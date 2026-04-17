Динамо Киев

В пятницу, 17 апреля, состоится поединок 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и луганская «Заря». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 15:30.

Динамо

Пятое место. Именно там находится действующий на данный момент чемпион Украины. И нет никаких факторов типа игры в запасе или чего-то подобного. Просто пятое место.

Такая ситуация произошла достаточно неожиданно. После зимнего перерыва киевляне уверенно выигрывали у всех, Пономаренко забивал в каждом матче (пусть и были это преимущественно команды из нижней части таблицы, но ведь была победа и над «Полесьем», хотя после того матча судейский скандал не затихал долго). Но вдруг в игре против «Карпат» подопечные Костюка уступили 0:1, пусть и не по игре был такой счет. Очередной гол Пономаренко довольно спорно не засчитал арбитр, в результате чего форвард на эмоциях получил красную карточку и пропускал следующую игру против «Металлиста 1925».

И она тоже закончилась минимальным поражением киевлян. Без Пономаренко в нападении его коллеги по амплуа продемонстрировали абсолютную импотенцию, а больше забить не удалось никому.

Все идет к тому, что все надежды киевлян на еврокубки в большинстве основываются на Кубке Украины, в котором «Динамо» 21 апреля в полуфинале сыграет против перволиговой «Буковины», а в случае успеха будет иметь шанс взять реванш у «Металлиста 1925».

Вообще, как сообщалось, Костюка назначали не столько для результата, сколько для того, чтобы омолодить команду. С одной стороны, ему это удается, так как важными элементами стали Редушко, Коробов и Пономаренко, а с другой – кто знает, для чего были продлены контракты с чрезвычайно токсичными в игровом плане Шапаренко и Поповым (это тема для отдельного материала, насколько эти футболисты вредят развитию команды), да и Кабаева продлили непонятно для чего. Здесь и постоянное выпуск в старте Ярмоленко можно вспомнить, но сделаем скидку на его заслуги перед клубом, класс, мастерство и шанс все же установить бомбардирский рекорд.

Заря

«Заря» играет довольно неплохо, но очков набирает не так много, как хотелось бы болельщикам луганского клуба. Однако таких выступлений вполне хватает, чтобы даже не задумываться о вылете или переходных матчах. Конечно, тем, кто помнит времена, когда «Заря» брала медали национального чемпионата и выступала в еврокубках, этого мало, ноимеем, что имеем. В текущем же розыгрыше команда находится ровно посредине таблицы с незначительными колебаниями в разные стороны и является тем самым крепким середняком.

В игре прошлого тура «Заря» минимально победила «Эпицентр», вследствие чего настроение команды должно быть неплохим. Правда, оптимальным составом сыграть не получится, поскольку недоступны из-за травм Вантух и Саленко, а Задорожный и Малыш не играют из-за условий аренды с «Динамо». Вряд ли сыграет и Мичин, который вроде и восстановился после травмы, но вряд ли выйдет на поле.

Лидер атаки «Зари» Филипп Будкивский переживает вторую молодость и вместе с Пономаренко и карпатовцем Фаалом делит первое место в гонке бомбардиров.

Статистика встреч

Всего между собой команды сыграли 62 матчей: +40=15-7 в пользу "Динамо", разница мячей 129:48. Матч первого круга закончился ничьей 1:1, голами обменялись Буяльский и Будкивский.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Нещерет – Коробов, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Михайленко, Бражко – Ярмоленко, Пихаленок, Кабаев – Пономаренко

«Заря»: Турбаевский – Пердута, Джордан, Эскинья, Жуниор Рейс – Попара, Кушниренко – Слесар, Анджушич, Горбач – Будкивский

Прогноз на противостояние

«Динамо» сейчас находится в состоянии, когда крайне необходимо закрыть серию из двух поражений подряд и немного реабилитироваться. Конечно, можно предположить, что будут беречься силы на полуфинал Кубка, однако все же выскажу мнение, что такого не будет, а фактор Пономаренко позволит киевлянам уверенно победить.

