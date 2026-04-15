Арда ТУРАН: «Будет тяжелый матч против АЗ Алкмаар, но мы ментально готовы»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию накануне ответного матча против АЗ Алкмаар в 1/4 финала Лиги конференций УЕФА (3:0 после первой игры).

– Очень важный матч ожидает нас завтра. Во-первых, я очень уважаю нидерландскую футбольную культуру, то, как они играют, и АЗ также. Будем делать все, чтобы успешно провести поединок. Думаю, это будет тяжелый матч, но мы ментально готовы к нему.

– Во второй встрече с «Лехом» вы пропустили дважды в течение первого тайма. Что планируете делать завтра, чтобы не повторить такой ситуации?

– Конечно, вы никогда не знаете, повторится ли это. Надеемся, этого не случится. Тем не менее мы должны быть готовы ко всему. Мы не знаем, что произойдет за 90 минут. Это сложно, но нужно всегда знать, как решать ситуацию, если что-то такое возникнет.

– Вы очень измотаны после матча с ЛНЗ?

– Вы хотите услышать политкорректный или честный ответ? Безусловно, мы устали, но завтра такими не будем. Мы отдохнем. И если у нас есть цель выйти в полуфинал Лиги конференций, то должны сделать все для этого. То есть то, что мы устали, не должно быть оправданием.

– На прошлой неделе президент клуба сказал, что у него в приоритете – чемпионство. Какой у вас приоритет перед завтрашним матчем?

– Президенты клубов имеют свои желания, но тренеры хотят выигрывать все. Конечно, если мы выиграем европейский трофей, президент будет счастлив. Очень хотим поехать в Лейпциг – мы действительно этого стремимся.

– Знаю, что тренеры не очень любят говорить о будущем и что у вас каждый следующий матч самый важный, однако «Шахтер» в следующем сезоне может играть в Лиге чемпионов без квалификации, но для этого необходимо выиграть еще два поединка в Лиге конференций. Знаете ли вы об этом и готовы ли это сделать?

– Знаем, что нам нужно 4,5 балла для этого. Я знаю об этом с самого начала, уже все детали просмотрел. Конечно, мы хотим вернуться в Лигу чемпионов, и нам нужно работать над этим. Если мы этого хотим, нужно выигрывать. Это будет большое достижение и для нас, и для страны.

