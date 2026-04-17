Громких слов не нужно: Шахтер сделал то, что был обязан сделать

Перед началом нынешнего сезона гендир «Шахтера» Сергей Палкин во всеуслышание заявил, что его команда выиграет Лигу Европы. Под это задание и был приглашен начинающий, но типа дико перспективный турецкий тренер Арда Туран. И прикуплены очередные бразильские вундеркинды.

Однако в Лигу Европы «Шахтер» не попал, проиграв по пенальти «Панатинаикосу». Разочарование постигло не только гендира «Шахтера», но и всю команду, которая едва проползла в турнир рангом ниже – Лигу конференций.

До полуфинала этого турнира у «Шахтера» не было сопоставимых оппонентов. И по составу своему, и особенно по клубному бюджету «горняки» превосходили все эти «Шэмроки», «Брейдаблики» и «Риеки», причем вместе взятые. При всем уважении к этим посредственностям.

Единственное преимущество всех этих «вместе взятых» над «Шахтером» - возможность сыграть дома. Этой возможности у «оранжево-черных» априори нет.

Но я в данном случае все равно продолжаю настаивать на том, что этой возможности у дончан нет не в последнюю очередь из-за в свое время размытой позиции президента «Шахтера». Ну, мы ведь до сих пор помним о необходимости «услышать Донбасс».

В общем, «Шахтер» в итоге закономерно и благополучно финишировал в зоне прямого попадания в 1/8 финала Лиги конференций, решив на тот момент свою задачу-минимум. Но все равно отнюдь не лишние зачетные баллы для таблицы коэффициентов УЕФА «горняки» потеряли, проиграв «Легии» и не выиграв у «Риеки».

Далее был провальный ответный матч против очередной посредственности - «Леха». И выход в четвертьфинал благодаря шальному автоголу соперника.

Затем – четвертьфинал с АЗ – первым достойным соперником «Шахтера» с момента попадания (или опускания) в основной раунд ЛК.

И вот в игре против команды из Алкмара «Шахтер» впервые в нынешнем евросезоне предстал мотивированным и целостным. И тренер «Шахтера» впервые в нынешнем евросезоне предстал способным решать серьезные задачи.

5:2 по сумме двух поединков – это крутое превосходство над достойным оппонентом.

Тем не менее, после первой игры «Шахтера» с «красно-белыми» я отмечал, что в большой бочке донецкого меда все равно найдется место ложке дегтя. Счет ведь не по игре, если называть вещи своими именами, и до 70 минуты матча «горняки» не создали практически ничего. А после 70 минуты они из ничего создали три мяча.

Я понимаю, что забивать «из ничего» - это тоже показатель класса. Однако, повторюсь в который раз, в данном случае это показатель индивидуального класса донецких бразильцев. В первую и во все остальные очереди. И для донецких бразильцев их нынешняя команда – лишь трамплин в более крутые чемпионаты и команды. Вот за это они и борются. В первую и во все остальные очереди.

Тем не менее, не отдать должное «Шахтеру» и его тренеру за столь увесистую победу в первом поединке четвертьфинала ЛК нельзя по определению, ибо «Шахтер» в том поединке наконец-то продемонстрировал нечто большее, нежели пустые слова.

А вот за ответный поединок «Шахтера» против АЗ я не буду столь щедрым на комплименты нашей команде. Еще перед стартом ответного поединка тренер голландцев прозрачно намекнул, что они, конечно же, будут стараться, но главный для них матч – сразу за игрой против «горняков» - финал Кубка Нидерландов.

И на ответную игру против «Шахтера» Лирой Эхтелд выставил полурезервный состав. Дескать, получится – хорошо, а не получится – так тому и быть. Главное – чтобы в кубковом финале получилось.

В итоге результативная ничья, которой остались довольны все, ведь и волки сыты, и овцы целы. Но в контексте вожделенной мечты «Шахтера» попасть напрямую в основной раунд нового сезона Лиги чемпионов (безусловно, это лишь в случае выигрыша донецкой командой УПЛ), неплохо было бы поднатужиться и выиграть и второй матч с АЗ, ведь соперник и не пытался устроить Армагеддон.

Однако «Шахтер» не стал лезть из кожи вон и ограничился ничьей.

По большому счету, ругать «Шахтер» за эту ничью неправильно. А может и глупо. Особенно если учесть, что в чемпионате у «горняков» пора решающих матчей.

Однако и хвалить в этот раз «Шахтер», точнее, донецких бразильцев, я не настроен. АЗ оказался достойным оппонентом, но не более того. И индивидуальный уровень «горняков», и уровень клубного бюджета ощутимо выше соответствующих показателей нидерландского клуба.

Так что все закономерно. Именно так, и не иначе, и должно было быть с самого начала. «Шахтер» лишь доказал свое преимущество. И вышел в полуфинал самого непрестижного еврокубка.

Тем не менее, приуменьшать это достижение – а это, как не крути, все равно достижение – я не собираюсь. Пускай это и не Лига Европы, но победы и в Лиге конференции важны, ведь они позволяют пополнять не только личную, но и общую копилку коэффициентов.

Да и вообще, впервые за годы войны украинский клуб на евроарене достиг хоть чего-то заметного. А что в этом клубе лишь название украинское – то мы оставим за скобками, дав порезвиться филологам.

А в полуфинале – впервые в нынешнем евросезоне для «Шахтера» будет команда из топ-пятерки. То есть, сопоставима во всех отношениях. А по бюджету – может и выше «оранжево-черного» клуба. Вот и увидим теперь, насколько перспективный тренер Арда Туран, и насколько вундеркинды его бразильские подопечные.