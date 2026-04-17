Громких слов не нужно: Шахтер сделал то, что был обязан сделать
Валерий Василенко без лишнего пиетета отдает должное закономерности
Перед началом нынешнего сезона гендир «Шахтера» Сергей Палкин во всеуслышание заявил, что его команда выиграет Лигу Европы. Под это задание и был приглашен начинающий, но типа дико перспективный турецкий тренер Арда Туран. И прикуплены очередные бразильские вундеркинды.
Однако в Лигу Европы «Шахтер» не попал, проиграв по пенальти «Панатинаикосу». Разочарование постигло не только гендира «Шахтера», но и всю команду, которая едва проползла в турнир рангом ниже – Лигу конференций.
До полуфинала этого турнира у «Шахтера» не было сопоставимых оппонентов. И по составу своему, и особенно по клубному бюджету «горняки» превосходили все эти «Шэмроки», «Брейдаблики» и «Риеки», причем вместе взятые. При всем уважении к этим посредственностям.
Единственное преимущество всех этих «вместе взятых» над «Шахтером» - возможность сыграть дома. Этой возможности у «оранжево-черных» априори нет.
Но я в данном случае все равно продолжаю настаивать на том, что этой возможности у дончан нет не в последнюю очередь из-за в свое время размытой позиции президента «Шахтера». Ну, мы ведь до сих пор помним о необходимости «услышать Донбасс».
В общем, «Шахтер» в итоге закономерно и благополучно финишировал в зоне прямого попадания в 1/8 финала Лиги конференций, решив на тот момент свою задачу-минимум. Но все равно отнюдь не лишние зачетные баллы для таблицы коэффициентов УЕФА «горняки» потеряли, проиграв «Легии» и не выиграв у «Риеки».
Далее был провальный ответный матч против очередной посредственности - «Леха». И выход в четвертьфинал благодаря шальному автоголу соперника.
Затем – четвертьфинал с АЗ – первым достойным соперником «Шахтера» с момента попадания (или опускания) в основной раунд ЛК.
И вот в игре против команды из Алкмара «Шахтер» впервые в нынешнем евросезоне предстал мотивированным и целостным. И тренер «Шахтера» впервые в нынешнем евросезоне предстал способным решать серьезные задачи.
5:2 по сумме двух поединков – это крутое превосходство над достойным оппонентом.
Тем не менее, после первой игры «Шахтера» с «красно-белыми» я отмечал, что в большой бочке донецкого меда все равно найдется место ложке дегтя. Счет ведь не по игре, если называть вещи своими именами, и до 70 минуты матча «горняки» не создали практически ничего. А после 70 минуты они из ничего создали три мяча.
Я понимаю, что забивать «из ничего» - это тоже показатель класса. Однако, повторюсь в который раз, в данном случае это показатель индивидуального класса донецких бразильцев. В первую и во все остальные очереди. И для донецких бразильцев их нынешняя команда – лишь трамплин в более крутые чемпионаты и команды. Вот за это они и борются. В первую и во все остальные очереди.
Тем не менее, не отдать должное «Шахтеру» и его тренеру за столь увесистую победу в первом поединке четвертьфинала ЛК нельзя по определению, ибо «Шахтер» в том поединке наконец-то продемонстрировал нечто большее, нежели пустые слова.
А вот за ответный поединок «Шахтера» против АЗ я не буду столь щедрым на комплименты нашей команде. Еще перед стартом ответного поединка тренер голландцев прозрачно намекнул, что они, конечно же, будут стараться, но главный для них матч – сразу за игрой против «горняков» - финал Кубка Нидерландов.
И на ответную игру против «Шахтера» Лирой Эхтелд выставил полурезервный состав. Дескать, получится – хорошо, а не получится – так тому и быть. Главное – чтобы в кубковом финале получилось.
В итоге результативная ничья, которой остались довольны все, ведь и волки сыты, и овцы целы. Но в контексте вожделенной мечты «Шахтера» попасть напрямую в основной раунд нового сезона Лиги чемпионов (безусловно, это лишь в случае выигрыша донецкой командой УПЛ), неплохо было бы поднатужиться и выиграть и второй матч с АЗ, ведь соперник и не пытался устроить Армагеддон.
Однако «Шахтер» не стал лезть из кожи вон и ограничился ничьей.
По большому счету, ругать «Шахтер» за эту ничью неправильно. А может и глупо. Особенно если учесть, что в чемпионате у «горняков» пора решающих матчей.
Однако и хвалить в этот раз «Шахтер», точнее, донецких бразильцев, я не настроен. АЗ оказался достойным оппонентом, но не более того. И индивидуальный уровень «горняков», и уровень клубного бюджета ощутимо выше соответствующих показателей нидерландского клуба.
Так что все закономерно. Именно так, и не иначе, и должно было быть с самого начала. «Шахтер» лишь доказал свое преимущество. И вышел в полуфинал самого непрестижного еврокубка.
Тем не менее, приуменьшать это достижение – а это, как не крути, все равно достижение – я не собираюсь. Пускай это и не Лига Европы, но победы и в Лиге конференции важны, ведь они позволяют пополнять не только личную, но и общую копилку коэффициентов.
Да и вообще, впервые за годы войны украинский клуб на евроарене достиг хоть чего-то заметного. А что в этом клубе лишь название украинское – то мы оставим за скобками, дав порезвиться филологам.
А в полуфинале – впервые в нынешнем евросезоне для «Шахтера» будет команда из топ-пятерки. То есть, сопоставима во всех отношениях. А по бюджету – может и выше «оранжево-черного» клуба. Вот и увидим теперь, насколько перспективный тренер Арда Туран, и насколько вундеркинды его бразильские подопечные.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
(цитую): "Зізнаюся чесно: не вірив. Зізнаюся відверто: приємно здивований".
І так постійно у цього автора "На городі бузина, а в Києві дядько". Оксюморонщик Василенко