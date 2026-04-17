Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

В четвертьфинале украинка в трех сетах переиграла представительницу США Энн Ли (WTA 36) за 2 часа и 4 минуты.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [1] – Энн Ли (США) – 6:0, 6:7 (4:7), 6:3

В третьей партии Марта уступала 1:3 с одним брейком, но сумела выиграть пять геймов подряд и завершить поединок.

Помимо Ли, Костюк в Руане также одолела Диан Парри и Кэти Макнелли.

Следующей соперницей Костюк в Руане будет Татьяна Мария (Германия, WTA 63). Ранее Марта встречалась с Татьяной дважды и дважды одержала победу: в 2024 году на тысячнике в Торонто и в 2025 году в Цинциннати (также тысячник).

Костюк вышла в десятый полуфинал на уровне Тура и во второй в этом сезоне. В 2026 году Марта добралась до финала пятисотника в Брисбене, где проиграла Арине Соболенко.

В полуфинале Руана из украинок также сыграет Вероника Подрез, которая в своем поединке 1/4 финала выбила Кэти Бултер.

