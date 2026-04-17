Интер одолел Кальяри и близок к Скудетто. Сколько очков осталось до трофея?

Интер переиграл Кальяри в матче 33-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на Стадио Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) в Милане и завершилась со счетом 3:0 в пользу нерадзурри.

Голами во второй тайме в составе хозяев отличились Маркус Тюрам, Николо Барелла и Петр Зелиньски.

В таблице чемпионата Италии Интер продолжает уверенно лидировать – у команды 78 очков и первое место. У ближайшего преследователя – Наполи – 66 пунктов и одна игра в запасе.

Если неаполитанцам не удастся одолеть Лацио 18 числа, то Интеру необходимо будет набрать еще четыре балла для досрочного чемпионства.

У Кальяри 33 пункта и 16-я позиция.

Топ-7 Серии А: Интер (78), Наполи (68), Милан (63), Ювентус (60), Комо (58), Рома (57), Аталанта (53).

В пятницу также состоялся еще один матч 33-го тура чемпионата Италии – Сассуоло сенсационно одолел Комо (2:1).

Серия А 2025/26. 33-й тур, 17 апреля

Интер – Кальяри – 3:0

Голы: Тюрам, 52, Барелла, 56, Зелиньски, 90+2

Сассуоло – Комо – 2:1

Голы: Вольпато, 42, Нзола, 44 – Пас, 45+2