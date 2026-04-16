Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1

Украина поднялась на 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Это произошло после успешного выступления Шахтера, который вышел в полуфинал Лиги конференций 2025/26.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер по сумме двух матчей 1/4 финала Лиги конференций прошел АЗ Алкмаар из Нидерландов (победа 3:0 и ничья 2:2).

Горняки за ничью в ответной игре получили 1 очко, плюс 0,5 очка бонусных за выход в полуфинал. что увеличило рейтинг Украины на 0.375 балла (очки делятся на 4 стартовавших клуба).

В рейтинге Украина (25.912) поднялась на 23-е место, опередив Сербию (25.750)

Выше: 21. Израиль (27.500), 22. Венгрия (27.187). Ниже: 23. Сербия (25.750). 25. Румыния (25.250). 26. Словения (24.468).

Таким образом, победитель УПЛ 2026/27 в евросезоне 2027/28 будет начинать отбор с Q2 Лиги чемпионов, а не с Q1 (при условии, что не будет снята дисквалификация с рф). Это даст чемпиону УПЛ дополнительное время в июле 2027 года для подготовки команды к новому сезону.

В односезонном рейтинге Украина набрала 8.312 балла и установила свой рекорд за последние 10 лет (в сезоне 2015/16 было набрано 9.800).

В гонке за возможную прямую путевку в ЛЧ Шахтер взял 1.500 балла в клубный рейтингн (сумма: 56.250) и немного приблизился к греческому Олимпиакосу (62.250) и шотландскому Рейнджерс (59.250).

Шахтер сократил отставание от шотландского клуба до 3.000. Чтобы опередить Рейнджерс, горнякам нужно выйти в финал ЛК, одержав, как минимум, победу и ничью.

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Односезонный рейтинг: гонка за две дополнительные путевки в ЛЧ