Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
WTA
17 апреля 2026, 20:45 | Обновлено 17 апреля 2026, 21:55
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

В четвертьфинале украинка в трех сетах переиграла представительницу США Энн Ли (WTA 36) за 2 часа и 4 минуты.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [1] – Энн Ли (США) – 6:0, 6:7 (4:7), 6:3

В третьей партии Марта уступала 1:3 с одним брейком, но сумела выиграть пять геймов подряд и завершить поединок.

Помимо Ли, Костюк в Руане также одолела Диан Парри и Кэти Макнелли.

Следующей соперницей Костюк в Руане будет Татьяна Мария (Германия, WTA 63). Ранее Марта встречалась с Татьяной дважды и дважды одержала победу: в 2024 году на тысячнике в Торонто и в 2025 году в Цинциннати (также тысячник).

Костюк вышла в десятый полуфинал на уровне Тура и во второй в этом сезоне. В 2026 году Марта добралась до финала пятисотника в Брисбене, где проиграла Арине Соболенко.

В полуфинале Руана из украинок также сыграет Вероника Подрез, которая в своем поединке 1/4 финала выбила Кэти Бултер.

Видеообзор матча

Марта Костюк Энн Ли WTA Руан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(145)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
14 річна Белінська вже в 1/2 .Про це можна окремою новиною зробити.
Ответить
+10
Показать Скрыть 2 ответа
Так дотиснула 63 чи 36 ракетку?
Ответить
+7
Вона нас дотиснула. 
Ответить
+7
Марту з дуже дивною перемогою. Те, що Лі в другому сеті може переломити, було прогнозовано по її попередніх іграх. Але чому Марта підсіла після такого крутого початку? Хоча навіть у першому сеті було видно, що коли у Марти була друга подача вона майже всі ті очки програла, от тільки відсоток першої у Марти у першому сеті був просто космос по відчуттю. А, потім віддала брейк, і хороша перша почала пропадати, і так грала до того, що я вже був готовий до програшу. А тільки Заневська показала на годинник, відразу успішна Марта повернулася, а Лі навпаки різко віддала подачу. Український фінал встояв поки що. З фрау Тетяною повинно бути легше, хоча зайвих сил Марта віддала сьогодні дуже багато. 
Ответить
+6
Як би там не було, а Сандра в 3 му сеті постукала по годиннику і я подумав "Почалось"! І Марта  виграла 5 сетів під нуль)))
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Ещё одна, любительница острых ощущений) И себе доставить, и другим) Но, тем не менее, молодец!
Ответить
+6
Дотиснула таки,молодець!Але після легкого 1 сету чи то Марта розслабилася,чи то Лі прокинулася,але прийшлося і Марті й нам добре понервувати!
Ответить
+5
Перемогла 63-ю і тепер буде грати вже з іншою 63-ьою? 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Тепер можна помріяти про український фінал ..
Ответить
+4
Ще можна помріяти про те,що повториться "австралійська"ситуація січня 2026,коли дві українки в один день грали у фіналах двох турнірів!Бажаю нашим дівчатам на завтра  перемог,щоб їхні та наші мрії здійснилися!
Ответить
+3
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем