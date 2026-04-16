«Нам надо еще 4,5 балла, чтобы выйти в ЛЧ». Арда Туран удивил журналистов

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию перед матчем с АЗ Алкмаар в 1/4 финала Лиги конференций УЕФА (3:0 после первой игры).

Коуч горняков ответил на вопрос о шансах донецкой команды на прямой выход в Лигу чемпионов 2026/27.

– Знаю, что тренеры не очень любят говорить о будущем и что у вас каждый следующий матч самый важный, однако «Шахтер» в следующем сезоне может играть в Лиге чемпионов без квалификации, но для этого необходимо выиграть еще два поединка в Лиге конференций. Знаете ли вы об этом и готовы ли это сделать?

– Знаем, что нам нужно 4,5 балла для этого. Я знаю об этом с самого начала, уже все детали просмотрел.

Конечно, мы хотим вернуться в Лигу чемпионов, и нам нужно работать над этим.

Если мы этого хотим, нужно выигрывать. Это будет большое достижение и для нас, и для страны.

Для того, чтобы попасть напрямую в ЛЧ 2026/27, Шахтеру нужно сочетание событий:

🔹 Стать победителем чемпионата Украины 2025/26 – горняки набрали по 51 очку с ЛНЗ, но имеют игру в запасе (эксперты дают 93% на победу донецкого клуба в УПЛ).

🔹 Обладатель трофея Лиги чемпионов 2025/26 должен попасть в ЛЧ 2026/27 через национальный чемпионат – среди полуфиналистов (ПСЖ, Бавария, Арсенал, Атлетико) только попадание мадридского клуба в топ-4 (вероятность 99,7%) еще полностью не обеспечено (но перевес над Бетисом огромный – 11 очков).

🔹 Шахтеру (54.750) нужно опередить в рейтинге греческий Олимпиакос (62.250) и шотландский Рейнджерс (59.250), или же чтобы они не выиграли свои национальные чемпионаты.

Олимпиакос имеет всего лишь 20% на победу в чемпионате Греция, а вероятность титула для Рейнджерс в Шотландии оценивается более солидным процентом – 51%. Пока что Шахтер отстает от Рейнджерс именно на 4,500 балла, и очень важно обойти шотландский клуб в рейтинге.

Таким образом, Арда Туран показал отличную осведомленность в вопросе статистических раскладов.

