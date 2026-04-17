Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Полтава – 1:1. Избежали сенсации. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Оболонь
17.04.2026 18:00 – FT 1 : 1
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
17 апреля 2026, 21:18 | Обновлено 17 апреля 2026, 21:45
154
1

Смотрите видеообзор матча 24-го тура УПЛ 2025/26

1 Comments
17 апреля состоялся матч 24-го тура УПЛ 2025/26 между командами Оболонь и Полтава.

Поединок прошел на стадионе Оболонь Арена в Киеве. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости забили первыми на 54-й минуте – отличился Валерий Сад с пенальти. Полтавчане доигрывали в меньшинстве после удаления Олега Веремиенко на 66-й.

Хозяевам поля удалось сравнять на 82-й – с 11-метрового забил Олег Слободян.

УПЛ 2025/26. 24-й тур, 17 апреля

Оболонь – Полтава – 1:1

Голы: Слободян, 82 (пен.) – Сад, 54 (пен.)

Удаление: Веремиенко, 66 (Полтава)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Сад, 54 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:1 Слободян, 82 мин. (пен.)

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Олег Слободян (Оболонь).
67’
Олег Веремиенко (Полтава) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Валерий Сад (Полтава).
По теме:
Оболонь Киев Полтава Оболонь - Полтава видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу удаление (красная карточка) Олег Слободян Валерий Сад Олег Веремиенко
Даниил Агарков
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Договорняк...
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем