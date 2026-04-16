16 апреля 2026, 11:34 | Обновлено 16 апреля 2026, 12:13
«Нам надо еще 4,5 балла, чтобы выйти в ЛЧ». Арда Туран удивил журналистов

Коуч Шахтера показал осведомленность в вопросе статистических раскладов

ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию перед матчем с АЗ Алкмаар в 1/4 финала Лиги конференций УЕФА (3:0 после первой игры).

Коуч горняков ответил на вопрос о шансах донецкой команды на прямой выход в Лигу чемпионов 2026/27.

– Знаю, что тренеры не очень любят говорить о будущем и что у вас каждый следующий матч самый важный, однако «Шахтер» в следующем сезоне может играть в Лиге чемпионов без квалификации, но для этого необходимо выиграть еще два поединка в Лиге конференций. Знаете ли вы об этом и готовы ли это сделать?

– Знаем, что нам нужно 4,5 балла для этого. Я знаю об этом с самого начала, уже все детали просмотрел.

Конечно, мы хотим вернуться в Лигу чемпионов, и нам нужно работать над этим.

Если мы этого хотим, нужно выигрывать. Это будет большое достижение и для нас, и для страны.

Для того, чтобы попасть напрямую в ЛЧ 2026/27, Шахтеру нужно сочетание событий:

🔹 Стать победителем чемпионата Украины 2025/26 – горняки набрали по 51 очку с ЛНЗ, но имеют игру в запасе (эксперты дают 93% на победу донецкого клуба в УПЛ).

🔹 Обладатель трофея Лиги чемпионов 2025/26 должен попасть в ЛЧ 2026/27 через национальный чемпионат – среди полуфиналистов (ПСЖ, Бавария, Арсенал, Атлетико) только попадание мадридского клуба в топ-4 (вероятность 99,7%) еще полностью не обеспечено (но перевес над Бетисом огромный – 11 очков).

🔹 Шахтеру (54.750) нужно опередить в рейтинге греческий Олимпиакос (62.250) и шотландский Рейнджерс (59.250), или же чтобы они не выиграли свои национальные чемпионаты.

Олимпиакос имеет всего лишь 20% на победу в чемпионате Греция, а вероятность титула для Рейнджерс в Шотландии оценивается более солидным процентом – 51%. Пока что Шахтер отстает от Рейнджерс именно на 4,500 балла, и очень важно обойти шотландский клуб в рейтинге.

Таким образом, Арда Туран показал отличную осведомленность в вопросе статистических раскладов.

Гонка за дополнительное место в основном раунде Лиге чемпионов 2026/27

Таблица коэффициентов УЕФА за 1 сезон и за 5 лет

Две лучших страны в односезонном рейтинге получают доп. путевки в ЛЧ

Кейн установил бомбардирский рекорд ЛЧ среди английских футболистов
Защитник Реала удивил поступком после поражения от Баварии в Лиге чемпионов
АЗ выйдет на Шахтер без трех важных футболистов. Это стратегия тренера
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Бокс | 16 апреля 2026, 08:22 0
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»

Нидерландец должен был провести бой против Джошуа

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Футбол | 16 апреля 2026, 06:23 11
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары

В полуфиналах сыграют: ПСЖ – Бавария, Атлетико – Арсенал

Источник: у Динамо есть внутренние проблемы
Футбол | 16.04.2026, 08:32
Источник: у Динамо есть внутренние проблемы
Источник: у Динамо есть внутренние проблемы
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Бокс | 16.04.2026, 07:32
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Футбол | 15.04.2026, 23:59
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Я хоч і вболівальник Динамо, але бажаю Шахті потрапити до ЛЧ напряму
Привычка пилить воздух - это святое
багато факторів повинні зійтись але насправді шансів багато, все залежить від самих гірників
Популярные новости
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 9
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
15.04.2026, 06:32 7
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
14.04.2026, 20:00
Бокс
Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
14.04.2026, 13:13 10
Футбол
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
14.04.2026, 09:37 5
Футбол
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
16.04.2026, 00:12 2
Бокс
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
14.04.2026, 08:32 42
Футбол
