Ланс оформил суперкамбек с 0:2 в матче с Тулузой и продолжает погоню за ПСЖ

Ланс одержал волевую победу в матче 30-го тура Лиги 1 2025/26 против Тулузы.

Поединок, который прошел на арене Стад Феликс Болар, завершился со счетом 3:2 в пользу кроваво-золотых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ланс проиграли первый тайм 0:2 – голы в составе гостей за первые 13 минут забили Кристиан Кассерес и Сени Кумбасса. На 17-й Тулуза осталась вдесятером после удаления Янна Гбоо.

Во втором тайме хозяева оформили суперкамбек благодаря голам Сауда Абдулхамида, Адриена Томассона и Исмаэло Ганю. Ганю забил решающий мяч на 90+1-й минуте.

В таблице чемпионата Франции Ланс с 62 очками занимает второе место и продолжает погоню за ПСЖ, у которого 63 балла и две игры в запасе.

Топ-7 Лиги 1: ПСЖ (63), Ланс (62), Лилль (53), Марсель (52), Лион (51), Ренн (50), Монако (49).

Тулуза в таблице располагается на 10-й позиции с 37 пунктами. Лансу и Тулузе еще предстоит встреча в 1/2 финала национального Кубка (21 апреля).

Лига 1 2025/26. 30-й тур, 17 апреля

Ланс – Тулуза – 3:2

Голы: Абдулхамид, 61, Томассон, 67, Ганю, 90+1 – Кассерес, 6, Кумбасса, 13

Удаление: Гбоо, 17 (Тулуза)