Александр АНТОНЕНКО: «К сожалению, мы потеряли два турнирных балла»

Главный тренер киевской Оболони Александр Антоненко поделился эмоциями после ничьей своей команды против СК Полтава (1:1) в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Если брать в общем, наверное, нужно поздравить соперника с зачетным баллом. Мы же, к сожалению, потеряли два очка – это надо признать.

– Что, по вашему мнению, не позволило команде одержать победу?

– Реализация моментов. У нас было достаточно возможностей, но не хватило точности в завершающей стадии. Это ключевой фактор.

— Повлияло ли на игру настроение после предыдущих матчей?

– Мы каждую игру играем на победу. Сегодня тоже выходили с таким настроением. Было огромное желание выиграть, но, к сожалению, не удалось.

— У Устименко было несколько случаев, но не смог забить.

– Такое бывает. Он верно открывался, отлично действовал в обычных положениях, но не сумел воплотить свои моменты.

— Есть вопросы к судейству?

— Мы не ищем причин в судействе или других факторах. Всегда смотрим на себя. Если сконцентрироваться на посторонних вещах, будет сложно прогрессировать. «Оболонь» продолжает борьбу в чемпионате и готовится к следующим матчам, – сказал тренер.