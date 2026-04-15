АЛИССОН: «Шахтер рассчитывает закрепить успех первого поединка»

Полузащитник «Шахтера» Алиссон Сантана ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции перед ответным матчем 1/4 финала Лиги конференций против АЗ Алкмаар (3:0 в первой игре).

– Какие ожидания от завтрашнего поединка? В первой игре АЗ Алкмаар уступил разгромно, но, возможно, ожидаете какой-то неожиданности от соперника?

– Безусловно, нас ждет чрезвычайно сложное противостояние, несмотря на добытое комфортное преимущество в первом матче. Прежде всего рассчитываем закрепить успех первого поединка и хотим приумножить его в завтрашней игре. Наша цель заключается в том, чтобы подходить к каждому матчу с максимальным желанием добиться результата. Поэтому, несмотря на это преимущество, мы не будем отталкиваться от счета, а будем пытаться играть в свой футбол.

– Как чувствуешь себя после матча с ЛНЗ?

– Спасибо, я чувствую себя очень хорошо, ощущаю уверенность в собственных силах. Так же уверен в командной готовности и в том, что мы сможем показать тот рисунок игры, который наш главный тренер хочет видеть завтра на футбольном поле.

– Не давит ли на вас счет первого матча?

– Нет, не чувствуем никакого давления. Уверен, что мы готовы продемонстрировать наше качество завтра на футбольном поле и готовы повторить результат, который был в первом матче, – имею в виду нашу победу. Как я подчеркнул, мы с огромным уважением относимся к сопернику и уверены, что завтрашний поединок будет чрезвычайно сложным, однако так же уверены в собственной способности провести его на достойном уровне. Поэтому не сказал бы, что над нами нависает какое-то особое давление.

– В первом матче ты сделал дубль и, по сути, стал главным героем поединка. Поздравила ли тебя команда как-то особенно с этим? И, учитывая дубль, завтра футболисты соперника будут уделять тебе особое внимание, готов ли к такому?

– Да, поздравили, сказали очень много теплых слов. На самом деле у нас очень дружный коллектив, мы все стараемся находиться рядом. Могу заверить вас, что каждый из партнеров по команде радуется за товарищей, когда кому-то удается отличиться или отдать голевую передачу. И также я являюсь одним из тех, кто радуется удачному перформансу партнеров по команде.

Что касается второй части вопроса, то, безусловно, можно ожидать подобного сценария, но не сказал бы, что это для меня сюрприз, ведь я готов продемонстрировать, на что способен. Если глобально, то я полностью уверен в индивидуальном качестве всех исполнителей, которые находятся у нас на острие атаки. Поэтому, если мне, возможно, не удастся в следующей игре проявить себя так, как удалось в предыдущей, то, уверен, мои партнеры по команде смогут меня подстраховать.

– На прошлой неделе после игры многие мировые медиа и соцсети обращали внимание на то, что нынешние бразильцы в «Шахтере» – это почти возвращение к началу 2010-х годов. Как это вообще – быть бразильцем в современном «Шахтере»?

– Я чрезвычайно рад быть частью такого большого клуба, как донецкий «Шахтер», вместе с тем тот момент, который мы сейчас проживаем, также вызывает у меня очень большую радость. И я искренне надеюсь, что мы сможем продолжить его на дистанции всего сезона. Факт наличия большого количества бразильцев очень облегчает процесс адаптации и интеграции в коллектив в целом. У каждого из нас есть своя цель, каждый преследует задачу внести значительный вклад в историю донецкой команды и вписать свое имя в историю такого большого клуба.

– «Шахтер» имеет такой неприятный опыт, как в матче с «Лехом», когда команда имела преимущество в счете, но в итоге во втором поединке позволила сопернику отыграть много голов. Нет ли опасения, что подобный сценарий может повториться?

– Нет, я бы не сказал, что есть какой-то страх, мы уверены в собственных силах. Конечно, тот урок с «Лехом» был очень ценным для нас, мы должны сделать из него максимальные выводы. У нас есть система, построенная тренерским штабом, которой мы следуем, и я уверен в ее эффективности.

Результаты постепенно приходят, и у меня нет сомнений, что они будут только приумножаться. Каждый раз мы выходим на поле сконцентрированными и преданными своему делу, и, как я говорил ранее, перед нами стоит задача не просто пройти в следующий раунд – мы хотим повторить успех предыдущего матча неделю назад и одержать победу завтра.

