Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Интер одолел Кальяри и близок к Скудетто. Сколько очков осталось до трофея?
17.04.2026 21:45 – FT 3 : 0
Кальяри
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
17 апреля 2026, 23:44 | Обновлено 17 апреля 2026, 23:57
156
0

Интер одолел Кальяри и близок к Скудетто. Сколько очков осталось до трофея?

Нерадзурри переиграли соперников со счетом 3:0 в матче 33-го тура Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Интер переиграл Кальяри в матче 33-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на Стадио Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) в Милане и завершилась со счетом 3:0 в пользу нерадзурри.

Голами во второй тайме в составе хозяев отличились Маркус Тюрам, Николо Барелла и Петр Зелиньски.

В таблице чемпионата Италии Интер продолжает уверенно лидировать – у команды 78 очков и первое место. У ближайшего преследователя – Наполи – 66 пунктов и одна игра в запасе.

Если неаполитанцам не удастся одолеть Лацио 18 числа, то Интеру необходимо будет набрать еще четыре балла для досрочного чемпионства.

У Кальяри 33 пункта и 16-я позиция.

Топ-7 Серии А: Интер (78), Наполи (68), Милан (63), Ювентус (60), Комо (58), Рома (57), Аталанта (53).

В пятницу также состоялся еще один матч 33-го тура чемпионата Италии – Сассуоло сенсационно одолел Комо (2:1).

Серия А 2025/26. 33-й тур, 17 апреля

Интер – Кальяри – 3:0

Голы: Тюрам, 52, Барелла, 56, Зелиньски, 90+2

Сассуоло – Комо – 2:1

Голы: Вольпато, 42, Нзола, 44 – Пас, 45+2

По теме:
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила глубоким вырезом
ФАБРЕГАС – после нового фиаско: «Сассуоло показал мастер-класс»
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с капитаном
Маркус Тюрам Петр Зелиньски Николо Барелла Нико Пас М’Бала Нзола Кальяри Интер Милан Сассуоло Комо Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем