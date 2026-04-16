Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Оболонь
17.04.2026 18:00 - : -
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 апреля 2026, 23:24 |
Оболонь – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Коллаж Sport.ua

В пятницу, 17 апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оболонь» и «Полтава». Матч пройдет в Киеве на «Оболонь Арене», игра начнется в 18:00.

Оболонь

Киевская команда уверенно начала вторую часть чемпионата, в трех матчах набрав семь очков и при этом не пропустив голов в свои ворота. Но затем у «пивоваров» начались проблемы: в четырех предыдущих встречах они не сумели победить. В прошлом туре «Оболонь» проиграла одному из конкурентов «Вересу», что позволило ровенчанам обойти киевлян в турнирной таблице. Далее «пивоваров» ждет довольно непростой календарь, который включает дуэли с тремя лидерами УПЛ, так что победа над «Полтавой» крайне нужна для увеличения дистанции от опасной зоны.

Немалые проблемы «Оболонь» испытывает с организацией и реализацией моментов. Для усиления атакующей линии «пивовары» зимой подписали опытного Максима Третьякова, но он пока не отличался результативными действиями. Три гола после зимней паузы забил Денис Устименко, которого болельщики признали лучшим игроком «Оболони» в марте.

Оборона команды также вызывает нарекания и не отличается стабильностью. «Ошибки сыграли ключевую роль в определении победителя. Мы допустили ошибки, и эти ошибки стали результативными. Будем анализировать причины этих ошибок», - отметил наставник киевлян Александр Антоненко после поражения «Вересу». «Пивоварам» явно не хватает глубины состава, а замены по ходу матчей в редких случаях усиливают игру «Оболони». С полтавчанами вряд ли сыграет травмированный защитник Евгений Шевченко.

Полтава

Полтавчане, которые проводят дебютный сезон в УПЛ, уже могут готовиться к возвращению в Первую лигу. Чудеса в футболе, конечно, случаются, но поверить в камбэк «горожан» очень сложно. Даже руководство «Полтавы» не верит в возможность исправления ситуации. «Мы оказались не готовы к УПЛ, давайте смотреть правде в глаза. Возможно, и хорошо будет, если мы опустимся в Первую лигу. Будет время на перезагрузку, время для более качественной комплектации команды, надлежащей подготовки собственной клубной инфраструктуры», - сказал президент полтавского клуба Сергей Иващенко,

И правда, кадровый потенциал у «Полтавы» ограничен, а футболисты, добывшие путевку в УПЛ, ожидаемо оказались неспособны конкурировать с соперниками в элитном дивизионе. Впрочем, были и проблески: победа над «Динамо» и камбэк с 0:3 в матче против «Александрии» станут памятными моментами для полтавских болельщиков. Преподнесут ли «горожане» еще сюрпризы в УПЛ, покажет время.

У полтавской команды также присутствуют существенные проблемы с атакующей линией. После зимней паузы «горожане» уходили с поля с забитыми голами только в двух матчах. В остальных – уверенные победы соперников. В прошлом туре с «Полтавой» разобралось «Полесье» (4:0). При этом полтора тайма полтавчане провели в меньшинстве после удаления защитника Мисюры, который не сможет помочь своим партнерам в противостоянии с «Оболонью». В лазарете команды находится Дмитрий Щербак.

Статистика встреч

Ранее команды провели три очные дуэли на официальном уровне: две – в Первой лиге и одну – в УПЛ. В этих матчах две победы одержала «Оболонь» и одну – полтавчане. В первом круге киевляне обыграли соперников со счетом 2:1. На дубль Суханова «горожане» ответили голом Марусича в компенсированное время. В прошлом году команды также провели спарринг, завершившийся вничью (1:1).

Прогноз на противостояние

И «Оболонь», и «Полтава» демонстрируют неудовлетворительные результаты, но даже в такой ситуации киевляне являются фаворитами встречи. Должны помочь «пивоварам» добиться нужного результата и домашние трибуны. Считаем, что неожиданностей ждать не стоит: киевская команда должна одержать победу.

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Федоривский, Прокопенко, Семенов, Приймак, Полегенько, Третьяков, Мороз, Чех, Мединский, Нестеренко, Устименко.

«Полтава»: Минчев, Ухань, Савенков, Веремиенко, Бужин, Одарюк, Дорошенко, Даниленко, Кононов, Кобзарь, Сухоручко.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Оболонь Киев прогнозы
Александр Снитко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем