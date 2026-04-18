  4. Александр АНТОНЕНКО: «К сожалению, мы потеряли два турнирных балла»
Премьер-лига
Оболонь
17.04.2026 18:00 – FT 1 : 1
Полтава
Украина. Премьер лига
18 апреля 2026, 08:41 |
Александр АНТОНЕНКО: «К сожалению, мы потеряли два турнирных балла»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

ФК Оболонь Киев. Александр Антоненко

Главный тренер киевской Оболони Александр Антоненко поделился эмоциями после ничьей своей команды против СК Полтава (1:1) в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Если брать в общем, наверное, нужно поздравить соперника с зачетным баллом. Мы же, к сожалению, потеряли два очка – это надо признать.

– Что, по вашему мнению, не позволило команде одержать победу?

– Реализация моментов. У нас было достаточно возможностей, но не хватило точности в завершающей стадии. Это ключевой фактор.

— Повлияло ли на игру настроение после предыдущих матчей?

– Мы каждую игру играем на победу. Сегодня тоже выходили с таким настроением. Было огромное желание выиграть, но, к сожалению, не удалось.

— У Устименко было несколько случаев, но не смог забить.

– Такое бывает. Он верно открывался, отлично действовал в обычных положениях, но не сумел воплотить свои моменты.

— Есть вопросы к судейству?

— Мы не ищем причин в судействе или других факторах. Всегда смотрим на себя. Если сконцентрироваться на посторонних вещах, будет сложно прогрессировать. «Оболонь» продолжает борьбу в чемпионате и готовится к следующим матчам, – сказал тренер.

Владислав ДУБИНЧАК: «Рад вернуться. Главный тренер сказал мне, что...»
Колос – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Колос – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Рыбакина отыграла два матчбола и пробилась в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Антоненко равалил команду.
они не вылетят только потому, что осенью после Шищенко еще по инерции набрали много очков. сейчас это слабейшая команда чемпионата вместе с Александрией и Полтавой.
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
