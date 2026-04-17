  4. Испания и Германия ведут борьбу за дополнительную путевку в Лигу чемпионов
17 апреля 2026, 15:38
Испания и Германия ведут борьбу за дополнительную путевку в Лигу чемпионов

Англия уже гарантировала себе пропуск в ЛЧ для 5-й команды АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Испания и Германия ведут борьбу за дополнительную путевку в Лигу чемпионов 2026/27.

Две лучшие ассоциации в сезонном рейтинге УЕФА получат дополнительные путевки в Лигу чемпионов, и одна из них уже определена.

Односезонный рейтинг УЕФА: Англия (26.569), Испания (21.406), Германия (21.214), Португалия (20.100).

Борьба за вторую дополнительную путевку в Лигу чемпионов продолжается между Испанией, Германией. Намного меньше шансов у Португалией (лишь Брага продолжает борьбу в ЛЕ).

У Испании в игре остается две команды (Атлетико в ЛЧ и Райо Вальекано в ЛК), как и у Германии (Бавария в ЛЧ и Фрайбург в ЛЕ).

Италия (19.00) и Франция (17.535) уже математически потеряли шансы войти в топ-2.

Коэффициент УЕФА рассчитывается по результатам клубов в еврокубках. За победу начисляется 2 очка, за ничью – 1, также учитываются бонусы за выход в следующие стадии. Общая сумма делится на количество клубов, представлявших страну в сезоне.

Односезонный рейтинг: гонка за две дополнительные путевки в ЛЧ

Рейтинг УЕФА за 1 сезон и за 5 лет

таблица коэффициентов УЕФА УЕФА выбор редакции Лига чемпионов статистические расклады эксклюзив
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
