиков победой. Но в соперниках у киевлян «Заря», которая неоднократно портила нервы столичному клубу, поэтому и в этот раз команда Виктора Скрипника будет преследовать цель дать отпор гранду и попытаться взять очки в поединке с более именитым соперником.

Напомним, что в первом круге обе команды расписали ничью со счетом 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.37 для Динамо и 8.78 для Зари. А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.