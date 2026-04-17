  4. Не остановила даже тревога. Оболонь и СК Полтава обменялись пенальти
17.04.2026 18:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 20:04 | Обновлено 17 апреля 2026, 20:38
Не остановила даже тревога. Оболонь и СК Полтава обменялись пенальти

Напряженную встречу не удалось прервать даже стране-агрессору

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Оболонь» – СК «Полтава» – 1:1

Голы: Слободян, 82 (пен.) – Сад, 54 (пен.)

Предупреждения: Чех, 60 – Веремиенко, 16, Даниленко, 69, Савенков, 70, Ухань, 90+5

Удаление: Веремиенко, 66 (второе предупреждение)

«Оболонь»: Марченко – Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько – Волохатый (Т. Лях, 84), Чех – Третьяков (Прокопенко, 84), Слободян, Мединский (Суханов, 67) – Устименко.

СК «Полтава»: Минчев – Коцюмака, Веремиенко, Подлепич, Ухань – Даниленко (Плахтырь, 74), Дорошенко – Одарюк (Бужин, 74), Сад (Савенков, 70), Галенков (Кононов, 84) – Сухоручко (Марусич, 84).

Арбитр: Александр Соловьян (Киев).

Стадион: «Оболонь Арена» (Киев).

Удары (в створ) – 21 (7) : 5 (3)
Угловые – 7:2
Оффсайды – 2:1

ОБОЛОНЬ - СК ПОЛТАВА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

така суттєва перевага Оболоні і вони не змогли виграти
Добре, що в динамо є Медведчук який може порішати з кумом, що під час домашніх матчів динамо, над Києвом було спокійно
