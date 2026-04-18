  4. Ланс оформил суперкамбек с 0:2 в матче с Тулузой и продолжает погоню за ПСЖ
18 апреля 2026, 00:11 | Обновлено 18 апреля 2026, 00:20
Ланс оформил суперкамбек с 0:2 в матче с Тулузой и продолжает погоню за ПСЖ

Кроваво-золотые одержали победу со счетом 3:2 в матче 30-го тура Лиги 1 2025/26

Ланс одержал волевую победу в матче 30-го тура Лиги 1 2025/26 против Тулузы.

Поединок, который прошел на арене Стад Феликс Болар, завершился со счетом 3:2 в пользу кроваво-золотых.

Ланс проиграли первый тайм 0:2 – голы в составе гостей за первые 13 минут забили Кристиан Кассерес и Сени Кумбасса. На 17-й Тулуза осталась вдесятером после удаления Янна Гбоо.

Во втором тайме хозяева оформили суперкамбек благодаря голам Сауда Абдулхамида, Адриена Томассона и Исмаэло Ганю. Ганю забил решающий мяч на 90+1-й минуте.

В таблице чемпионата Франции Ланс с 62 очками занимает второе место и продолжает погоню за ПСЖ, у которого 63 балла и две игры в запасе.

Топ-7 Лиги 1: ПСЖ (63), Ланс (62), Лилль (53), Марсель (52), Лион (51), Ренн (50), Монако (49).

Тулуза в таблице располагается на 10-й позиции с 37 пунктами. Лансу и Тулузе еще предстоит встреча в 1/2 финала национального Кубка (21 апреля).

Лига 1 2025/26. 30-й тур, 17 апреля

Ланс – Тулуза – 3:2

Голы: Абдулхамид, 61, Томассон, 67, Ганю, 90+1 – Кассерес, 6, Кумбасса, 13

Удаление: Гбоо, 17 (Тулуза)

По теме:
Реал U-19 – ПСЖ U-19 – 1:1 (пен. 5:4). Драма в полуфинале ЮЛУ. Видео голов
Желтая для украинца. Реал и ПСЖ по пенальти определили финалиста ЮЛУ
Оболонь – Полтава – 1:1. Избежали сенсации. Видео голов и обзор матча
Ланс Тулуза ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу удаление (красная карточка)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 17 апреля 2026, 15:20 15
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте

Элина в двух сетах разобралась с Линдой Носковой в матче 1/4 финала

Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Футбол | 17 апреля 2026, 21:02 21
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью

Георгий может перейти в «Сельту»

ФОТО. Милота дня. Судаков задарил свою дочь цветами в ее ДР
Футбол | 18.04.2026, 00:12
ФОТО. Милота дня. Судаков задарил свою дочь цветами в ее ДР
ФОТО. Милота дня. Судаков задарил свою дочь цветами в ее ДР
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Теннис | 17.04.2026, 20:45
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Теннис | 17.04.2026, 18:05
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Популярные новости
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
17.04.2026, 08:41 11
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 11
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.04.2026, 23:51
Бокс
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
16.04.2026, 08:02 19
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 8
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 14
Футбол
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
16.04.2026, 07:34 15
Футбол
