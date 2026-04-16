В пятницу, 17 апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оболонь» и «Полтава». Матч пройдет в Киеве на «Оболонь Арене», игра начнется в 18:00.

Киевская команда занимает 11-е место в турнирной таблице и пытается сохранить прописку в элите украинского футбола. От зоны переходных матчей «пивоваров» отделяют четыре очка. «Оболонь» в предыдущих пяти встречах соперников не обыгрывала (3 поражения и 2 ничьи). «Полтава» является главным аутсайдером чемпионата и вряд ли что-то спасет «горожан» от вылета в Первую лигу. В первом круге киевляне обыграли «Полтаву» со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Полтава».

