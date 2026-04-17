17 апреля состоялся матч 24-го тура УПЛ 2025/26 между командами Оболонь и Полтава.

Поединок прошел на стадионе Оболонь Арена в Киеве. Игра завершилась со счетом 1:1.

Гости забили первыми на 54-й минуте – отличился Валерий Сад с пенальти. Полтавчане доигрывали в меньшинстве после удаления Олега Веремиенко на 66-й.

Хозяевам поля удалось сравнять на 82-й – с 11-метрового забил Олег Слободян.

УПЛ 2025/26. 24-й тур, 17 апреля

Оболонь – Полтава – 1:1

Голы: Слободян, 82 (пен.) – Сад, 54 (пен.)

Удаление: Веремиенко, 66 (Полтава)

