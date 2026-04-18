Александр АНТОНЕНКО: «К сожалению, мы потеряли два турнирных балла»
Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ
Главный тренер киевской Оболони Александр Антоненко поделился эмоциями после ничьей своей команды против СК Полтава (1:1) в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги.
– Если брать в общем, наверное, нужно поздравить соперника с зачетным баллом. Мы же, к сожалению, потеряли два очка – это надо признать.
– Что, по вашему мнению, не позволило команде одержать победу?
– Реализация моментов. У нас было достаточно возможностей, но не хватило точности в завершающей стадии. Это ключевой фактор.
— Повлияло ли на игру настроение после предыдущих матчей?
– Мы каждую игру играем на победу. Сегодня тоже выходили с таким настроением. Было огромное желание выиграть, но, к сожалению, не удалось.
— У Устименко было несколько случаев, но не смог забить.
– Такое бывает. Он верно открывался, отлично действовал в обычных положениях, но не сумел воплотить свои моменты.
— Есть вопросы к судейству?
— Мы не ищем причин в судействе или других факторах. Всегда смотрим на себя. Если сконцентрироваться на посторонних вещах, будет сложно прогрессировать. «Оболонь» продолжает борьбу в чемпионате и готовится к следующим матчам, – сказал тренер.
они не вылетят только потому, что осенью после Шищенко еще по инерции набрали много очков. сейчас это слабейшая команда чемпионата вместе с Александрией и Полтавой.